ترامب يُسقط الإنذار الأخير بشأن إيران 🚨 تاكو تُعيد الأسواق إلى وضعها الطبيعي 📈

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا (USDIDX: -0.6%) ردًا على إعلان دونالد ترامب تأجيل جميع الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه أن طرفي النزاع أجريا خلال اليومين الماضيين مباحثات مثمرة بشأن إمكانية وقف العمليات.

كان مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) على وشك محو جميع خسائره التي تكبدها يوم الخميس الماضي، لكن تصريح ترامب أوقف الإقبال القوي على الدولار كملاذ آمن. المصدر: xStation5

تحليلات الأسواق في الساعات الأخيرة من الإنذار

حوّل إعلان ترامب مسار الأسواق من انخفاضات واسعة وعميقة إلى انتعاش عالمي. وقد أدى زوال التوتر بشأن تصعيد أعمق - والمخاوف من اضطراب أكبر في سلاسل إمداد الطاقة العالمية - إلى تبديد النفور من المخاطرة فورًا، مما حوّل معظم المؤشرات إلى اللون الأخضر.

أبرز أحداث الأسواق الإقليمية:

المؤشرات الأوروبية: تشهد العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40: +2.7%)، الذي ظل الأكثر تأثرًا بتقلبات قطاع الطاقة، أقوى انتعاش. وارتفع مؤشر الاتحاد الأوروبي (EU50) بنحو 2.3%، بينما أضاف مؤشر مجموعة العشرين البولندية (W20) نسبة متواضعة بلغت 0.5%، متأثرًا بانخفاض أسهم شركة أورلين بنسبة 4%.

أداء القطاعات:

سجلت البنوك أكبر المكاسب، إذ لا تزال نتائجها المالية حساسة للاتجاهات الاقتصادية العامة (بنك بتروليوم بي بي: +4%، إتش إس بي سي، يونيكريديت: +3.8%).

في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة بشكل حاد، عقب الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط (شل: -3.5%، بي بي: -4.1%، أورلين: -4%).

سوق العملات: شهد الدولار الأمريكي انعكاسًا حادًا. وكان الجنيه الإسترليني أكبر المستفيدين من هذا التحسن (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: +0.5%، الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري: +0.55%)، بعد أن تضرر بشدة من عمليات البيع الأخيرة في السندات البريطانية. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.158. في الوقت نفسه، ارتفعت عملات أستراليا ونيوزيلندا الحساسة للمخاطر (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي) بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مما قد يؤكد عدم وجود أي تحسن حقيقي في التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

السياق الجيوسياسي وتوقعات أسعار النفط

من المثير للاهتمام أن هذا التفاؤل لا يزال قائماً رغم إعلان طهران أن إيران لم تُجرِ أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع دونالد ترامب. ووفقاً لطهران، تراجع ترامب من تلقاء نفسه في ضوء تهديدات الرد على البنية التحتية للطاقة لدى حلفائها في غرب آسيا.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن أسعار النفط سرعان ما عادت إلى ما يقارب 100 دولار للبرميل. لذا، فإن عمليات البيع المؤقتة في شركات النفط قد لا تعكس بدقة سيناريو ارتفاع متوسط ​​أسعار السلع في الفصول القادمة، حتى في حال خفض التصعيد.

يبدو أن أسعار النفط تحافظ على مستوى الدعم عند 100 دولار في ظل احتمال استمرار الصراع. المصدر: xStation5