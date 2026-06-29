ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران غداً في الدوحة 🚢

شهدت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز تباطؤًا ملحوظًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي يوم الأحد، لم تُسجّل سوى 22 عملية عبور، وهو أدنى رقم منذ توقيع الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران مطلع هذا الشهر. ويعود السبب المباشر إلى هجومين وقعا مؤخرًا على سفن، ما أثار حالة من الذعر بين الطواقم ومالكي السفن وشركات التأمين البحري.

ويأتي هذا التباطؤ وسط تصعيد عسكري سريع وتوتر في العلاقات الدبلوماسية. ففي يوم الجمعة الماضي، أعلن البنتاغون عن شنّ ضربات على عدة أهداف في إيران، واصفًا إياها بالرد على استمرار طهران في مضايقة الممرات الملاحية التجارية. وردّت القوات الإيرانية بعد ساعات قليلة بضربة مباشرة على البحرين والكويت فجر الأحد.

الدبلوماسية - عودة حذرة إلى طاولة المفاوضات

على الرغم من تصاعد التوترات، أعلن الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر يوم الاثنين عبر منصة "تروث سوشيال" أن إيران "طلبت عقد اجتماع"، وأن محادثات رفيعة المستوى ستُعقد يوم الثلاثاء في الدوحة. أكد البيت الأبيض لكارولين ليفيت أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران الاجتماع، وأن المحادثات الفنية ستُعقد بالتوازي على هامش المفاوضات.

وقالت ليفيت: "ينبغي على إيران توقيع اتفاق جيد مع الولايات المتحدة"، مضيفةً أن ترامب "يحتفظ بحقه في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر"، مشيرةً إلى أن الرئيس "يرغب في دفع عملية السلام قُدماً".

وكان رد طهران -كالعادة- غامضاً. فحتى قبل إعلان ترامب، نفى مسؤول إيراني رفيع المستوى وجود أي خطط لإجراء محادثات فنية هذا الأسبوع. وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد من أن أي تدخل خارجي في إدارة مضيق هرمز "لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيدات وتأخير إعادة فتحه". وبعد ساعات قليلة، أفادت التقارير أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق نار متبادل - وهو اتفاق هش تراقبه الأسواق بترقب شديد.

رسم بياني للنفط: عودة إلى مستويات ما قبل الحرب

انخفض سعر خام برنت (النفط) بشكل حاد من أعلى مستوياته التي بلغها خلال ذروة تصاعد الصراع، حيث تتراوح الأسعار حاليًا بين 72.98 و73.06 دولارًا أمريكيًا، مما أدى فعليًا إلى تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت منذ بدء الصراع في عام 2026. أهم الملاحظات من الرسم البياني:

المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (حوالي 89 دولارًا أمريكيًا)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم (حوالي 88.60 دولارًا أمريكيًا)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (حوالي 82.91 دولارًا أمريكيًا) - جميع المتوسطات المتحركة الثلاثة أعلى بوضوح من السعر الحالي، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي السائد.

انخفض السعر بشكل حاسم دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية الثلاثة. يُشكل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يومًا الآن مستوى مقاومة بدلًا من مستوى دعم.

تُشير مؤشرات بولينجر باندز (باللون الأخضر) إلى أن السعر يقترب من الحد الأدنى (حوالي 67.54 دولارًا أمريكيًا)، مما يُوحي بأن السوق في منطقة ذروة البيع على المدى القصير.

انخفض مؤشر القوة النسبية (14) إلى 28.8، وهو مستوى منخفض جدًا في منطقة ذروة البيع، مما يُشير إلى أن موجة البيع قد تقترب من نهايتها، ولكن لم يظهر أي تأكيد على انعكاس الاتجاه حتى الآن.

يُسعّر السوق حاليًا سيناريو خفض التصعيد: فإذا تكللت محادثات الدوحة بالنجاح وأُعيد فتح مضيق الدوحة بالكامل، ستتلاشى علاوة المخاطر الجيوسياسية. أما إذا فشلت المفاوضات، فسيتعين على المتداولين إعادة احتساب علاوة اضطراب العرض على منحنى السعر فورًا.