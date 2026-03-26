🚨 ترامب يحذر إيران — الأسواق تحت ضغط؛ أسعار النفط تنتعش 💡

خلال اجتماع لمجلس الوزراء، صعّد ترامب لهجته العدائية تجاه طهران بشكل ملحوظ. صرّح الرئيس قائلاً: "إيران تتوسل للتوصل إلى اتفاق، وليس أنا"، مضيفاً أن طهران كان ينبغي أن تُبرم الاتفاق قبل أربعة أسابيع. علاوة على ذلك، اعترف ترامب صراحةً بأنه لا يعلم ما إذا كان مستعداً للتفاوض مع إيران في هذه المرحلة. وأضاف أن إيران لديها فرصة للتخلي عن طموحاتها النووية، وفي غضون ذلك، سنواصل تدميرها.

في الوقت نفسه، حذّرت إدارة الملاحة البحرية الأمريكية السفن من الخطر الذي يُشكّله الحوثيون في مضيق باب المندب في أعقاب التهديدات الإيرانية، وأكّد ترامب أن الولايات المتحدة ستُسقط "معظم" الطائرات المسيّرة الإيرانية.

تفاعلت الأسواق فوراً مع هذه التصريحات، حيث أثّر عزوف المستثمرين عن المخاطرة على الأصول الحساسة للتطورات الجيوسياسية. ويؤدي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل مباشر إلى ارتفاع علاوة المخاطرة في أسعار النفط، ويُضعف إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. إن أي غموض بشأن اتفاق نووي أو تجاري محتمل مع طهران يشير إلى أن علاوة المخاطرة للتصعيد العسكري لا تزال مرتفعة.

ارتفعت أسعار النفط عقب تصريحات ترامب. المصدر: xStation