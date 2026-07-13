🚨ترامب يقترح فرض رسوم 20% على جميع شحنات هرمز

تتأثر الأسواق اليوم بالتوترات الجيوسياسية المحيطة بمضيق هرمز وانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا. فيما يلي ملخص موجز لأهم التحركات:

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت عقود الفروقات على النفط بنسبة 4.42%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.41%، عقب تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن دور الولايات المتحدة الجديد كـ"حامية" لمضيق هرمز. ارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% عند الافتتاح، متعافية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد تصاعد جديد للصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة. وقد تباطأت حركة ناقلات النفط عبر المضيق بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

وول ستريت تحت الضغط

تشير العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى افتتاح منخفض، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عمليات بيع مكثفة في قطاعي الذاكرة وأشباه الموصلات عقب الظهور المتقلب للغاية لشركة إس كيه هاينكس في بورصة ناسداك. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 100 بنسبة 1.21%، بينما انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.78%.

المعادن النفيسة تتحدى المنطق

انخفض سعر الذهب بنسبة 2.47% والفضة بنسبة 2.90% على الرغم من التوترات الجيوسياسية - وهو رد فعل غير معتاد يعزوه السوق إلى مخاوف من أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك غدًا. وبالتالي، تزداد العلاقة العكسية مع الدولار الأمريكي وضوحًا.

سوق الصرف الأجنبي مستقر

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.38% وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي/مؤشر إندونيسيا بنسبة 0.11%، بينما بقي زوج اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي دون تغيير يُذكر.

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أما فيما يتعلق بالأدوات الرئيسية، فإن قوة النفط والدولار الأمريكي جديرة بالملاحظة بشكل خاص. وتتعرض مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية والمعادن النفيسة لضغوط. المصدر: xStation