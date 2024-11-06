🗳️ ترامب يتقدم مبكرًا بينما تشتعل فلوريدا باللون الأحمر

حقق دونالد ترامب تقدمًا مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث حصل على 95 صوتًا انتخابيًا مقابل 35 لكامالا هاريس حتى الساعة 1 صباحًا بتوقيت جرينتش. وفي تطور مبكر مهم، حصل ترامب على 30 صوتًا انتخابيًا لولاية فلوريدا بينما أدت التهديدات الكاذبة بالقنابل إلى تأخير التصويت في أجزاء من جورجيا، وهي ولاية أخرى حاسمة.
المصدر: Bloomberg
النقاط الرئيسية:
- ترامب يتقدم بـ 95 صوتًا انتخابيًا مقابل 35 لهاريس
- فلوريدا، الولاية الحاسمة التي ستحسم الانتخابات، تم اختيارها لترامب (30 صوتًا انتخابيًا)
- تأخر التصويت في جورجيا في بعض المواقع بسبب تهديدات كاذبة بوجود قنابل
- أظهرت الاستجابة المبكرة للسوق حركة إيجابية مع ارتفاع تداول العقود الآجلة
- ترامب يتقدم في وقت مبكر في جورجيا (56% بعد فرز 37%)
- هاريس تتقدم في نورث كارولينا (52% بعد فرز 9%)
وتعكس النتائج الأولية إلى حد كبير الانتصارات في الولايات الآمنة تقليديا لكلا المرشحين، حيث حقق ترامب انتصارات في ولايات مثل كنتاكي وإنديانا ووست فرجينيا وتينيسي وألاباما وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وميسيسيبي. كما حققت هاريس انتصارات في ولايات ديمقراطية موثوقة بما في ذلك فيرمونت وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وميريلاند.
المصدر: Bloomberg, Polymarket
