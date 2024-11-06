🗳️ ترامب يتقدم مبكرًا بينما تشتعل فلوريدا باللون الأحمر

حقق دونالد ترامب تقدمًا مبكرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث حصل على 95 صوتًا انتخابيًا مقابل 35 لكامالا هاريس حتى الساعة 1 صباحًا بتوقيت جرينتش. وفي تطور مبكر مهم، حصل ترامب على 30 صوتًا انتخابيًا لولاية فلوريدا بينما أدت التهديدات الكاذبة بالقنابل إلى تأخير التصويت في أجزاء من جورجيا، وهي ولاية أخرى حاسمة.

المصدر: Bloomberg

النقاط الرئيسية:

ترامب يتقدم بـ 95 صوتًا انتخابيًا مقابل 35 لهاريس



فلوريدا، الولاية الحاسمة التي ستحسم الانتخابات، تم اختيارها لترامب (30 صوتًا انتخابيًا)



تأخر التصويت في جورجيا في بعض المواقع بسبب تهديدات كاذبة بوجود قنابل



أظهرت الاستجابة المبكرة للسوق حركة إيجابية مع ارتفاع تداول العقود الآجلة



ترامب يتقدم في وقت مبكر في جورجيا (56% بعد فرز 37%)



هاريس تتقدم في نورث كارولينا (52% بعد فرز 9%)

وتعكس النتائج الأولية إلى حد كبير الانتصارات في الولايات الآمنة تقليديا لكلا المرشحين، حيث حقق ترامب انتصارات في ولايات مثل كنتاكي وإنديانا ووست فرجينيا وتينيسي وألاباما وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وميسيسيبي. كما حققت هاريس انتصارات في ولايات ديمقراطية موثوقة بما في ذلك فيرمونت وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وميريلاند.

المصدر: Bloomberg, Polymarket

تمثل الخطوة الحاسمة التي اتخذتها فلوريدا تجاه ترامب أحد التطورات المهمة الأولى في تلك الليلة، مما قد يشير إلى تحولات انتخابية أوسع نطاقًا. ومع ذلك، لا تزال النتيجة النهائية للسباق بعيدة كل البعد عن اليقين، حيث لم تعلن العديد من الولايات الحاسمة بما في ذلك بنسلفانيا وميشيغان عن نتائج جوهرية بعد. استجابت الأسواق المالية بشكل إيجابي للنتائج المبكرة، حيث ارتفعت جميع العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5٪، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.7٪. أما بالنسبة لبيانات بولي ماركت، فمن المرجح أن تتأرجح جورجيا إلى اللون الأحمر حيث تمتد الميزة بمقدار 70 نقطة مئوية. لا تزال ولاية بنسلفانيا على الجانب الآخر تبدو وكأنها متقاربة. يمكننا أن نرى رد فعل لائق على مؤشر US500 بعد إغلاق مراكز الاقتراع في جورجيا وكارولينا الشمالية.



المصدر: xStation

إن تأثير الانتخابات واضح بالفعل في الأسواق ذات الصلة، حيث شهد سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (DJT) تقلبات كبيرة، حيث ارتفع في البداية بنسبة 25٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل قبل أن يستقر عند مكسب أكثر تواضعًا بنسبة 10٪. ومع تقدم الليل، يظل الاهتمام منصبًا على الولايات المتأرجحة الرئيسية التي من المرجح أن تحدد أي مرشح سيصل إلى 270 صوتًا انتخابيًا حاسمًا مطلوبًا للفوز. شهد البيتكوين تحركًا بنسبة 2.65٪ بعد إغلاق مراكز الاقتراع. يقترب حاليًا من أعلى مستوى في يونيو، وهو مقاومة حاسمة.

