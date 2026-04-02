تسلا تخيب الآمال في عمليات التسليم - مرة أخرى

سجلت تسلا انخفاضًا جديدًا في سعر أسهمها بعد نشر تقريرها عن عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2026. وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 3%. ويُعدّ هذا الانخفاض امتدادًا لانحدار حادّ، فمنذ ذروتها في أواخر عام 2025، خسرت تسلا بالفعل أكثر من 25% من قيمتها السوقية.

سلّمت الشركة 358,023 سيارة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما جاء دون توقعات السوق، مسجلاً بذلك الربع الثاني على التوالي الذي لم تحقق فيه الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التوقعات.

وخلال هذه الفترة، أنتجت الشركة 408,386 سيارة، منها 394,611 سيارة من طرازَي Model 3 و Model Y ، و13,775 سيارة من طرازات أخرى.

وشملت عمليات التسليم 341,893 سيارة من طرازَي Model 3 و Model Y ، و16,130 سيارة من طرازات أخرى، بما في ذلك Model S و Model X و Cybertruck .

وارتفع إجمالي عمليات التسليم بنسبة 6.3% على أساس سنوي. مع ذلك، كان هذا مدفوعًا بتوقف تسلا مؤقتًا عن إنتاج طراز Y في عدة مصانع.

وكان المحللون قد توقعوا متوسط ​​تسليمات يبلغ حوالي 370 ألف سيارة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم قد تم تعديله نزولًا في الأسابيع التي سبقت إصدار التقرير.