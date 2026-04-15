أصبحت عناوين الأخبار التي تتحدث عن عمليات التسريح المتتالية، سواءً المنفذة أو المخطط لها، والتي تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قطاعات التكنولوجيا، أشبه بالحكايات الشعبية، منتشرة في معظم وسائل الإعلام الاقتصادية والتجارية.

يتزايد تشاؤم الرأي العام تجاه سوق العمل، لا سيما بين الشباب والخريجين الجدد. ولا تؤكد البيانات الأساسية لعام ٢٠٢٥ هذا التصور إلا جزئيًا. وبالنظر إلى القطاعات الفردية، نجد أن التوظيف في العديد منها، وخاصة تلك التي تُعد أساسية للعاملين في المكاتب والشباب، قد انخفض بشكل واضح. ومع ذلك، لا تزال الصورة العامة تُظهر زيادة صافية ملحوظة.

ما يستدعي اهتمامًا خاصًا هو تركز نمو التوظيف بشكل كبير في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه بصوت أعلى في سياق سوق العمل ليس ما إذا كان يتدهور بالفعل، بل إلى أي مدى تُحرك الاتجاهات الحالية بفعل الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الشركات الأمريكية بشأن تسريح العمال، تبدو التوقعات قاتمة ومتشائمة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في تغيير وظائفهم أو البحث عن عمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وربما يكون هذا صحيحًا، لكن البيانات تُظهر شيئًا مختلفًا.

نادرًا ما تُركز البيانات المالية أو مكالمات الأرباح، إن لم يكن أبدًا، على عدد الموظفين. ومع ذلك، فإن الشركات الأمريكية مُلزمة تنظيميًا بالإبلاغ عن عدد الموظفين في تقاريرها السنوية (10-K)، وهذه التقارير تُقدم صورة مختلفة تمامًا عن التصريحات العلنية.

نسبة ضئيلة فقط من الشركات الرائدة في السوق التي تفاخرت بتقليص القوى العاملة أفادت فعلياً بانخفاض في عدد الموظفين. باستثناء شركة إنتل، فإن معظم الانخفاضات رمزية، بينما تطغى الزيادات. والأهم من ذلك، عند مقارنة هذه البيانات مع اتجاهات البيانات المالية، وخاصة تكاليف العمالة، يمكن ملاحظة زيادة قصيرة الأجل تتراجع في نهاية المطاف. يشير هذا إلى تخفيضات في التكاليف دون تغييرات في عدد الموظفين، وهو ما يميز نقل العمليات إلى الخارج.

لماذا يُعد هذا الأمر خطيراً على التقييمات؟

يستند جزء كبير من مكاسب سوق الأسهم التي لوحظت خلال الأرباع القليلة الماضية إلى افتراض أن الذكاء الاصطناعي سيجعل الشركات أكثر كفاءة. أحد مقاييس هذه الكفاءة، من بين أمور أخرى، هو عدد الموظفين المطلوبين. غالباً ما زادت الكفاءة بالفعل، لكن المشكلة تكمن في أن هذا الارتفاع لم يكن بسبب الذكاء الاصطناعي، بل بسبب مزيج من نقل العمليات إلى الخارج، والاستعانة بمصادر خارجية، وتغييرات في ممارسات التوظيف.

تُعد شركة أوراكل مثالاً على ذلك. كان من أبرز الأخبار تسريح أوراكل لما يصل إلى 30,000 موظف. ما لم يحظَ باهتمام إعلامي كافٍ هو أن الشركة أعادت توظيف 8000 من الموظفين الذين سرحتهم بسرعة كبيرة، ولكن عبر وسيط وبأجور أقل.

ينبغي لنا أن نتساءل متى وبأي قدر يجب تعديل التقييمات إذا أخذنا في الاعتبار أن التغييرات في توظيف الشركات ليست نتيجة لتطبيق الذكاء الاصطناعي. لا تزال هذه الشركات بحاجة ماسة إلى موظفين؛ إنما تتغير ممارساتها وسياساتها المؤسسية فقط. هذا أقرب إلى خطوة جانبية منه إلى ثورة.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية في XTB