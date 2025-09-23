تصريحات باركين وبومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة 💵

علق عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رافائيل بوستيك وميشيل بومان، اليوم على سياسة أسعار الفائدة الأمريكية والظروف الاقتصادية. وكانت هذه التصريحات "مفاجئة" إلى حد ما، مائلة إلى الحذر. يمكننا افتراض أن خطر الركود التضخمي يلوح في الأفق في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي.
بوستيك:
- "أعتقد حاليًا أن معدل الفائدة الحقيقي المحايد يبلغ حوالي 1.25%. من المحتمل أن يكون هذا المعدل المحايد آخذًا في الارتفاع."
- "مخاطر التوظيف تُضاهي مخاطر التضخم."
- "لقد ازدادت المشاعر تجاه مخاطر التوظيف بشكل كبير."
- "الخبر الذي نسمعه من الشركات هو أنها لا تُوظف ولا تُسرّح موظفين."
- "تباطؤ سوق العمل ناتج جزئيًا عن العرض والطلب."
- "علينا أن نُولي اهتمامًا بالغًا لنفسية المستهلك."
- "أعتقد أن المزيد من التضخم قادم."
- "تشعر الشركات بضغوط التكاليف وحدود عدم تمريرها."
- "تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن على التضخم أقل من المتوقع."
- "يجب أن نشعر بالقلق بشأن التضخم نظرًا لطول المدة التي تجاوز فيها المعدل المستهدف."
- "أؤيد نطاقًا مستهدفًا للتضخم يتراوح بين 1.75% و2.25% في مرحلة ما."
- "أكون منفتحًا على استخدام نطاق مستهدف للتضخم."
بومان:
- "أتوقع ثلاثة تخفيضات إجمالاً لعام ٢٠٢٥."
- "آراء حول الاقتصاد والسياسة النقدية."
- "أخشى أن يؤدي ضعف سوق الإسكان إلى انخفاض متسارع في الأسعار."
- "قد يتدهور سوق العمل بسرعة في الأشهر المقبلة."
- "سيتلاشى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وإلا فسيكون التضخم قريبًا من الهدف."
- "إذا لم تتحسن ظروف الطلب، فقد تبدأ الشركات بتسريح العمال."
- "أتوقع أن يكون خفض الأسبوع الماضي خطوة أولى نحو سعر أكثر حيادية إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع."
- "من المهم أن البيان الأخير تضمن رؤية استشرافية لمزيد من التخفيضات."
- "أخشى أن يكون الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا عن وتيرة ضعف سوق العمل؛ قد تحتاج السياسة إلى تعديل أسرع إذا برزت المخاطر."
- "لقد أيدت خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن من المهم أن يدعم الاحتياطي الفيدرالي الآن سوق العمل بشكل استباقي."