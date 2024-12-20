تستمر أسعار الغاز الطبيعي في التعافي مع انخفاض المخزونات

وتحافظ أسعار الغاز الطبيعي على مسارها الصاعد، حيث وصل عقد فبراير إلى 3.35 دولار. ومن ناحية أخرى، يتم تداول عقد يناير عند 3.6 دولار، مما يشير إلى اختبار محتمل للارتفاعات المحلية الأخيرة من أواخر نوفمبر. ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى انخفاض كبير آخر في مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية، متجاوزًا متوسط ​​الانخفاض الملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، تشير التوقعات للأسبوع الحالي إلى انخفاض محتمل في المخزون بمقدار النصف مقارنة بالأسبوع السابق، مما يعني انخفاضًا أقل من المعتاد.

تغير في مخزونات الغاز الأمريكية. المصدر: Bloomberg Finance LP، XTB

من المهم أن نلاحظ أن توقعات الطقس للأسابيع المقبلة تتنبأ باتجاه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وفي حين من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بين 22 و25 ديسمبر، فقد تحولت التوقعات الإجمالية نحو ارتفاع درجات الحرارة.

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة، وخاصة في منطقة الغرب الأوسط، مرتفعة بشكل استثنائي. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة حتى مطلع عامي 2024 و2025. المصدر: NOAA

تتمسك NATGAS بمستويات مرتفعة، وباستثناء التأثيرات المتدحرجة، ستختبر أعلى مستوياتها منذ يناير 2023. ومع ذلك، بعد انخفاضين كبيرين في المخزون، من المتوقع الآن فترة من انخفاض استهلاك الغاز، مما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض موسمي في الأسعار. ومع ذلك، فإن أي تحول في أنماط الطقس قد يؤدي إلى رد فعل حاد في أسعار الغاز. في حالة موجة البرد، يصبح النطاق من 3.5 إلى 4.0 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية معقولاً. وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الموسمي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير إلى ما دون 3.0 دولار، مستهدفًا مستويات بين المتوسطات المتحركة لفترة 100 و200، والتي تقع حاليًا بين 2.5 و2.7 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية.

المصدر: xStation5