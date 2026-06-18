تتطلع أمازون إلى بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للأسواق الخارجية، مما يهدد هيمنة شركة إنفيديا.

تجري أمازون محادثات لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لعملاء مراكز البيانات الخارجيين. قد تُشير هذه الخطوة إلى تحوّلٍ كبير في موازين القوى ضمن سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتُزيد من حدة المنافسة على شركة إنفيديا.

تشير التقارير المتاحة إلى أن هذه المبادرة ستُوسّع نموذج الأعمال الحالي، حيث تُستخدم رقائق أمازون المُخصصة - مثل Trainium - بشكل أساسي ضمن خدمات أمازون السحابية (AWS). وتدرس الشركة حاليًا إتاحة هذه الرقائق لجهات أخرى تُنشئ بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

للوهلة الأولى، قد يبدو هذا تطورًا طبيعيًا لاستراتيجية نظام AWS البيئي، لكن تداعياته أوسع نطاقًا. فإذا طرحت أمازون مُسرّعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السوق، ستنتقل من مُورّد بنية تحتية سحابية مغلقة إلى مُنافس مباشر في سوق أشباه الموصلات الذي تُهيمن عليه إنفيديا حاليًا.

تحوّل طويل الأمد في هيكل الطلب على التكنولوجيا

من وجهة نظر Nvidia، لا يكمن التهديد الرئيسي في خطر فوري لخسارة الإيرادات، بل في تغيير جذري في الطلب السوقي على المدى الطويل.

نموذج الحوسبة السحابية العملاقة التقليدي: لسنوات، اعتمد نموذج النمو المتسارع لشركة Nvidia على شركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وميتا، التي اقتصر دورها على شراء كميات كبيرة من وحدات معالجة الرسومات ( GPUs ) الخاصة بها، بدلاً من منافستها المباشرة. وقد ضمن هذا الوضع لشركة Nvidia قوة تسعير هائلة وحماية من المنافسة.

عصر المنافسة الثنائية الجديد: يُسرّع دخول أمازون إلى سوق رقائق الحوسبة السحابية من ظهور نموذج أكثر تعقيدًا، حيث لا تقتصر مهمة عمالقة الحوسبة السحابية على تأجير سعة الحوسبة فحسب، بل تشمل أيضًا تصميم وبناء وتوزيع بنى تحتية بديلة لأجهزة الذكاء الاصطناعي. عمليًا، لم تعد أمازون مجرد عميل لشركة Nvidia ، بل أصبحت منافسًا جزئيًا لها.

يعكس هذا التوجه تحولًا جذريًا يجتاح قطاع التكنولوجيا. تُكثّف شركات الحوسبة السحابية العملاقة استثماراتها في رقائق السيليكون المُصممة خصيصًا لحماية نفسها من نقص الإمدادات، والحد من التكاليف الباهظة لتقنية Nvidia، وتحسين كفاءة أحمال العمل الداخلية المتخصصة. ويمثل التسويق التجاري المحتمل لهذه الرقائق الخاصة المرحلة التالية من هذه الاستراتيجية، حيث تتجاوز مرحلة الاستهلاك الحصري لتستحوذ على حصة أكبر في السوق المفتوحة.

بدائل استراتيجية لبنية AWS التحتية

يشهد قسم الرقائق في أمازون نموًا متسارعًا تحت مظلة AWS. وتتبنى الشركة حاليًا استراتيجية مزدوجة المسار: تطوير بنيتها الداخلية بسرعة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من أحدث أنظمة Nvidia. يُظهر هذا أن أمازون لا تتخلى عن Nvidia على المدى القريب، بل تُوظّف بديلًا ثانويًا بشكل منهجي لتعزيز استقلاليتها في التوريد مستقبلًا.

بالنسبة لمستثمري وول ستريت، يكمن السؤال المحوري في ما إذا كان هذا مجرد امتداد لتحسين البنية التحتية الداخلية لـ AWS، أم أنه بداية لاستراتيجية مؤسسية أوسع نطاقًا، حيث تُنافس أمازون Nvidia بنشاط على مبيعات رقائق السيليكون الخام لمراكز البيانات التابعة لجهات خارجية.

على المدى البعيد، تتجاوز أهمية هذا التطور مجرد مصدر دخل جديد للأجهزة لأمازون. فإذا نجح، فإنه قد يُضعف تدريجيًا احتكار Nvidia شبه الكامل، ليس من خلال حرب أسعار مباشرة، بل من خلال اللامركزية الهيكلية لكيفية هندسة البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي ونشرها واستخدامها.

الوضع الحالي في السوق

لا تزال الميزة التنافسية لشركة إنفيديا راسخة بقوة. فهي لا تزال تُهيمن على معايير الأداء لتسريع الذكاء الاصطناعي عالي الأداء، ولا تزال غالبية أنظمة الحوسبة السحابية تعتمد بشكل كبير على حزمة برامج CUDA الخاصة بها. ومع ذلك، تُعدّ خطوة أمازون الاستكشافية مؤشراً واضحاً آخر على أن سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي يتجه باطراد نحو مزيد من التجزئة والتكامل الرأسي العميق بين مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة.