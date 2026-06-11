طيران الرياض تسيّر رحلتها الأولى في خضم حرب إيران

أطلقت شركة الطيران السعودية الجديدة (طيران الرياض) رحلتها الأولى إلى لندن على متن طائرة من طراز بوينج حيث قلل الرئيس التنفيذي توني دوجلاس من شأن تأثير حرب إيران، ​مشيرا إلى أن الشركة الناشئة قد تستفيد من تجنب المسافرين لمناطق أخرى في الخليج.

الجدير بالذكر أنه تأتي الرحلة ‌الافتتاحية للشركة المدعومة من الدولة إلى مطار هيثرو في لندن بطائرة بوينج 787 دريملاينر في وقت تؤثر فيه الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار وقود الطائرات سلبا على قطاع الطيران العالمي.

كما ذكر دوجلاس أن أسطول طيران الرياض الأصغر حجما ​يوفر بعض الحماية من الأزمة و بخصوص إطلاق الخدمة في وقت الحرب الدائرة ​في المنطقة ذكر "أنا سعيد لأنني لا أمتلك أسطولا من 200 طائرة في الوقت الحالي، لأن ⁠ذلك يمثل تحديا مختلفا بعض الشيء".

مضيفا في الاطار ذاتع أن عمليات التسليم سترفع أسطول الشركة إلى ثماني طائرات ​بحلول نهاية يوليو تموز، وأنها تخطط لتسيير رحلات إلى 22 مدينة بحلول مارس آذار 2027.

يذكر أنه تأثرت شركات الطيران ​في أنحاء الشرق الاوسط، بما في ذلك طيران الاتحاد وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، بالغارات الجوية التي تسببت في إغلاق مطارات وتعطيل السفر منذ بدء الحرب في أواخر فبراير شباط، بينما تتصدى شركات طيران في أماكن أخرى لمخاوف المستهلكين ​بشأن ارتفاع الاسعار ونقص وقود الطائرات.