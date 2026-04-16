US100 يصل إلى مستويات قياسية 📈 ما الذي يدفع الارتفاع الكبير في وول ستريت؟

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بتزايد ثقة المستثمرين بإمكانية انحسار التوتر في الصراع الأمريكي الإيراني قريبًا، واستقرار أسعار الطاقة، وعودة الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وأغلق أمس فوق مستوى 7000 نقطة لأول مرة في التاريخ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم بنسبة 0.2% تقريبًا، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوزه 24400 نقطة.
- ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، التي عززت مكاسبها قبل افتتاح السوق نتائج قوية لشركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق. وقد ساهم التفاؤل المحيط بمحادثات السلام الأمريكية الإيرانية المحتملة في خفض أسعار النفط وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم.
- ويترقب السوق المزيد من التطورات حول سير المفاوضات، والتي قد تدعم الاتجاه الصعودي. وقد تجاوزت النتائج المالية للبنوك الكبرى (بنك أوف أمريكا، مورغان ستانلي) التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح.
- يُعدّ الارتفاع القوي قصير الأجل في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (حوالي 10% خلال 11 يومًا) حدثًا تاريخيًا نادرًا، ويحمل إشارات متباينة للمستقبل. مع ذلك، تشير البيانات التاريخية إلى عوائد معتدلة على المدى القصير، ولكن من المحتمل أن تكون أعلى على المدى الطويل.
- اليوم، قد يكون تقرير أرباح نتفليكس للربع الأول من عام 2026، المقرر صدوره بعد الجلسة، محفزًا محتملاً لتجدد التفاؤل. ولا يزال الوضع القوي للشركات الأمريكية المدرجة في البورصة يُمثل دعمًا أساسيًا هامًا للأسهم. ويمكن اعتبار بداية موسم الأرباح هذا ناجحة للغاية.
مؤشر US100 (الفترة اليومية)
المصدر: xStation5
