📈 US500 يحاول التعافي

قلصت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خسائرها من حوالي 1% إلى حوالي 0.2% بعد أن أشارت مصادر إيرانية إلى أن واشنطن قد بدأت مساعي دبلوماسية وأن طهران مستعدة للنظر في مقترحات واقعية لإنهاء الصراع.

وبينما لم تُجرَ أي مفاوضات رسمية حتى الآن، فقد أبدت إيران انفتاحها على حلول من شأنها:

حماية مصالحها الوطنية،

ضمان عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية،

السماح بالاستخدام السلمي للطاقة النووية،

رفع العقوبات.

في الوقت نفسه، يبدو أن إيران تُرسل إشارات متضاربة. فمن جهة، تُقر بإمكانية إجراء محادثات؛ ومن جهة أخرى، تنفي رسميًا وجود مفاوضات مباشرة وتُحافظ على موقف علني متشدد نسبيًا. ويبدو من المرجح أن تكون مناقشات غير رسمية مع الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل، لكن طهران بحاجة إلى "حفظ ماء الوجه" داخليًا وبين حلفائها، ومن هنا تأتي هذه الرسائل المتضاربة.

ويشير رد الفعل الإيجابي في أسواق الأسهم إلى أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى سيناريو التهدئة التدريجية باعتباره المحفز الرئيسي لانتعاش محتمل. ومع ذلك، تبقى النتيجة غير مؤكدة. يبدو أن الولايات المتحدة تتفاوض من موقع قوة، بينما تحتفظ إيران بقدرات قادرة على رفع تكلفة الصراع على دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

في غضون ذلك، لا تزال الأوضاع في سوق الوقود متوترة. وقد أشارت شركة شل إلى أن أولى بوادر اضطرابات الإمداد قد تظهر في سوق الوقود الأوروبية في وقت مبكر من شهر أبريل. ونتيجة لذلك، تقلصت خسائر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل ملحوظ، من حوالي 1% إلى حوالي 0.25% حاليًا.

