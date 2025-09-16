USDIDX يعيد اختبار أدنى مستوياته في 4 سنوات 📉

الدولار الأمريكي يتراجع رغم قوة بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية🗽

يشهد الدولار الأمريكي حاليًا تراجعًا مقابل معظم العملات الرئيسية، على الرغم من صدور بيانات إنتاج واستهلاك قوية.

ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% تقريبًا

انخفض زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بأكثر من 0.3%.

قد يشير رد فعل السوق هذا إلى تزايد تكهنات المستثمرين بإمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأةً مما كان متوقعًا سابقًا. ومع ذلك، قد يُشكك في هذا الرأي نظرًا لعدم وجود أي تحرك مماثل في سندات الخزانة الأمريكية. كما نرى أدناه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.5%، مُعيدةً اختبار أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي اليوم

الناتج الصناعي الأمريكي (شهريًا) في أغسطس: 0.1% (توقعات -0.1%، سابقًا -0.1%)

الناتج الصناعي الأمريكي (شهريًا) في أغسطس: 0.2% (توقعات -0.2%، سابقًا 0.0%)

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة: 77.4% (توقعات 77.4%، سابقًا 77.5%)

بلغت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 0.6% مقابل 0.2% المتوقعة. و٠.٥٪ سابقًا

مبيعات التجزئة الأساسية الأمريكية (شهريًا): ٠.٧٪ (توقعات: ٠.٤٪، سابقًا: ٠.٣٪)

أسعار الصادرات الأمريكية (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات: ٠.١٪، سابقًا: ٠.١٪)

أسعار الواردات الأمريكية (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات: -٠.٢٪، سابقًا: ٠.٤٪)

مؤشر سوق الإسكان الأمريكي التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن (NAHB): ٣٢ (توقعات: ٣٣، سابقًا: ٣٢)

مخزونات الأعمال الأمريكية (شهريًا): ٠.٢٪ مقابل ٠.٢٪ متوقعة و٠.٢٪ سابقًا

مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) (الفاصل الزمني اليومي)

كما نرى أدناه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة ٠.٥٪، لتعيد اختبار أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

المصدر: xStation5