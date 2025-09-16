اقرأ أكثر

USDIDX يعيد اختبار أدنى مستوياته في 4 سنوات 📉

٦:٢٠ م ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

الدولار الأمريكي يتراجع رغم قوة بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية🗽

يشهد الدولار الأمريكي حاليًا تراجعًا مقابل معظم العملات الرئيسية، على الرغم من صدور بيانات إنتاج واستهلاك قوية.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% تقريبًا
  • انخفض زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي بأكثر من 0.3%.

 

قد يشير رد فعل السوق هذا إلى تزايد تكهنات المستثمرين بإمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأةً مما كان متوقعًا سابقًا. ومع ذلك، قد يُشكك في هذا الرأي نظرًا لعدم وجود أي تحرك مماثل في سندات الخزانة الأمريكية. كما نرى أدناه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.5%، مُعيدةً اختبار أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

 

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي اليوم

 

الناتج الصناعي الأمريكي (شهريًا) في أغسطس: 0.1% (توقعات -0.1%، سابقًا -0.1%)

 

  • الناتج الصناعي الأمريكي (شهريًا) في أغسطس: 0.2% (توقعات -0.2%، سابقًا 0.0%)
  • معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة: 77.4% (توقعات 77.4%، سابقًا 77.5%)

بلغت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 0.6% مقابل 0.2% المتوقعة. و٠.٥٪ سابقًا

 

  • مبيعات التجزئة الأساسية الأمريكية (شهريًا): ٠.٧٪ (توقعات: ٠.٤٪، سابقًا: ٠.٣٪)
  • أسعار الصادرات الأمريكية (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات: ٠.١٪، سابقًا: ٠.١٪)
  • أسعار الواردات الأمريكية (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات: -٠.٢٪، سابقًا: ٠.٤٪)

مؤشر سوق الإسكان الأمريكي التابع للجمعية الوطنية لبناة المساكن (NAHB): ٣٢ (توقعات: ٣٣، سابقًا: ٣٢)

  • مخزونات الأعمال الأمريكية (شهريًا): ٠.٢٪ مقابل ٠.٢٪ متوقعة و٠.٢٪ سابقًا

 

مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) (الفاصل الزمني اليومي)

 

كما نرى أدناه، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة ٠.٥٪، لتعيد اختبار أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

18.09.2025
٩:٥٣ م

ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها؛ والغاز الطبيعي يتراجع بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 💡

افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية عند أعلى مستوياتها التاريخية، وظلت قريبة منها حتى نهاية الجلسة.   يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في ضوء بيانات...

 ٨:٥٨ م

الفدرالي خفض الفائدة، ماذا ينتظر الأسواق؟

ندوة الكترونية مباشرة في الساعة التاسعة بتوقيت دبي تراجع الذهب رغم تخفيض الفائدة المؤشرات تسجل مستويات قياسية جديدة هل يكون الين الياباني الملاذ...

 ٦:٣٢ م

عاجل: مخزون الغاز الطبيعي يفوق التوقعات!

تخزين الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 90 مليار دولار (المتوقع: 80 مليار دولار، السابق: 71 مليار دولار) أظهر تقرير إدارة معلومات...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات