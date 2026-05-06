USDJPY: تدخل جديد من السلطات اليابانية، والين يرتفع بنسبة 1.00% 📌

تعرض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اليوم لموجة شراء قوية للين، حيث انخفض من مستوى 157,700 إلى 155,030. ويُفسر هذا التحرك على أنه تدخل جديد من السلطات اليابانية. ويتوافق توقيته مع النمط السائد مؤخرًا: انخفاض السيولة خلال العطلات الرسمية في اليابان والانتقال من الجلسة الآسيوية إلى الجلسة الأوروبية، حيث يكون للتدفقات الرسمية تأثير أكبر على السوق. وفي ذروة هذا التحرك، ارتفع الين بنحو 2%، ليصل إلى مستوى 155 - وهو أعلى مستوى له منذ 24 فبراير 2026 - بعد أن حذرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما من المضاربات في سوق الصرف الأجنبي.

ويُعد هذا تدخلًا آخر من نوعه في أعقاب عملية واسعة النطاق جرت الأسبوع الماضي. وتشير بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان آنذاك إلى أن طوكيو ربما أنفقت حوالي 5.48 تريليون ين، أو ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي، لدعم الين بعد أن تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 160. الإشارة الرئيسية للمستثمرين هي أن وزارة المالية اليابانية لم تعد تكتفي بالتحذيرات الشفهية، بل تسعى جاهدةً لكبح جماح مكاسب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، لا سيما في نطاق 158-160. في الوقت نفسه، تُظهر الانتعاشات السريعة التي أعقبت التدخلات السابقة أن هذه الإجراءات تُتيح كسب الوقت بدلاً من تغيير الاتجاه العام. كما مثّلت المستويات التي تتجاوز 160 نقطةً حاسمةً خلال تدخل يوليو 2024.

لا تزال الظروف الأساسية صعبةً على الين: فالفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، واعتماد اليابان على واردات الطاقة، والضغوط الجيوسياسية المتعلقة بمضيق هرمز، كلها عوامل تدعم الدولار وتُضعف الين. وقد ساهم التحسن الأخير في المعنويات بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران في دعم طوكيو من خلال انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي، ولكن إذا لم يستمر هذا الضغط في التراجع، أو إذا لم يتبنَّ بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا، فقد يستمر المستثمرون في دعم الاتجاه الحالي لضعف الين.