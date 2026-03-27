يُسلط مؤشر معنويات ولاية ميشيغان الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير 💡

مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية) - مارس: 53.3 (التقدير: 53.5؛ السابق: 55.5)

الوضع الحالي: 55.8 (التقدير: 55.8؛ السابق: 57.8)

التوقعات: 51.7 (التقدير: 53.8؛ السابق: 54.1)

توقعات التضخم لسنة واحدة: 3.8% (التقدير: 3.4%؛ السابق: 3.4%)

توقعات التضخم لخمس إلى عشر سنوات: 3.2% (التقدير: 3.2%؛ السابق: 3.3%)

تراجعت ثقة المستهلك بشكل أكبر في مارس، حيث جاءت أقل من التقديرات في جميع المجالات. وأشارت مديرة الاستطلاع، جوان هسو، إلى أن أسعار البنزين كان لها التأثير المباشر الأكبر على المستطلَعين هذا الشهر، على الرغم من أن مدى انعكاس هذه التكاليف على مستويات الأسعار العامة لا يزال غير مؤكد.

تُعدّ أسعار البنزين من أقوى العوامل النفسية المؤثرة على ثقة المستهلك، فهي ظاهرة للعيان، ويتم شراؤها بشكل متكرر، وتُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، مما يجعلها مؤشراً موثوقاً لشعور الأمريكيين العاديين تجاه وضعهم المالي.

حول استطلاع جامعة ميشيغان

يُعدّ مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان أحد أهم المؤشرات التي تُتابع عن كثب لقياس ثقة الأسر الأمريكية. يستند هذا المؤشر إلى حوالي 600 مقابلة هاتفية (مُفهرسة وفقاً للربع الأول من عام 1966 = 100)، ويرصد آراء المستجيبين حول أوضاعهم المالية الشخصية، والظروف الاقتصادية العامة، ونواياهم في شراء السلع المعمرة. وتولي الأسواق اهتماماً خاصاً لإصداره الأولي في منتصف الشهر، والذي قد يؤثر على عوائد سندات الخزانة، وعقود الأسهم الآجلة، والدولار الأمريكي، على الرغم من أن تأثيره على السوق قد تراجع نوعاً ما مقارنةً بالعقود السابقة.