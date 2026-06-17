إلى جانب قرارها بشأن أسعار الفائدة، نشر الاحتياطي الفيدرالي أحدث "ملخص للتوقعات الاقتصادية". يرسم تقرير يونيو صورةً متشددةً للاقتصاد، وربما حتى ركودًا تضخميًا طفيفًا: انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مصحوبًا بارتفاع حاد في التضخم. من جهة أخرى، يبدو التضخم مؤقتًا، إذ لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع عودته إلى المستوى المستهدف في عام 2028، دون تغيير عن اجتماع مارس. مع ذلك، تشير التوقعات إلى رفع سعر الفائدة هذا العام، رغم أن توزيع الأصوات لا يضمن ذلك بالضرورة.

في الوقت نفسه، تُبدد التوقعات المُحدثة الآمال في عودة سريعة إلى سياسة نقدية توسعية. بدلًا من ذلك، يُهيئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لسيناريو تكون فيه مكافحة التضخم بعيدة كل البعد عن نهايتها. ومن المثير للاهتمام أن التوقعات تكشف أكثر بكثير مما ورد في البيان نفسه، الذي يُعتبر قصيرًا بشكل غير مسبوق...

مراجعة الاقتصاد الكلي: نمو أقل، ومزيد من المشاكل

تُظهر أحدث التوقعات الاقتصادية الكلية تغييرات جوهرية وواضحة مقارنةً بتوقعات شهر مارس:

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي: تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 نزولاً إلى 2.2% (من 2.4% في مارس). بينما يبقى معدل النمو المحتمل للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل ثابتًا عند 2.0%.

ارتفاع التضخم: يُعد هذا العنصر الأكثر إثارة للقلق في التقرير. من المتوقع أن يصل معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في عام 2026 إلى 3.6%، وهي قفزة كبيرة مقارنةً بتوقعات مارس (2.7%). وينطبق وضع مماثل على معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة)، ​​والذي يُتوقع أن يبلغ 3.3% (مقابل 2.7% في مارس). إلا أن هذا ناتج عن أزمة الطاقة الأخيرة.

هدف التضخم بعيد المدى: يؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لن يعود إلى هدف 2.0% حتى عام 2028. ويشير البيان إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عوامل من بينها صدمات العرض، مثل الاضطرابات في قطاع الطاقة.

سوق عمل قوي: على نحوٍ مُفارِق، يُعدّ سوق العمل الجانب الإيجابي الوحيد (وإن كان يُشكّل تحديًا في مكافحة التضخم). فقد تم تخفيض توقعات معدل البطالة لعام 2026 إلى 4.3% من 4.4% المُقدّرة في مارس.

مخطط النقاط: رفع أسعار الفائدة يعود إلى الواجهة

مع ذلك، فإن المفاجأة الأكبر للمستثمرين هي مخطط النقاط الجديد (الرسم البياني الذي يوضح توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة). فبينما كانت السوق تتوقع سلسلة من التخفيضات حتى وقت قريب، يُفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي بتوقعات متشائمة:

يشير المخطط إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026. علاوة على ذلك، فإن مسار التيسير المحتمل في السنوات اللاحقة يبدو محايدًا للغاية: إذ يتوقع الاحتياطي الفيدرالي خفضًا طفيفًا بمقدار 25 نقطة أساس فقط في عام 2027، وخفضًا آخر مماثلًا في عام 2028.

لقد اكتسب الشعار السوقي الشهير "ارتفاع الأسعار لفترة أطول" معنىً جديدًا وأكثر تقييدًا.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأصوات تقع ضمن نطاق 3.6-3.8%، ما يعني أن شريحة كبيرة من الأعضاء قد لا تشهد أي زيادة هذا العام.

ماذا يعني هذا للأسواق المالية؟

قد يؤدي هذا التحول المتشدد في خطاب الاحتياطي الفيدرالي، ومراجعة البيانات نحو نمو أقل وتضخم أعلى في عام 2026، إلى استمرار الضغط التصاعدي على العوائد، مع تعزيز الدولار الأمريكي في الوقت نفسه إذا ما لاقت هذه الرسالة المتشددة رواجًا في السوق خلال الأسابيع والأشهر القادمة. في الوقت نفسه، يُعد هذا نبأً سيئًا للذهب ومؤشرات الأسهم.

تشير "صدمات العرض في قطاع الطاقة" التي ذكرها الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد تبقى مرتفعة هيكليًا، مما سيدعم تقييمات الشركات في هذا القطاع.

بالنسبة لوول ستريت، يُعد هذا سيناريو سلبيًا للغاية. ستؤثر تكاليف رأس المال المرتفعة (أسعار الفائدة) سلبًا على تقييمات الشركات، لا سيما قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة وأسهم النمو. في الوقت نفسه، تثير توقعات الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة مخاوف بشأن أرباح الشركات المستقبلية. يمكننا أن نتوقع تحولًا في رؤوس الأموال بعيدًا عن الأصول الخطرة نحو القطاعات الدفاعية، وأسهم الشركات ذات العوائد المرتفعة (أسهم القيمة)، وقطاع الطاقة، الذي لا يزال، وفقًا للاحتياطي الفيدرالي نفسه، يعاني من صدمات سعرية.

يتراجع الذهب عن مكاسبه التي حققها خلال الجلستين السابقتين، متجاهلاً الفجوة التي نشأت عند افتتاح التداولات في نهاية الأسبوع عندما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: xStation5

تجدر الإشارة إلى أن كيفن وارش قد أوضح أن فرق العمل التابعة له ستعمل على تغييرات متنوعة، بما في ذلك تغييرات في التوقعات، وربما التخلي عن مخطط النقاط. لكنه لم يقرر بعدُ وضع بصمته الخاصة على مخطط النقاط.