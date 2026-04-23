يحاول القمح مواصلة اتجاهه التصاعدي رغم تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة 🔎 ما التالي؟

يدخل سوق القمح العالمي مرحلة حاسمة، حيث تسعى عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) إلى الحفاظ على اتجاهها التصاعدي. قد ينخفض ​​الإنتاج هذا العام، ولكن هناك أيضًا مؤشرات على أن الظروف الجوية قد تُخفف جزئيًا من حدة التوقعات السلبية السابقة. وتتأثر الأسعار حاليًا بمجموعة من العوامل، بدءًا من تطورات الطقس وصولًا إلى تحولات حركة التجارة العالمية.

تأثير الطقس على الأسعار: يُساهم هطول الأمطار في منطقة البحر الأسود وتحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة في تخفيف الضغط التصاعدي على الأسعار مؤقتًا، على الرغم من أن ظروف الجفاف السابقة لا تزال تؤثر على جودة المحاصيل.

ضعف بيانات الصادرات الأمريكية: لا يزال أداء الصادرات مخيبًا للآمال، مما يحد من ارتفاع الأسعار على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات في مناطق أخرى.

روسيا والهند كلاعبين رئيسيين: تُشير روسيا إلى ضعف المحاصيل بسبب برودة الطقس، بينما تُفكر الهند في استيراد القمح، الأمر الذي قد يُعيد تشكيل حركة التجارة العالمية.

التحديات في الأرجنتين: يُقيّد انخفاض مساحة الزراعة وارتفاع تكاليف الإنتاج إمكانات الإمداد من أمريكا الجنوبية.

وضع مُتباين في الولايات المتحدة: يتناقض تحسن الأحوال الجوية مع خسائر المحاصيل السابقة ومؤشرات ضعف الطلب على الصادرات.

هيكل السوق ضمن نطاق محدد: تتحرك الأسعار ضمن نطاق واسع، ويعكس غياب اختراق واضح حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الحركة التالية.

القمح (D1)

ماذا يُشير إليه تقرير التزامات المتداولين؟

لفهم أفضل لسؤال "ماذا بعد؟" في سوق القمح، من المفيد النظر إلى مراكز كبار المتداولين والمتحوطين. الخلاصة الرئيسية هي أن كلاً من المشاركين التجاريين (المنتجين واللاعبين في السوق الفعلي) والصناديق الاستثمارية (صناديق المضاربة الكبيرة) لديهم حاليًا مراكز بيع صافية، ولكن لأسباب مختلفة تمامًا.

يحتفظ التجار بمركز بيع صافٍ كبير، وهو أمر شائع في الأسواق الزراعية، حيث يتحصنون من مبيعاتهم الفعلية المستقبلية. كما أن الصناديق الاستثمارية لديها مراكز بيع صافية أيضًا، ولكن بشكل طفيف. وهذا مهم، لأنه يُشير إلى أن الصناديق لا تُؤمن حاليًا بقوة بارتفاع مستدام في الأسعار، على الرغم من المخاطر المستمرة المتعلقة بالطقس.

المراكز التجارية: لا تزال دفاعية بوضوح

يمتلك المتداولون التجاريون 56,935 عقد شراء و112,047 عقد بيع، مما ينتج عنه مركز بيع صافٍ يبلغ حوالي 55,112 عقدًا. يعكس هذا ميلًا قويًا نحو التحوط من العرض المستقبلي، ويُشير إلى أن المنتجين لا يتحصنون لارتفاع حاد ومستدام في الأسعار. إذا كانت التوقعات بارتفاع قوي في السوق مرتفعة، فإن هذا التحوط البيعي عادةً ما يكون أقل.

الصناديق المُدارة: صافي بيعي طفيف، دون قناعة راسخة. تمتلك الصناديق المُدارة 102,122 عقد شراء و107,672 عقد بيعي، مما ينتج عنه مركز بيعي صافٍ متواضع يبلغ حوالي 5,550 عقدًا. ورغم حيادها مقارنةً بالصناديق التجارية، إلا أن الصناديق لا تزال غير متمركزة على مراكز الشراء. يشير هذا إلى أن السوق ليس في وضع نموذجي حيث تكون الصناديق التجارية على مراكز بيعية والصناديق على مراكز شراء قوية. بل يميل كلا الطرفين إلى البيع، بدوافع مختلفة.

مقارنةً بالأسبوع السابق، خفّضت الصناديق التجارية مراكزها في كل من الشراء والبيع، مما قلّص بشكل طفيف صافي تعرضها للبيع، ولكن دون أي تغيير جوهري في سلوك التحوط. خفّضت الصناديق المُدارة مراكزها في الشراء بشكل أكثر حدة من مراكز البيع، مما أدى إلى مركز بيعي صافٍ أكبر قليلاً. من منظور التداول، يشير هذا إلى أن الصناديق لا تُنشئ مراكز شراء جديدة، بل تُقلّص مشاركتها.

تحليل السوق

في بيئة صعودية قوية، من الشائع أن نرى المستثمرين التجاريين يتحوطون بينما يتخذ المضاربون مراكز شراء. هذا التفاعل غائب حاليًا. لا تتدخل الصناديق لشراء السوق رغم المخاطر المحتملة على جانب العرض. يشير هذا إلى أن سوق القمح لم يطور بعدُ سردًا قويًا بما يكفي لجذب اهتمام أوسع من المضاربين.

طالما بقيت الأموال المُدارة في مراكز بيع صافية طفيفة، فقد يكون أي ارتفاع في الأسعار مدفوعًا بتغطية مراكز البيع أو عوامل مؤقتة أكثر من كونه مؤشرًا على اتجاه صعودي مستدام. في الوقت نفسه، يجعل الوضع الحالي السوق عرضة للتقلبات في كلا الاتجاهين. من جهة، لا يؤكد هذا وجود سوق صاعدة قوية. ومن جهة أخرى، يترك مجالًا لارتفاع حاد في الأسعار نتيجة تغطية مراكز البيع في حال حدوث صدمة كبيرة تتعلق بالطقس أو الصادرات.

انخفضت المراكز المفتوحة بمقدار 36,942 عقدًا لتصل إلى 465,537، وهو انخفاض ملحوظ. يشير هذا إلى أن بعض المشاركين في السوق يغلقون مراكزهم بدلًا من بناء مراكز جديدة. عندما تنخفض المراكز المفتوحة ولا تتحول الصناديق إلى مراكز شراء، فهذا عادةً ما يدل على ضعف الثقة العامة في حدوث حركة صعودية مستدامة.

الخلاصة

لا يُقدّم تقرير التزامات المتداولين حتى الآن إشارة صعودية واضحة. تكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة للمستثمرين المتفائلين في أن رؤوس الأموال المضاربة غير مستعدة لاتخاذ موقف معاكس للتحوّط التجاري. فالتجار يواصلون التحوّط بقوة، بينما لا ترى الأموال المُدارة سببًا كافيًا لتكوين مراكز شراء قوية.

يشير هذا إلى أن سوق القمح لا يزال في مرحلة توجد فيها مخاطر جوهرية، لكنها لم تُترجم بعد إلى قناعة راسخة لدى المستثمرين المضاربين. سيكون التحوّل الواضح للأموال المُدارة نحو مركز شراء صافٍ إشارةً أكثر دلالة على أن السوق بدأ يُقيّم اختلالًا حقيقيًا في جانب العرض، بدلًا من مجرد تقلبات جوية قصيرة الأجل.

المصدر: Commitment of Traders, CFTC 14 April