يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى قوة، ومن هنا تكمن الأرباح. وقد مهدت شركتا أوراكل وبلوم الطريق لذلك.

تشير تطورات السوق الحالية إلى اتجاه واضح للغاية. لم يعد نمو الذكاء الاصطناعي مجرد قصة عن نماذج أو رقائق جديدة، بل أصبح يدور بشكل متزايد حول إمكانية توفير الطاقة اللازمة لكل ذلك. وسّعت أوراكل شراكتها مع بلوم إنرجي، وتخطط لاستخدام ما يصل إلى 2.8 جيجاواط من الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع تأمين حوالي 1.2 جيجاواط منها بالفعل وقيد التشغيل. وقد تفاعل السوق على الفور، حيث حققت كل من أوراكل وبلوم إنرجي مكاسب ملحوظة.

أهمية هذه الصفقة

يكمن جوهر الأمر في أن أوراكل لم تعد تستثمر فقط في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بل تستثمر في شيء أكثر جوهرية بكثير، ألا وهو الطاقة. حتى وقت قريب، كانت المعوقات الرئيسية تتمثل في المعالجات وقوة الحوسبة. أما الآن، فإن العامل المحدد هو توفر الكهرباء الأساسي والقدرة على ربط مراكز البيانات الجديدة بالشبكة بسرعة.

تقدم بلوم إنرجي حلاً من خلال أنظمة طاقة محلية يمكن نشرها بشكل أسرع من محطات الطاقة التقليدية أو توسيع الشبكة. وهذا يسمح لأوراكل بتوسيع نطاق بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي دون انتظار سنوات حتى تتطور البنية التحتية للطاقة.

ردود فعل السوق

استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للغاية لهذا الخبر.

برزت شركة بلوم إنرجي كإحدى أكبر المستفيدين من هذا التطور. تشهد أسهمها ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء المستثمرين في النظر إلى الشركة ليس كشركة طاقة تقليدية، بل كمزود للبنية التحتية الحيوية اللازمة لازدهار الذكاء الاصطناعي. عمليًا، يشير هذا إلى إمكانية إبرام المزيد من العقود المماثلة مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

ماذا يُشير هذا إلى سوق الذكاء الاصطناعي؟

يتمثل التحول الأهم هنا في تغيير محور اهتمام سوق الذكاء الاصطناعي. فقبل فترة وجيزة، كان السؤال الرئيسي يدور حول من يمتلك أفضل النماذج وأكبر عدد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs). أما الآن، فيتضح جليًا أن العائق الحقيقي يكمن في البنية التحتية المادية، بما في ذلك الطاقة والتبريد والقدرة على بناء مراكز بيانات ضخمة.

في هذا السياق، لم تعد شركة بلوم إنرجي تُنظر إليها كشركة طاقة تقليدية، بل كمزود للأدوات الأساسية التي تُمكّن منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها من العمل بكفاءة.

ماذا يعني هذا لشركة أوراكل؟

بالنسبة لأوراكل، تُعد هذه خطوة استراتيجية وليست مجرد عقد تجاري. فالشركة تُؤمّن الوصول إلى الطاقة، وهو ما قد يُحدد في نهاية المطاف مدى سرعة توسيع مراكز بياناتها وخدمة عملاء الحوسبة السحابية.

عمليًا، تسعى أوراكل إلى بناء ميزة تنافسية ليس فقط في مجال التكنولوجيا، بل أيضًا في مجال البنية التحتية. وفي مشهد الذكاء الاصطناعي الحالي، تزداد أهمية ذلك، إذ سيكون الفائزون هم من يستطيعون توفير كل شيء دفعة واحدة، بما في ذلك النماذج والأجهزة والطاقة.

المخاطر والصورة الأوسع

على الرغم من ردة فعل السوق الإيجابية، إلا أن هناك مخاطر يجب أخذها في الاعتبار. ستحتاج شركة بلوم إنرجي إلى زيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، وهو أمر ليس بالهين ولا بالرخيص. في الوقت نفسه، تفترض التقييمات الحالية استمرار النمو القوي في الطلب على الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

على المدى القريب، لا يزال الزخم قويًا، وقد يستمر السوق في التداول بناءً على هذا التوجه. أما على المدى البعيد، فيكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كانت هذه العقود ستصبح القاعدة في جميع أنحاء القطاع أم ستبقى صفقات ضخمة معزولة.

الخلاصات الرئيسية

يُظهر هذا الوضع بوضوح أن الذكاء الاصطناعي يدخل مرحلة جديدة. لم يعد الأمر مجرد سباق تكنولوجي، بل أصبح سباقًا متزايدًا في مجال البنية التحتية. لم يعد العائق الأكبر هو الأفكار أو الخوارزميات، بل عوامل واقعية للغاية مثل الكهرباء والقدرة على توصيلها إلى مواقع بناء مراكز البيانات. تضمن شركة أوراكل نموها المستقبلي، بينما تبرز شركة بلوم إنرجي كإحدى الشركات التي تستفيد بهدوء من طفرة الذكاء الاصطناعي، لأنه بدون شركات مثلها، لن يكون هذا النمو ممكنًا ببساطة.