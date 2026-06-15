يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى البيانات. هل هذا هو سبب ازدهار شركة ويسترن ديجيتال؟

بالنظر إلى ارتفاع أسهم ويسترن ديجيتال اليوم، قد يتبادر إلى الذهن أن المستثمرين يتفاعلون بحماس مع السعر المستهدف المرتفع الذي حددته إحدى البنوك الاستثمارية. لكن في الواقع، قد يكون هناك ما هو أكثر إثارة للاهتمام. بدأ السوق يدرك أن شركة لطالما ارتبط اسمها بمحركات الأقراص الصلبة قد تصبح واحدة من أكبر المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي، وأكثرهم غفلةً.

قبل بضعة أشهر فقط، كان من الصعب تخيل أن تصبح شركة مصنعة لمحركات الأقراص الصلبة واحدة من أبرز قصص الذكاء الاصطناعي في السوق. ومع ذلك، هذا بالضبط ما بدأ المستثمرون يلاحظونه.

لا يُعزى الأداء القوي لسعر سهم ويسترن ديجيتال إلى مجرد تقرير تحليلي متفائل آخر، بل إلى تحوّل أوسع في تفكير المستثمرين. فبعد عامين من التركيز شبه الحصري على مصنّعي الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للحوسبة، يتسع نطاق الاهتمام تدريجيًا ليشمل طبقةً بالغة الأهمية في منظومة الذكاء الاصطناعي: تخزين البيانات.

لفترة طويلة، ساد الاعتقاد بأن الشركات المزوّدة للمعالجات والرقائق الإلكترونية المتطورة هي الرابح الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي. أما اليوم، فيتضح جليًا أن قوة الحوسبة ليست سوى جزء من المعادلة. فكل نموذج ذكاء اصطناعي يُولّد كميات هائلة من البيانات التي يجب تخزينها وتأمينها والاحتفاظ بها لسنوات. ومع استمرار توسع مراكز البيانات، يتزايد الطلب ليس فقط على أشباه الموصلات، بل أيضًا على سعة التخزين.

لهذا السبب، بدأ المستثمرون ينظرون إلى شركة ويسترن ديجيتال بنظرة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل بضع سنوات. لم تعد الشركة تُعتبر مجرد مُصنِّع للأجهزة يعمل في قطاع تكنولوجي ناضج، بل باتت تُنظر إليها بشكل متزايد كعنصر أساسي في البنية التحتية اللازمة لاستمرار نمو الذكاء الاصطناعي.

والأهم من ذلك، تشير تحليلات متزايدة في القطاع إلى أن الطلب على تخزين البيانات قد يتجاوز قدرة القطاع على زيادة العرض خلال السنوات القادمة. وهذا يخلق البيئة التي يفضلها المستثمرون عادةً: ارتفاع الطلب مع محدودية العرض.

إذا تحقق هذا السيناريو، فقد يحصل مصنّعو محركات الأقراص الصلبة على ميزة لم يتمتعوا بها منذ زمن طويل: قوة تسعيرية حقيقية. عمليًا، سيُمكّنهم ذلك من رفع الأسعار بوتيرة أسرع من التكاليف، مما قد يؤدي إلى توسع كبير في هوامش الربح والأرباح والتدفقات النقدية.

ليس من قبيل المصادفة أن شركات أخرى مرتبطة بتقنيات تخزين البيانات والذاكرة قد ارتفعت أسهمها بالتزامن مع ارتفاع أسهم ويسترن ديجيتال. يبدو أن السوق يُشير إلى أن المرحلة التالية من ازدهار الذكاء الاصطناعي قد لا تقتصر على الشركات التي تُوفر قوة الحوسبة فحسب، بل تشمل أيضًا الشركات المسؤولة عن تخزين الكميات الهائلة من المعلومات التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي.

لكن ربما يكون التطور الأكثر إثارة للاهتمام هو تغير الخطاب السائد. فقبل وقت قريب، كان يُنظر إلى محركات الأقراص الصلبة على أنها تقنية قديمة تُستبدل تدريجيًا بحلول أحدث. أما اليوم، فيُسلط عصر الذكاء الاصطناعي الضوء على واقع مختلف. فقد تُثبت القدرة على تخزين البيانات أنها لا تقل أهمية عن القدرة على معالجتها.

لذا، قد يُمثل الارتفاع الحالي في أسهم شركة ويسترن ديجيتال أكثر من مجرد حماس مؤقت من المستثمرين. بل قد يكون أحد المؤشرات الأولى على أن السوق بدأ يُدرك وجود مستفيد آخر، تم تجاهله إلى حد كبير حتى الآن، من ثورة الذكاء الاصطناعي. ليس الشركة التي تُجري عمليات الحساب، بل الشركة التي تُخزن البيانات.

المصدر: xStation5