يحذر غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من خطر الركود التضخمي في الولايات المتحدة 📊

تشير تصريحات أوستن غولزبي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى تزايد المخاوف داخل البنك بشأن احتمال عودة الضغوط التضخمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط.

يشبه الوضع الراهن صدمة الركود التضخمي الكلاسيكية، إذ يجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة وخطر التباطؤ الاقتصادي. ويُثير القلق بشكل خاص احتمال حدوث ركود تضخمي، والذي يصفه غولزبي بأنه أسوأ سيناريو. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود، لا سيما وصولها إلى 5 دولارات للغالون، إلى مزيد من اضطراب سلاسل التوريد، ما يُترجم إلى ضغوط واسعة النطاق على التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد.

يؤكد غولزبي أن التضخم قد "يعود بقوة" إذا استمرت عوامل جانب العرض الحالية. كما يُشير إلى أن الخطر الرئيسي يكمن في تراكم صدمات الأسعار، سواء الجديدة منها الناجمة عن سوق الطاقة، أو السابقة المرتبطة، من بين أمور أخرى، بالسياسة التجارية.

من منظور السياسة النقدية، تتسم رسالة غولزبي بالحذر الواضح، وتُشير إلى حالة من عدم اليقين الشديد بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد. يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج، إذ يفتقر إلى توجيهات تاريخية واضحة بشأن الاستجابة المثلى. لا يزال سوق العمل مستقرًا، لكنه لا يوفر دعمًا قويًا للنمو، في حين أن انخفاض معدلات التوظيف والتسريح يزيد من حالة عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي.