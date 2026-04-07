يحذر غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من خطر الركود التضخمي في الولايات المتحدة 📊

تشير تصريحات أوستن غولزبي، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى تزايد المخاوف داخل البنك بشأن احتمال عودة الضغوط التضخمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط.
- يشبه الوضع الراهن صدمة الركود التضخمي الكلاسيكية، إذ يجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة وخطر التباطؤ الاقتصادي. ويُثير القلق بشكل خاص احتمال حدوث ركود تضخمي، والذي يصفه غولزبي بأنه أسوأ سيناريو. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود، لا سيما وصولها إلى 5 دولارات للغالون، إلى مزيد من اضطراب سلاسل التوريد، ما يُترجم إلى ضغوط واسعة النطاق على التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد.
- يؤكد غولزبي أن التضخم قد "يعود بقوة" إذا استمرت عوامل جانب العرض الحالية. كما يُشير إلى أن الخطر الرئيسي يكمن في تراكم صدمات الأسعار، سواء الجديدة منها الناجمة عن سوق الطاقة، أو السابقة المرتبطة، من بين أمور أخرى، بالسياسة التجارية.
- من منظور السياسة النقدية، تتسم رسالة غولزبي بالحذر الواضح، وتُشير إلى حالة من عدم اليقين الشديد بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد. يؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج، إذ يفتقر إلى توجيهات تاريخية واضحة بشأن الاستجابة المثلى. لا يزال سوق العمل مستقرًا، لكنه لا يوفر دعمًا قويًا للنمو، في حين أن انخفاض معدلات التوظيف والتسريح يزيد من حالة عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي.
- في الوقت نفسه، يتزايد القلق من أن التضخم المستمر قد يتجذر في الاقتصاد، مما يصعب السيطرة عليه مستقبلًا. كما يسلط غولزبي الضوء على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا على ضرورة ألا تخضع المؤسسة لتوقعات السوق أو الضغوط السياسية. عمومًا، تنسجم ملاحظاته مع سياق أوسع يتمثل في تزايد حساسية الاقتصاد الأمريكي لصدمات جانب العرض، ومحدودية مجال اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في السياسة النقدية.
بالنظر إلى خطر الركود التضخمي، تبدو احتمالات ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي واردة، لكنها غير مؤكدة. قد يعتمد مسار هذا الارتفاع على مرونة (أو ضعف) الاقتصادات العالمية الأخرى، فضلًا عن مدى استعداد المستهلكين الأمريكيين لاستيعاب ارتفاع الأسعار دون خفض استهلاكهم بشكل ملحوظ. إذا تحقق هذا السيناريو تدريجياً وأثبت الاقتصاد مرة أخرى مرونته، فقد يعود المؤشر بشكل مستدام إلى ما فوق 100.
المصدر: xStation5
