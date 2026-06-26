يقول كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الذكاء الاصطناعي سيفرض رفع أسعار الفائدة؛ EURUSD والدولار الأمريكي يعكسان التحركات المبكرة ❗

يتراجع EURUSDعن بعض مكاسبه الصباحية. فقد عكس الزوج مساره بعد محاولة فاشلة لمواصلة صعوده، ويفقد الآن زخم الشراء. وفي النصف الثاني من الجلسة، تحول الزخم بوضوح لصالح البائعين.

من جهة أخرى، يعكس مؤشر داو جونز الصناعي (US100) قوة نسبية، حيث فقد المؤشر تدريجياً زخمه الهبوطي ويستقر في النصف الثاني من اليوم، متجاهلاً بعض الإشارات السلبية في السوق.

أما الموضوع الرئيسي في عالم التكنولوجيا اليوم فهو احتمال تأجيل الاكتتاب العام الأولي لشركة OpenAI، حيث أثرت التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول تأجيل الاكتتاب إلى العام المقبل (ويرجع ذلك جزئياً إلى الأداء الضعيف لشركة SpaceX بعد طرحها للاكتتاب) بشدة على قطاع أشباه الموصلات بأكمله. وانخفضت أسهم شركات Micron وAMD وIntel بنحو 2% لكل منها، بينما انخفضت أسهم Oracle بأكثر من 1%. كان تأثير التداعيات واضحًا بشكل خاص في آسيا: فقد انخفض سهم سوفت بنك، وهو مستثمر رئيسي في أوبن إيه آي، بأكثر من 12%، وخسر مؤشر نيكاي 225 نسبة 4.15%، وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.81%. وحذر بنك جيه بي مورغان صراحةً من أن تأجيل الاكتتاب العام الأولي "قد يُبطئ وتيرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي". من ناحية أخرى، سيُبقي تأجيل موعد الإطلاق على توقعات السوق، وهو ما قد يكون له، على نحوٍ مُفارِق، تأثير إيجابي على عوائد السوق نظرًا للخطاب السائد والوعود بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد.

أما عامل الخطر الرئيسي على الصعيد الجيوسياسي، فهو الوضع بين الولايات المتحدة وإيران. فقد أفاد ترامب على موقع تروث سوشيال أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة انتحارية على سفن في مضيق هرمز. أصابت إحداها سطح سفينة حاويات كبيرة، ولحقت بالسفينة أضرار لكنها واصلت رحلتها. أما الطائرات الثلاث الأخرى فقد أُسقطت. ووصف ترامب الحادث بأنه "انتهاك غبي لاتفاق وقف إطلاق النار". يُعدّ مضيق هرمز ممرًا رئيسيًا لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وأي تصعيد في هذه المنطقة يلفت انتباه أسواق السلع على الفور.

في الوقت نفسه، تحدث كاشكاري، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التضخم، موضحًا أن سوق العمل ليس مصدرًا للتضخم حاليًا. وأضاف أن ضغوط الأسعار مدفوعة بجانب العرض، ومن بين العوامل التي ذكرها توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأشار كاشكاري إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

المصدر: xStation