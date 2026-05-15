يواجه كيفن وارش أكبر اختبار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن. ترامب يريد خفض أسعار الفائدة، لكن التضخم يرفض ذلك

يُمثّل تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فصلًا جديدًا في السياسة النقدية الأمريكية، ولكنه يضعه أيضًا في موقف بالغ الصعوبة. فعلى مدى أشهر، دعا دونالد ترامب علنًا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، مُبررًا ذلك بأن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة للغاية وتُعيق نمو الاقتصاد. إلا أن المشكلة تكمن في أن الظروف الاقتصادية الكلية الحالية لا تترك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالًا كبيرًا للمناورة.

وقد جاءت أحدث قراءات التضخم لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر أبريل أعلى من توقعات الاقتصاديين المُعدّلة، مما يُعزز الرأي القائل بأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية. في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب تبرير خفض أسعار الفائدة بشكل سريع من وجهة نظر اقتصادية، وقد يُنظر إليه بسهولة على أنه قرار سياسي وليس مبنيًا على بيانات.

هنا يبرز الخطر الأكبر الذي يُواجه وارش. فإذا حاول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ردّ الجميل لترامب على دعمه السياسي بالضغط من أجل خفض أسعار الفائدة رغم استمرار التضخم، فسيواجه على الفور اتهامات بتقويض استقلالية البنك المركزي. بالنسبة للأسواق المالية، سيشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ يتبع توقعات البيت الأبيض بدلاً من البيانات الاقتصادية الكلية. وقد يُقوّض هذا السيناريو مصداقية المؤسسة بأكملها.

علاوة على ذلك، حتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يتمتع بحرية كاملة في اتخاذ القرارات. إذ تُتخذ قرارات أسعار الفائدة بشكل جماعي من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بما في ذلك محافظو البنوك ورؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية. وهذا يعني أن وارش لن يتمكن من فرض تخفيضات أسعار الفائدة بمفرده إذا ظل تضخم ثقة بقية أعضاء اللجنة مرتفعًا للغاية.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يحاول وارش إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مختلفة من خلال مواصلة تقليص ميزانية البنك المركزي. وهذه مسألة تحدث عنها مرارًا وتكرارًا حتى قبل ترشيحه. لطالما اتهم وارش التوسع الهائل في أصول الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب الأزمات الأخيرة، ويعتقد أن البنك المركزي أصبح متورطًا بشكل مفرط في الأسواق المالية.

في الوقت نفسه، تُزيد التوترات الجيوسياسية الوضع تعقيدًا بالنسبة للرئيس الجديد. فالصراع المستمر في الخليج العربي يُبقي أسعار النفط والطاقة مرتفعة، مما يُؤجج بدوره الضغوط التضخمية. طالما بقيت أسعار الطاقة مرتفعة، سيظل أمام الاحتياطي الفيدرالي هامش محدود لتخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بتسارع التضخم مجددًا. وتشير سوق السندات بالفعل إلى مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع العائدات لفترة أطول.

لذا، يتولى وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في لحظة بالغة الصعوبة، إذ يجد نفسه عالقًا بين ضغوط سياسية من ترامب وواقع التضخم المستمر. وسرعان ما سيتضح ما إذا كان ينوي العمل في المقام الأول كمسؤول مُعيّن من قبل الرئيس، أم كحامٍ مستقل لاستقرار النظام النقدي الأمريكي.

