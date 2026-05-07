إيران تُرسّخ سيطرتها على مضيق هرمز؛ أسعار النفط توقف انخفاضها ❓⚓

عززت إيران سيطرتها على مضيق هرمز بإنشاء هيئة جديدة، هي هيئة مضيق الخليج العربي، التي تلزم جميع السفن العابرة بتقديم إقرار معلومات قبل منحها تصريح العبور. يتضمن الإقرار أكثر من 40 سؤالاً حول اسم السفينة، وبلد المنشأ والوجهة، وجنسية المالكين والمشغلين والطاقم، ونوع الشحنة. قبل اندلاع الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير 2026، كان المضيق متاحاً بحرية لجميع السفن، أما الآن فتهدد إيران بمهاجمة أي سفينة تعبره دون إذن من الحرس الثوري. يمر عبر المضيق خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يعني أن السيطرة عليه تمنح طهران نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي.

معلومات أساسية يجب تقديمها لعبور مضيق هرمز بإذن من إيران. المصدر: CNN

أدى إغلاق مضيق هرمز إلى أكبر صدمة في إمدادات النفط في التاريخ، حيث ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء لتتجاوز 4.50 دولارًا للغالون لأول مرة منذ أربع سنوات. ودعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى إقامة "نظام إقليمي وعالمي جديد" قائم على إيران قوية، مشيرًا صراحةً إلى "خيار إغلاق المضيق" كأداة لتحقيق هذه الرؤية. وتفيد التقارير بأن إيران تفرض رسومًا تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة تعبر المضيق، وقد أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه لا يحق لأي جهة تابعة للولايات المتحدة دفع هذه الرسوم. وفي الأسبوع المنتهي في 3 مايو/أيار، لم تعبر المضيق سوى 40 سفينة، بينما كان المتوسط ​​قبل الحرب 120 سفينة يوميًا، ويوم الخميس، كانت حركة ناقلات النفط شبه معدومة. يُقدّر خبراء شركة كيبلر أنه حتى في حال سيطرة إيران طويلة الأمد، لن تتجاوز عمليات النقل عبر الحدود 40-50% من طاقة التصدير قبل الحرب، وهو ما سيكون له تداعيات طويلة الأمد على أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، ينصبّ تركيزها الرئيسي حاليًا على تقييم فرص خفض التصعيد في النزاع. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار النفط، الذي يتسارع لليوم الثاني على التوالي.

اختبر النفط اليوم المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، وهو مستوى لم يُختبر منذ منتصف أبريل، عندما توقفت الانخفاضات المحلية قرب هذا المستوى. مع ذلك، يبقى المؤشر في اتجاه صعودي على المدى الطويل. المصدر: xStation