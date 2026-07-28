يستمر انخفاض أسعار أشباه الموصلات 📉

بدأت جلسة التداول الأمريكية بانخفاضات في مؤشر التكنولوجيا تقترب من 2%.
انخفض السوق دون مستوى المقاومة المحدد بالمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم، مقترباً من مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% للارتفاع الذي شهده شهر مايو. وقد وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، أي أقل من 35. المصدر: xStation5
على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذا البيع المكثف يتركز في منطقة محددة.
ومن بين أكبر الخاسرين شركات تصنيع الذاكرة وأسهم أشباه الموصلات، حيث بلغت الخسائر في القطاع بأكمله حوالي 10%.
- قد تتفاقم المخاوف بشأن النفقات الرأسمالية بسبب الصين. إذ يُحتمل أن يؤثر طرح أسهم شركة CXMT للاكتتاب العام، والشائعات حول تحقيق اختراق في معدات الأشعة فوق البنفسجية العميقة الصينية، سلبًا على هوامش الربح في القطاع بأكمله، الذي استفاد حتى الآن من تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- من الجدير بالذكر أيضًا منشورٌ صادر عن شركة Citadel، يتوقع أن يُفاجئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق برفع أسعار الفائدة.
- ستُحدد قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى نتائج أرباح شركات Meta وMicrosoft وAmazon القادمة، اتجاه المؤشرات في الأشهر المقبلة.
فرنسا تتحدى شركة بالانتير، والسوق يتفاعل.
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