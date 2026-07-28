يستمر انخفاض أسعار أشباه الموصلات 📉

بدأت جلسة التداول الأمريكية بانخفاضات في مؤشر التكنولوجيا تقترب من 2%.

انخفض السوق دون مستوى المقاومة المحدد بالمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم، مقترباً من مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% للارتفاع الذي شهده شهر مايو. وقد وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، أي أقل من 35. المصدر: xStation5

على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذا البيع المكثف يتركز في منطقة محددة.

ومن بين أكبر الخاسرين شركات تصنيع الذاكرة وأسهم أشباه الموصلات، حيث بلغت الخسائر في القطاع بأكمله حوالي 10%.