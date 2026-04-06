يستمر انتعاش وول ستريت قبيل افتتاح السوق الأمريكية 📈 ارتفاع أسهم نتفليكس بعد رفع غولدمان ساكس لتصنيفها

قبل افتتاح بورصة وول ستريت، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قليلاً عن مكاسبها السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 من حوالي 24,380 إلى 24,300 نقطة، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 0.7% خلال اليوم. وينصب تركيز المستثمرين على بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) للخدمات، المقرر صدورها الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الوسطاء الأمريكيين ونظرائهم الإيرانيين، والتي يُقال إنها تُجرى عبر باكستان. وقد رفضت إيران في البداية إعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار، لكن المحادثات لا تزال مستمرة. وحدد دونالد ترامب يوم الأربعاء 8 أبريل (الساعة 1 صباحًا بتوقيت غرينتش) موعدًا نهائيًا حاسمًا للمرحلة التالية من الصراع - إما التصعيد، بما في ذلك احتمال شن ضربات على البنية التحتية، أو خفض التصعيد.

وتشير شركة ريموند جيمس إلى أنه على الرغم من اندلاع الحرب مع إيران، فقد ظلت أسواق الأسهم مرنة بشكل لافت، دون أي عمليات بيع كبيرة. بحسب البنك، ساهمت البيانات الاقتصادية الكلية القوية الصادرة مطلع عام 2026، وهيكل سوق النفط - حيث تتركز الأسعار المرتفعة على المدى القصير - في استقرار أسواق الائتمان والأسهم.

مؤشر ناسداك 100 (الإطار الزمني اليومي)

وقد حدّ هذا من ضغوط الهبوط حتى الآن، لكن الاختبار الرئيسي التالي للمستثمرين سيكون الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران. من الناحية الفنية، لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ضمن قناة سعرية هابطة، وتتداول دون المتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة، والذي يقع على بعد 200 نقطة أعلى.