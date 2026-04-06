يستمر انتعاش وول ستريت قبيل افتتاح السوق الأمريكية 📈 ارتفاع أسهم نتفليكس بعد رفع غولدمان ساكس لتصنيفها

قبل افتتاح بورصة وول ستريت، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قليلاً عن مكاسبها السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 من حوالي 24,380 إلى 24,300 نقطة، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 0.7% خلال اليوم. وينصب تركيز المستثمرين على بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) للخدمات، المقرر صدورها الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الوسطاء الأمريكيين ونظرائهم الإيرانيين، والتي يُقال إنها تُجرى عبر باكستان. وقد رفضت إيران في البداية إعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار، لكن المحادثات لا تزال مستمرة. وحدد دونالد ترامب يوم الأربعاء 8 أبريل (الساعة 1 صباحًا بتوقيت غرينتش) موعدًا نهائيًا حاسمًا للمرحلة التالية من الصراع - إما التصعيد، بما في ذلك احتمال شن ضربات على البنية التحتية، أو خفض التصعيد.
وتشير شركة ريموند جيمس إلى أنه على الرغم من اندلاع الحرب مع إيران، فقد ظلت أسواق الأسهم مرنة بشكل لافت، دون أي عمليات بيع كبيرة. بحسب البنك، ساهمت البيانات الاقتصادية الكلية القوية الصادرة مطلع عام 2026، وهيكل سوق النفط - حيث تتركز الأسعار المرتفعة على المدى القصير - في استقرار أسواق الائتمان والأسهم.
مؤشر ناسداك 100 (الإطار الزمني اليومي)
وقد حدّ هذا من ضغوط الهبوط حتى الآن، لكن الاختبار الرئيسي التالي للمستثمرين سيكون الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران. من الناحية الفنية، لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ضمن قناة سعرية هابطة، وتتداول دون المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة، والذي يقع على بعد 200 نقطة أعلى.
المصدر: xStation5
- لا يزال إد يارديني، مؤسس شركة يارديني للأبحاث، متفائلاً بشأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مُشيرًا إلى أن التقييمات الحالية جذابة نسبيًا، وأن أداء الأسهم تاريخيًا كان جيدًا بعد النزاعات العسكرية الأمريكية الكبرى.
- ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد عامين من كل نزاع من النزاعات الأربعة الكبرى الأخيرة - الحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، وحرب الخليج، وحرب العراق - بنسب مكاسب تراوحت بين 31% و44%.
- ويرى يارديني أن مستويات السوق الحالية تُتيح فرصًا استثمارية جذابة نسبيًا. وقد بلغ مُضاعف الربحية المُتوقع ذروته عند 23 في أكتوبر الماضي، ثم انخفض منذ ذلك الحين بنحو 15%.
- في الوقت نفسه، ارتفعت الأرباح المُتوقعة بنسبة 12.7%، مُسجلةً مستويات قياسية، مما يُشير إلى أن انخفاض التقييمات يعكس انخفاضًا في مُضاعف الربحية وليس ضعفًا في الأساسيات.
- في البداية، كان الدافع وراء انخفاض التوقعات هو المخاوف بشأن ربحية الذكاء الاصطناعي، ولاحقًا المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى ركود عالمي.
- مع ذلك، لم يُخفّض المحللون توقعاتهم للأرباح بشكل ملحوظ، بل يواصلون رفعها.
- وفقًا لبيانات فاكت سيت، انخفض مضاعف الربحية المتوقع للأشهر الاثني عشر القادمة إلى 19.8، وهو أقل من المتوسط لخمس سنوات البالغ 19.9، وأعلى بقليل من المتوسط لعشر سنوات البالغ 18.9.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات
- نتفليكس (NFLX.US) - ارتفعت أسهمها بنسبة 2% تقريبًا قبل افتتاح السوق بعد أن رفعت غولدمان ساكس تصنيفها للسهم من "محايد" إلى "شراء"، مشيرةً إلى ريادتها المستمرة في مجال اقتناء المحتوى وتطويره، فضلًا عن إمكاناتها القوية لتحقيق عوائد رأسمالية للمساهمين.
- سولينو ثيرابيوتكس - قفزت أسهمها بنسبة 40% بعد إعلان نيوروكراين بيوساينسز عن اتفاقية للاستحواذ عليها مقابل 53 دولارًا للسهم نقدًا، ما يُقيّم الصفقة بنحو 2.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن يُوسّع هذا الاستحواذ محفظة أدوية نيوروكراين ويعزز مكانتها في مجال الغدد الصماء والأمراض النادرة.
- تويليو - ارتفعت أسهمها بأكثر من 3% بعد أن رفعت جيفريز تصنيفها للسهم من "محايد" إلى "شراء"، حيث سلّط البنك الضوء على دور تويليو المحوري في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الصوتية.
المصدر: xStation5
