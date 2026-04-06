يتعرض NATGAS لضغوط متزايدة وسط تزايد خطر حدوث ظاهرة النينيو الفائقة في عام 2026 📉

تشير التوقعات إلى ظاهرة النينيو القوية بشكل استثنائي في عام 2026، مع احتمال ارتفاع درجة حرارة سطح البحر بنحو 2.5 درجة مئوية، مما يجعل هذه الظاهرة مماثلة - أو حتى تتجاوز - أحداثًا تاريخية مثل 1997-1998 و2015-2016. ويترتب على هذا السيناريو تحولات كبيرة في أنماط الطقس العالمية، بما في ذلك اعتدال درجات الحرارة الشتوية وانخفاض تقلبات درجات الحرارة الصيفية في الولايات المتحدة. ومن منظور سوق الغاز الطبيعي، يتمثل الأثر الرئيسي في ارتفاع مستويات التخزين وانخفاض الطلب على الطاقة خلال فصلي الربيع والصيف. ونتيجة لذلك، يصبح مناخ السوق هابطًا بشكل أساسي لأسعار الغاز في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل انخفاض الطلب الموسمي بالفعل (محدودية استخدام التدفئة وانخفاض الطلب على التبريد).
- تتفق النماذج تقريبًا بالإجماع على توقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في منطقة النينيو 3.4 بحلول خريف عام 2026، مما يعزز الثقة في سيناريو ظاهرة النينيو القوية جدًا.
- تشير شذوذات درجة حرارة سطح البحر التي تتجاوز +2.0 درجة مئوية في المحيط الهادئ الاستوائي إلى اضطراب واسع النطاق ومستمر في دوران الغلاف الجوي.
- يُترجم هذا عمليًا إلى شتاء أكثر دفئًا في أمريكا الشمالية، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على التدفئة وارتفاع مستويات تخزين الغاز في نهاية الموسم.
- ومع دخول فصل الربيع بمخزونات مرتفعة، يدخل سوق الغاز في مرحلة فائض في العرض، وهو ما يُترجم تاريخيًا إلى انخفاض الأسعار خلال فصلي الربيع والخريف.
- وخلال أشهر الصيف، يميل النينيو إلى الحد من تواتر وشدة موجات الحر الشديدة في أجزاء من الولايات المتحدة، مما يقلل من الطلب على الكهرباء واستهلاك الغاز في توليد الطاقة.
- وفي الوقت نفسه، يُثبط النينيو نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي، مما يقلل من خطر انقطاع الإمدادات في خليج المكسيك.
- ويؤدي هذا إلى تقليل علاوة مخاطر الطقس التي تدعم عادةً أسعار الغاز خلال فصل الصيف.
- وتؤكد شذوذات هطول الأمطار القوية - كالجفاف في إندونيسيا وشمال أستراليا إلى جانب الأمطار الغزيرة في المحيط الهادئ الاستوائي - حجم الاضطراب المناخي وانتشاره العالمي.
- من منظور التقييم، يظل معدل ضخ الغاز في المخزونات خلال فصل الربيع وانحرافه عن متوسط الخمس سنوات من العوامل الحاسمة.
- باختصار، يُهيئ سيناريو ظاهرة النينيو القوية - والتي قد تكون الأقوى منذ أكثر من 140 عامًا - بيئةً تواجه فيها أسعار الغاز في الولايات المتحدة ارتفاعًا محدودًا، مع ميل السوق نحو فائض العرض ما لم يُعوّضه طلب خارجي قوي.
المصدر: xStation5
المصدر: ECMWF
المصدر: ECMWF
المصدر: ECMWF
