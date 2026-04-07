يتصاعد الصراع الإيراني - ما هي العواقب؟

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب، يتصاعد تبادل إطلاق النار في المضيق مجددًا. ويبدو أن كلا الجانبين يُشير إلى استعداده لمواجهة ضربات أمريكية محتملة على البنية التحتية الحيوية لإيران. ولكن ماذا لو كان الهجوم الذي يُعلن عنه ترامب مجرد محاولة لتشتيت انتباه إيران عن الهدف الحقيقي؟

تابع العديد من المشاركين في السوق عملية إجلاء طيار طائرة إف-15 التي أُسقطت. ودون الخوض في التفاصيل، فإن أهم ما في سياق النزاع هو أن القوات الأمريكية، أثناء إجلاء الطيار الثاني، تمكنت من إنشاء مهبط طائرات مؤقت لإقامة قاعدة مؤقتة لوحدات الإنقاذ. مطار وقاعدة في قلب إيران، تم إخلاؤهما وتدميرهما بسرعة فائقة. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن القوات الإيرانية من إلحاق أي خسائر بشرية بالجانب الأمريكي. ماذا يعني هذا؟

يعني أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى غزو بري لتدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

قد تشنّ الولايات المتحدة ضربةً متزامنةً على محطات توليد الطاقة، ما سيؤدي إلى حرمان عشرات الملايين من السكان من الكهرباء والماء. ولن يقتصر الأمر على كارثة إنسانية فحسب، بل سيتسبب أيضًا في انهيار مؤقت، إن لم يكن طويل الأمد، لشبكات الإمداد والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، قد تنشر الولايات المتحدة قوةً من القوات الخاصة في موقع أو مواقع تخزين المواد الانشطارية الإيرانية بهدف تحييدها.

ويمكن للولايات المتحدة محاولة استخراج ما بين 400 و500 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، بينما يمكن تلويث أو تخفيف الكمية المتبقية، التي تتراوح بين 8 و9 أطنان، عمدًا لجعل استخدامها أكثر صعوبة.

ستكون هذه العملية محفوفة بالمخاطر، لا سيما في ضوء إسقاط طائرة إف-15 مؤخرًا. ومع ذلك، يجدر التذكير بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي قد نفّذ بالفعل نحو 13 ألف مهمة قتالية فوق إيران، ما يعني أن معدل فعالية الدفاعات الجوية الإيرانية يبلغ حوالي 0.007%. على عكس ما يبدو، لا تصب الجغرافيا بالضرورة في مصلحة إيران هنا أيضاً. فالبلاد الجبلية تتكون من وديان ضيقة، ويمكن نظرياً أن يُشكّل كل منها نقطة تحصين. إلا أن القوات الأمريكية لن تتحرك عبر الطرق، بل ستشن غارات جوية. فوجود وديان إيران الضيقة وطرقها المتعرجة والمهملة يعني أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام قوتها الجوية للسيطرة على منطقة معينة ثم عزلها عن التعزيزات. وتدعم هذه النظرية الغارات الإسرائيلية والأمريكية المكثفة على جسور السكك الحديدية والطرق في الأيام الأخيرة.

إن نجاح مثل هذه العملية سيُفقد إيران كل أوراقها التفاوضية، ويجعلها أمام قنبلة موقوتة. قبل التصنيع والكهرباء، كانت الدولة الإيرانية قادرة على إعالة ما بين 8 و12 مليون نسمة، أما اليوم فيتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة. الحسابات هنا لا ترحم. إذا كان هناك سيناريو يُجبر إيران على الاستسلام، فهذا السيناريو هو الأرجح.

مع ذلك، فإن الفشل، حتى وإن كان أقل احتمالاً، سيُمثل إحدى أكبر الهزائم التي لحقت بسمعة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. من الصعب التنبؤ برد فعل أي من الطرفين، لكن يُمكن تصور تسوية غير مواتية للولايات المتحدة مع فلول الحكومة الإيرانية، تليها عملية تطبيع تدريجية لعلاقات إيران مع آسيا وأوروبا.

بالنظر إلى طول أمد النزاع، وحجم الدمار الذي لحق بالطرفين، واحتمالية انتهائه دون أي نتيجة حاسمة، تبرز نقطة أساسية: لا يحمل أي من السيناريوهات المطروحة حاليًا طابعًا تهدئةً واضحًا، ويبدو أن أي ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات بات مسألة قوة واستمرارية، لا مسألة استمراريته من الأساس.

هذا نبأ سيئ للغاية للاقتصاد والأسواق.

يرسل الاقتصاد الأمريكي إشارات متزايدة نحو الركود، بينما بدأ الانتعاش الاقتصادي الأوروبي الأخير يفقد زخمه.

استندت موجة التضخم السابقة في عامي 2022 و2023 إلى أساس أسعار فائدة منخفضة للغاية ومدخرات الأسر المرتفعة التي تراكمت خلال جائحة كوفيد-19.

اليوم، لم تعد الأسواق والاقتصادات تتمتع بهذه الدعائم، وقد لا يتمكن الاقتصاد العالمي من تحمل ارتفاع حاد في أسعار الفائدة. قد يُجبر هذا الحكومات على اتخاذ تدابير جذرية تهدف إلى كبح التضخم.

قد تشمل هذه التدابير تقنين السلع الأساسية والتحكم في الأسعار، وكلاهما نشهده بالفعل بشكل فعلي اليوم في العديد من دول أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يكون تدخل الحكومة داعمًا للطلب هذه المرة كما كان في عامي 2020 و2022. بدلاً من ذلك، ينبغي توقع أدوات أكثر تدخلاً وانتقائية، مما قد يؤثر سلبًا على هوامش وأرباح الشركات، لا سيما الشركات التي لا يزال أمامها طريق طويل للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية مبتدئ