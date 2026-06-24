Akcie Palantiru po prudkém propadu: Přijde další pokles, nebo konsolidace?

Michael Burry, investor známý správnou predikcí subprime krize, upozornil na další zhoršení situace společnosti Palantir. Burry je již delší dobu otevřeným kritikem valuačních úrovní této firmy. Palantir patří mezi společnosti, které se zatím pohybují v souladu s výhledy hlavního analytika. Od začátku roku akcie společnosti ztratily už přibližně 30 %. Podepsala se na tom i ztráta významného klienta.
Technická analýza akcií Palantir
Ve svých nejnovějších příspěvcích naznačil, že podle něj se technický obraz společnosti zhoršuje. Jsou tato obvinění oprávněná?
Burry upozornil, že většina objemu byla zaznamenána „poblíž maxim“ a že downtrend doprovázený klesajícím objemem podporuje tezi, že medvědí momentum bude pokračovat.
Zdroj: xStation5
Tento pohled není zcela v souladu s realitou. Při pohledu na graf lze vidět, že nejvyšší objem se objevil v poměrně širokém cenovém pásmu mezi 118 a 65 USD. Poté, co akcie společnosti již klesly o více než 40 %, se cena pouze vrátila do hlavního rozpětí tohoto pohybu.
Burry se navíc snaží spojit slabý objem s „nedostatkem zájmu“ o akcii a dalším poklesem. Tento pohled je intuitivní, ale z hlediska technické analýzy není správný. Široce přijímaná teorie v odborných publikacích říká, že klesající objem spíše snižuje, než zvyšuje „kvalitu“ a udržitelnost cenových pohybů v grafu. Může to tedy signalizovat blížící se býčí korekci?
Ne nutně. Mnohem důležitějším signálem než klesající objem je death cross, který vytvořily 100denní a 200denní EMA. Naposledy se podobný signál na grafu společnosti objevil na konci roku 2021, po čemž akcie ztratily přibližně 60 % své hodnoty.
Zjistěte více o technické analýze: Technická analýza – Základní informace o technické analýze
Fundamenty akcie Palantir
Michael Burry upozornil také na řadu fundamentálních problémů. Zdůraznil především relativně slabou konkurenční výhodu společnosti, zejména vzhledem k tomu, že jde o byznys typu SaaS, i když vedení firmy může naznačovat opak. Dalším problémem má být údajně „agresivní vykazování tržeb“, které má synteticky zlepšovat výsledky společnosti. Jde o zajímavé postřehy, ale jsou správné?
První argument je diskutabilní. Burry nepředložil žádné důkazy o nadměrné závislosti na řešeních třetích stran. Samotná společnost přitom nabízí velmi unikátní soubor služeb a má hluboké vazby na vlády a zpravodajské služby po celém světě. Pokud je taková konkurenční výhoda považována za slabou, pak je otázkou, jak Burry definuje její „sílu“.
Obvinění z agresivního vykazování tržeb je však nepravdivé. Podle finančních auditních a účetních standardů jsou takové praktiky charakteristické tím, že tržby rostou rychleji než pohledávky, případně je předbíhají. V případě Palantiru je tomu naopak. To sice signalizuje problém, ale zcela jiného charakteru.
Více o fundamentální analýze: Fundamentální analýza – Co je to obchodování na základě fundamentů?
Co stojí za poklesem Palantiru (PLTR)?
Většina poklesu valuace akcií je důsledkem samotné povahy společnosti. Palantir je především firma často označovaná jako hyper-growth, s růstem zisku, který je vzácný i v technologickém sektoru, a zároveň s podobně vysokými maržemi. To jí dává obrovskou provozní páku a v důsledku také vysoké valuační násobky. Znamená to, že i nejmenší zklamání při výsledcích může vyvolat bolestivý výprodej.
Druhým faktorem, který tlačí na valuace, je segment SaaS, do kterého společnost patří. Na vlně boomu AI a rostoucího významu řešení založených na agentech a LLM trh preventivně odepsal téměř všechny SaaS společnosti, aniž by se ptal na skutečnou povahu nebo reálný dopad AI revoluce na jejich byznys. Palantir není výjimkou.
Vzhledem k širšímu tržnímu kontextu by proražení z downtrendu a návrat k maximům představovaly velkou výzvu. Pásmo 120–70 USD je však široké a nabízí dostatek prostoru pro přechod do konsolidace při čekání na příznivější investorský sentiment.
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