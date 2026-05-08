DE40: Pokles se vrací do Evropy 💡

Evropské akciové indexy v pátek klesají. Stoxx 600 ztrácí zhruba 0,65 %, DAX klesá o 0,89 % a CAC 40 odepisuje 0,88 %. Hlavním faktorem, který tlačí na trhy, je eskalace obchodní rétoriky prezidenta Donalda Trumpa. Ten ve čtvrtečním příspěvku na Truth Social pohrozil „výrazně vyššími“ cly na zboží z EU, pokud EU nesplní podmínky loňské obchodní dohody. Konkrétně jde o snížení vlastních cel na americké zboží na nulu.
Trhy zároveň sledují přestřelku mezi USA a Íránem v Hormuzském průlivu. Ta sice oficiálně nemá dopad na příměří, ale zvyšuje geopolitickou nejistotu. Ropa WTI se pohybuje kolem 94,67 USD za barel, zatímco Brent je nad 100 USD za barel. Dolar mírně oslabuje. Index USDIDX klesá o 0,36 % a pár EUR/USD se drží kolem 1,1771. Ze sektorů si nejlépe vede energetika, kterou podporují rostoucí ceny ropy. V čele je Eni se ziskem 2,28 %. Nejhůře si vedou finance a průmysl, přičemž oba sektory ztrácejí zhruba 1 %. Dolů je táhnou hlavně Allianz (-4,96 %) a Rheinmetall (-4,77 %).
Tabulka ukazuje nejlepší a nejhorší výkony během dnešní obchodní seance v Evropě. Zdroj: XTB HQ Research Department
Výkonnost sektorů. Zdroj: XTB HQ Research Department
Společnosti
- Commerzbank zveřejnila výsledky za první čtvrtletí roku 2026. Čistý zisk vzrostl o 9,4 % na 913 mil. EUR a překonal konsenzus na úrovni 868 mil. EUR. Banka zvýšila výhled čistého zisku za celý rok na nejméně 3,4 mld. EUR a oznámila nové strategické cíle. Ty počítají se zdvojnásobením zisku do roku 2030 a dosažením návratnosti vlastního kapitálu 21 %. Zároveň banka oznámila třetí vlnu propouštění. V rámci obranné strategie proti nepřátelskému převzetí ze strany UniCredit, která už drží téměř 30% podíl, má být zrušeno 3 000 pracovních míst. UniCredit podala formální nabídku na převzetí v hodnotě 37 mld. EUR, ale čelí odporu vedení Commerzbank i německé vlády. Kancléř Friedrich Merz pokusy o „nepřátelské a agresivní“ převzetí jednoznačně odmítl.
- IAG, vlastník British Airways a Iberie, zveřejnila výsledky za 1Q 2026. Tržby dosáhly 7,18 mld. EUR (+1,9 % r/r), zatímco provozní zisk vzrostl o 77 % na 351 mil. EUR a překonal očekávání. Společnost však varovala, že celoroční zisk bude nižší, než se původně očekávalo, kvůli rostoucím nákladům na palivo. Celkové náklady na palivo by měly dosáhnout zhruba 9 mld. EUR, z čehož je 70 % zajištěno. Akcie IAG klesají přibližně o 1,5 % a cestovní sektor patří v pátek mezi nejslabší.
- Rheinmetall v pátek klesá téměř o 5 % a je největším propadlíkem indexu Euro Stoxx 50. Společnost zveřejnila výsledky za 1Q 2026. Tržby vzrostly o 7,7 % r/r na 1,94 mld. EUR, ale trh jasně zklamaly, protože očekával více než 2,1–2,2 mld. EUR. Provozní zisk dosáhl 224 mil. EUR (+17 % r/r), ale také zaostal za konsenzem ve výši 262 mil. EUR. EPS ve výši 2,42 EUR bylo pod očekáváním 2,70 EUR. Management však ponechal výhled růstu tržeb za celý rok o 40–45 % a jako potvrzení solidní strukturální poptávky poukázal na rekordní objednávkovou knihu ve výši 73 mld. EUR (+30 % r/r). Stojí za zmínku, že slabší výsledky neodradily insidery. Dva klíčoví členové představenstva, včetně CEO, nakoupili akcie v celkové hodnotě téměř 1 mil. EUR, což historicky může signalizovat důvěru v dlouhodobou hodnotu společnosti.
