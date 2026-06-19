Goldman a Barclays zvyšují cíle pro evropské akcie 🚀

Mírová dohoda mezi USA a Íránem zlepšila výhled pro evropské akcie ve druhé polovině roku. Podle průzkumu Bloomberg několik významných analytiků zvýšilo své cílové hodnoty pro evropské indexy, protože pokles cen ropy a nižší riziko inflačního šoku zlepšují prostředí pro akciové trhy.
Své výhledy zvýšily například Goldman Sachs, Barclays a Société Générale. Medián odhadů nyní počítá s tím, že index Stoxx Europe 600 zakončí rok 2026 na úrovni 640 bodů, tedy poblíž současných historických maxim. Některé části trhu se však stále nevrátily na úrovně před válkou, což podle analytiků vytváří prostor pro další růst prostřednictvím rotace investorů do zaostávajících sektorů.
Podle Citigroup celkový výkon indexu zakrývá nerovnoměrné zotavení pod povrchem. Řada sektorů a jednotlivých akcií se stále obchoduje pod úrovněmi před konfliktem, což může vytvořit druhou fázi oživení. Ta by už nebyla tažena pouze několika silnými segmenty, ale širší účastí trhu. Investoři by tak mohli hledat příležitosti v sektorech, které byly během geopolitického napětí nejvíce pod tlakem.
Důležitou roli hraje vývoj ropy. Brent po předběžné dohodě mezi USA a Íránem rychle klesá a nachází se na nejnižších úrovních od začátku března. Levnější energie snižují riziko nové inflační vlny a zároveň dávají centrálním bankám větší prostor vyčkat s případným zvyšováním sazeb. Právě kombinace nižší ropy a menšího tlaku na sazby je pro evropské akcie pozitivní.
Barclays zvýšila svůj cíl pro index Stoxx 600 o 50 bodů na 670 bodů. Tím se zařadila mezi největší optimisty v průzkumu a očekává téměř 5% potenciál růstu. Banka nadále preferuje vítěze spojené s investicemi do AI a také banky, ale zároveň vidí prostor pro dohánění ztrát u spotřebitelských akcií, zejména v luxusním sektoru.
Právě luxusní akcie mohou být podle Barclays kandidátem na výraznější obrat. Tento sektor byl v posledních měsících pod tlakem a nahromaděné negativní sázky mohou v případě zlepšení sentimentu vést k rychlému uzavírání krátkých pozic. To by mohlo podpořit prudší růst cen vybraných akcií.
Goldman Sachs očekává spíše mírné zlepšení výhledu. V prostředí slabšího růstu a pokračující nejistoty doporučuje zaměřit se na strukturální témata s lepší viditelností zisků. Mezi preferované oblasti řadí technologie, banky, letectví, obranu, obnovitelné zdroje a takzvané HALO akcie, tedy firmy s vysokým podílem hmotných aktiv a nižším rizikem technologického zastarávání.
Naopak opatrnější zůstává Goldman u automobilek a chemického sektoru. Tyto oblasti podle banky dál čelí tlaku na marže a silné konkurenci z Číny. To ukazuje, že i přes zlepšení celkového výhledu nebude evropská rally rovnoměrná a výběr sektorů může být pro investory velmi důležitý.
Ne všichni analitykové jsou však optimističtí. Société Générale sice zvýšila svůj cíl na 600 bodů z předchozích 580 bodů, ale nadále čeká, že evropský trh může být ve druhé polovině roku pod tlakem. Důvodem je opatrnější pohled na zisky firem a riziko nových obchodních sporů před americkými volbami v polovině období. Banka preferuje německý DAX a britský FTSE 100.
Investoři jsou krátkodobě opatrnější, ale dlouhodobější pohled zůstává pozitivní. Podle průzkumu Bank of America čistá 4 % respondentů očekávají v příštích měsících pokles evropských akcií, což je nejopatrnější výsledek od září 2024. Zároveň ale čistých 71 % investorů očekává růst v horizontu jednoho roku a rekordních 93 % vidí zlepšování očekávaných zisků evropských firem.
Právě zisky budou klíčovým testem pro další růst. Trh počítá s růstem zisků přibližně o 14 % v roce 2026 a o dalších 9 % v roce 2027. Někteří analytikové však upozorňují, že tato očekávání mohou být příliš optimistická. Pokud klesající ropa omezí revize zisků energetických firem a nižší sazby zpomalí pozitivní revize u bank, Evropa může být zranitelnější vůči zklamání.
Celkově se výhled pro evropské akcie zlepšil, ale nejde o bezrizikové prostředí. Nižší ropa, mírnější geopolitické napětí a možnost širší rotace kapitálu hrají Evropě do karet. Na druhou stranu vysoká očekávání zisků, riziko obchodních sporů a rozdílný výkon jednotlivých sektorů znamenají, že investoři budou muset být selektivní.
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