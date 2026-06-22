JPMorgan varuje před zaostáváním evropských akcií kvůli poklesu cen ropy 📉

Evropské akcie mohou ve druhé polovině roku zaostávat za americkými trhy a akciemi rozvíjejících se ekonomik. Podle Natalii Lipikhiny z JPMorgan Private Bank je hlavním rizikem pokles cen ropy, který může oslabit důležitý zdroj růstu firemních zisků v energetickém sektoru.
Pokud ceny ropy zůstanou na současných úrovních nebo budou dál klesat, mohou podle JPMorgan přijít snížení odhadů zisků u energetických firem. To by se následně mohlo promítnout i do širšího evropského trhu, protože právě energetika v poslední době výrazně podporovala pozitivní revize zisků.
Evropské akcie přitom v posledních týdnech těžily ze zlepšení nálady investorů. Index Stoxx Europe 600 smazal ztráty spojené s válečným napětím a dostal se až na rekordní úrovně. Trh začal počítat s nižší geopolitickou rizikovou prémií, menšími obavami z energetického šoku a obnovenou podporou cyklických sektorů.
Klíčovou otázkou nyní je, zda dokáže zbytek evropského trhu udržet růst zisků i ve chvíli, kdy vyprchá pozitivní vliv dražší ropy. Brent v minulém týdnu oslabil o 8 % a dnes se pohyboval pod hranicí 80 USD za barel. I přes tento pokles však zůstává stále více než 13 % nad úrovní před začátkem konfliktu s Íránem.
JPMorgan upozorňuje, že další fáze evropské akciové rally bude méně záviset na geopolitice a více na samotných fundamentech firem. Trhy už totiž do cen započítávají silnou expanzi zisků. Jakékoli zklamání ve výsledcích tak může oslabit argumenty pro nadvážení evropských akcií v portfoliích.
Z pohledu sektorů JPMorgan nadále preferuje témata spojená s umělou inteligencí, technologiemi, polovodiči a průmyslovými firmami navázanými na globální infrastrukturní výdaje. Zajímavé příležitosti mohou podle banky vznikat také u luxusního zboží a civilního letectví, které v posledním období zaostávaly.
Naopak opatrnost se týká zejména trhů a indexů s vysokou závislostí na komoditách. Zranitelný může být například britský FTSE 100, jehož očekávaný růst zisků o 18 % je podle analytiků Bloomberg Intelligence ohrožen právě kvůli výrazné vazbě na ropu a další komodity.
Z dlouhodobého pohledu tak podle JPMorgan zůstává rozhodující kvalita firemních zisků. Geopolitické události mohou trhy krátkodobě rozhýbat, ale hlavní směr budou určovat fundamenty. Pokud evropské firmy nedokážou udržet ziskové momentum mimo energetický sektor, může Evropa dál zaostávat za USA a emerging markets.
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