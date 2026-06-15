Morgan Stanley čeká širší růst amerických akcií 📈

Americký akciový trh by podle analytiků Morgan Stanley mohl získat další podporu díky přesunu investorů do cyklických sektorů, které během války mezi USA a Íránem zaostávaly. Tým vedený Michaelem Wilsonem upozorňuje, že zlepšující se situace kolem Hormuzského průlivu, nižší tlak ze strany cen ropy, úrokových sazeb a dolaru může pomoci rozšířit akciovou rally i mimo úzkou skupinu technologických lídrů.
V posledních měsících byla výkonnost amerického trhu silně koncentrovaná především v růstových technologických titulech. Morgan Stanley však nyní vidí prostor, aby se do čela dostaly také levnější a méně vlastněné sektory, které jsou citlivější na ekonomický cyklus. Wilson konkrétně zmiňuje spotřebitelský sektor, dopravní společnosti a regionální banky.
Důležitým faktorem je zlepšení sentimentu po nadějích na trvalejší dohodu mezi USA a Íránem. Pokud se geopolitické napětí bude dál zmírňovat, může to snížit rizikovou prémii na ropě a zároveň ulevit inflačním očekáváním. Nižší ceny energií by mohly snížit tlak na centrální banky, zejména na Fed, aby znovu přistupovaly k růstu sazeb. Právě kombinace nižší ropy, slabšího dolaru a menšího tlaku sazeb bývá pro cyklické akcie pozitivním prostředím.
S&P 500 se podle Wilsona nachází jen přibližně 2 % pod historickým maximem, což ukazuje, že tržní nálada zůstává silná. Přesto podle Morgan Stanley stále existuje prostor pro další růst, pokud se rally rozšíří do sektorů, které dosud zůstávaly mimo hlavní pozornost investorů. To by mohlo trh stabilizovat, protože růst založený pouze na několika velkých technologických firmách bývá zranitelnější vůči výkyvům sentimentu.
Podobný pohled sdílí také analytikové JPMorgan, podle kterých by rotace do cyklických akcií mohla zůstat úspěšnou strategií až do konce roku. Podmínkou ale zůstává uklidnění geopolitických rizik, stabilní inflace a pokračující růst firemních zisků. Jinými slovy, trh potřebuje potvrzení, že ekonomika zpomaluje jen mírně a že vyšší sazby nebudou výrazně brzdit spotřebu ani investice.
Wilson zároveň upozorňuje, že nedávný pokles amerických akcií, tažený zejména výrobci paměťových čipů, neznamená zhoršení fundamentů. Podle něj šlo spíše o zpomalení ziskového momenta po silném růstu. Takové korekce jsou podle Morgan Stanley běžné v býčích trzích, které jsou postavené na růstu firemních zisků.
Z investičního pohledu je klíčové sledovat, zda se kapitál skutečně začne přesouvat z technologických gigantů do širšího spektra trhu. Pokud se přidají cyklické sektory, může americká rally získat zdravější základ. Naopak pokud by se geopolitické napětí znovu zvýšilo nebo by ropa výrazně zdražila, očekávaná rotace by mohla rychle ztratit sílu.
Wilson proto zůstává vůči americkým akciím pozitivní, i když připouští možnost krátkodobé volatility. Jeho hlavní teze je, že současný býčí trh zatím není u konce a že další fáze růstu může být méně závislá na technologiích a více rozložená napříč ekonomikou.
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