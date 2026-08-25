Futures na ropu Brent (OIL) klesají přibližně o 3 % a propadají se pod psychologickou hranici 90 USD za barel do pásma 87–88 USD. Ropa WTI (OIL.WTI) rovněž oslabuje, a to o 3,4 % na 82 USD. Třetí poklesová seance v řadě přišla po zprávách, že USA se při tlaku na Írán pravděpodobně budou spoléhat spíše na sankce než na další vojenské kroky.
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USA zpřísňují sankce proti Íránu: Co to znamená pro cenu ropy
Nejnovějším zvratem v konfliktu na Blízkém východě bylo ukončení 60denního vyjednávacího období, po kterém Trump oznámil plány na „ekonomický den D“ proti Íránu. Americký prezident na sociálních sítích pohrozil jakékoli zemi, jejíž subjekty budou Írán jakýmkoli způsobem podporovat, a slíbil jeho úplnou izolaci. Jak ale budou tato opatření vypadat v praxi?
Klíčová oznámení amerického ministerstva financí
- Přímé sankce na subjekty a plavidla: Americký ministr financí Scott Bessent oznámil přímé sankce proti více než 70 subjektům, jednotlivcům a plavidlům napojeným na Írán. Seznam zahrnuje 26 subjektů a osob z pevninské Číny a Hongkongu, opatření proti íránskému bankovnímu sektoru včetně Bank Melli a také postupné ukončení stávajících sankčních výjimek.
- Zaměření na pět klíčových sektorů: Nový sankční balíček míří na pět hlavních ekonomických pilířů Teheránu: lodní dopravu, letectví, digitální aktiva, technologie a obchod se zlatem. Trumpova směrnice požaduje okamžitý zásah proti pašování ropy, hotovostním převodům, směnárnám, nastrčeným společnostem, lodním registrům a swapovým linkám.
- Sekundární sankce: Washington varoval zahraniční vlády, že pokud dovolí místním firmám, letištím nebo finančním institucím podporovat Írán, mohou čelit americkým odvetným sankcím. Údajně byly stanoveny přísné termíny pro přerušení vazeb a Bessent navíc pohrozil sankcemi proti jedné významné finanční instituci do konce týdne kvůli jejím vztahům s Íránem.
Sankce snižují riziko eskalace... a zatím mají omezený dopad
Na první pohled mohou sankce působit jako další fáze nekonečného konfliktu. Pro trhy však výrazně snižují vnímané geopolitické riziko a současná strategie Washingtonu vytváří prostor pro další pokles cen ropy. Proč?
Zaprvé, změna tónu Washingtonu snižuje pravděpodobnost další vojenské eskalace.
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Zadruhé, Čína zůstává hlavním odběratelem íránské ropy, takže bez přímého ekonomického zásahu proti Pekingu by se globální toky ropy neměly výrazně zhoršit oproti současnému stavu.
Zatřetí, trh vnímá nový postoj Washingtonu spíše jako „více slov než činů“. Bez sekundárních sankcí proti klíčovým partnerům Íránu pravděpodobně „ekonomický den D“ ropný trh výrazně nenaruší. Skutečný dopad sankcí navíc může zůstat omezený, pokud Trumpova administrativa bude současně pokračovat v „tichých jednáních“.
Začtvrté, ani druhá strana konfliktu nezůstává pasivní. Írán varoval, že USA a jejich spojenci by se měli připravit na protiútok. Čína pohrozila omezením přístupu k farmaceutickým produktům a kritickým surovinám/vzácným zeminám. Katar označil sankce za jednostranné. Pákistán údajně připravuje další mírový návrh pro USA a americké diplomaty se mají chystat k návratu na Blízký východ.
To vše snižuje práh bolesti pro USA, a proto trh současnou situaci vnímá jako příležitost k návratu cen ropy z lokálních maxim.
Technická analýza: OIL (D1)
Futures na ropu Brent (OIL) zůstávají pod výrazným prodejním tlakem a aktuálně testují klíčovou supportní zónu na denním grafu. Hlavní support tvoří souběh dvou významných exponenciálních klouzavých průměrů: 30denní EMA na 87,52 USD a 100denní EMA na 87,01 USD, přičemž oblast poblíž 86,40 USD dále posiluje 50% Fibonacciho retracement.
Indikátor RSI za 14 dní se nachází na neutrálních 50,3 bodech. Absence přeprodaných signálů ponechává prodávajícím dostatek prostoru pro další tlak. Proražení této supportní oblasti by otevřelo cestu k hlubšímu poklesu směrem k 61,8% Fibonacciho úrovni kolem 84,43 USD.
Zdroj: xStation5
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