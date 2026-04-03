Shrnutí trhů 📌 Americké indexy v centru pozornosti po silných datech NFP a ropě na úrovni 100 USD

Trhy s ropou zůstávají v centru pozornosti investorů, protože trhy se připravují na nadcházející týden napříč globálními akciemi. Americká seance se dnes kvůli velikonočním svátkům neuskuteční, zavřené zůstávají i evropské trhy. Sentiment na futures na indexy Wall Street je smíšený.
- Asijské akcie zakončily týden růstem navzdory přetrvávající zvýšené volatilitě na trzích. Sentiment se zlepšil po zprávách naznačujících, že by se přes Hormuzský průliv mohl brzy znovu obnovit větší objem obchodu.
- Čtvrteční odraz v Asii následoval po zlepšení sentimentu na Wall Street, podpořeném zprávami, že Írán spolupracuje s Ománem na dohodě o dohledu nad obchodem podél této strategické lodní trasy, která je od začátku konfliktu z velké části blokována.
- Obchodování v regionu však zůstalo omezené, protože mnoho klíčových asijských trhů bylo kvůli svátkům zavřeno. Uzavřeny zůstaly i hlavní evropské burzy.
- Futures na americké státní dluhopisy se v Asii obchodovaly poblíž nulových změn, zatímco hotovostní trh zůstal až do americké seance uzavřen. Americký dolar mezitím vykazoval vůči měnám G10 smíšený výkon.
- Ropný trh zůstává pod silným geopolitickým tlakem. Ceny vyskočily nad 110 USD za barel poté, co Donald Trump vyslovil nové hrozby vůči íránské infrastruktuře s cílem zvýšit tlak na Teherán během jednání.
- Ropa WTI vzrostla o 11 %, zatímco globální benchmark Brent se usadil poblíž 109 USD za barel, jak ukazuje níže uvedený graf.
- Írán provedl během noci a v pátek ráno další útoky na cíle ve státech Perského zálivu, což dále udržuje napětí kolem bezpečnosti energetické přepravy a námořního obchodu.
- Kontejnerová loď signalizující francouzské vlastnictví proplula Hormuzským průlivem, což pravděpodobně představuje první zaznamenaný průjezd plavidla napojeného na západní Evropu od chvíle, kdy konflikt s Íránem tuto klíčovou trasu fakticky narušil.
- Futures na americké indexy jsou mírně níže, přičemž kontrakty na S&P 500 ztrácejí zhruba 0,3 %.
Makrodata z USA:
- Nonfarm Payrolls (březen): +178 tis. (odhad: 65 tis., předchozí: -92 tis.)
- Průměrné výdělky (meziročně): 3,5 % (odhad: 3,7 %, předchozí: 3,8 %)
- Průměrné výdělky (meziměsíčně): 0,2 % (odhad: 0,3 %, předchozí: 0,4 %)
- Vládní pracovní místa: -8 tis. (předchozí: -6 tis.)
- Soukromá pracovní místa: +186 tis. (odhad: 78 tis., předchozí: -86 tis.)
- Pracovní místa ve zpracovatelském průmyslu: +15 tis. (odhad: -5 tis., předchozí: -12 tis.)
- Míra participace pracovní síly: 61,9 % (odhad: 62 %, předchozí: 62,0 %)
- Míra nezaměstnanosti: 4,3 % (odhad: 4,4 %, předchozí: 4,4 %)
- Průměrný počet odpracovaných hodin týdně: 34,2 (odhad: 34,3, předchozí: 34,3)
Revize: Lednové payrolls byly revidovány směrem nahoru o 34 tis. (z +126 tis. na +160 tis.), zatímco únorová hodnota byla revidována směrem dolů o 41 tis.
V první reakci futures na Nasdaq 100 rostou, protože obavy ze zpomalení americké ekonomiky polevují. Silná data z trhu práce však zároveň mohou posílit očekávání, že Fed zůstane při snižování sazeb opatrný. Plná reakce trhu se může ukázat až po znovuotevření amerických trhů v příštím týdnu.
Report zároveň ukázal, že počet znevýhodněných pracovníků, kteří přestali aktivně hledat práci, v březnu prudce vzrostl o 144 tis. na 510 tis.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.