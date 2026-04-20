US OPEN: Návrat geopolitických obav dopadá na trhy 💥

Americké akciové indexy vstupují do dnešní seance s prudkými poklesy a odevzdávají část rekordních maxim z minulého týdne. Futures na Dow Jones Industrial Average (US30) ztrácejí zhruba 0,9 %, S&P 500 (US500) klesá o 0,8 % a technologický Nasdaq-100 (US100) rovněž odepisuje 0,8 %. Index menších společností Russell 2000 (US2000) vykazuje podobnou slabost a na začátku obchodování ztrácí kolem 0,8 %. Investoři rychle snižují svou ochotu podstupovat riziko a na trh se znovu výrazně promítá prémie za nejistotu.
Hlavním faktorem, který dnes trh ovlivňuje, je rychlá eskalace napětí na Blízkém východě. Spojené státy zadržely a ostřelovaly íránskou nákladní loď v Ománském zálivu a Írán v reakci na to znovu úplně zablokoval Hormuzský průliv, klíčový pro obchod. Blížící se konec příměří dramaticky snížil naděje trhu na úspěšná mírová jednání v Islamábádu. Výsledkem je silná rally v energetickém sektoru, kde ceny ropy WTI a Brent v jednu chvíli vyskočily až o 6 až 7 %, což dál zhoršuje náladu na trhu a posiluje obavy z déletrvající inflace.
Dnešní makroekonomický kalendář pro USA je prakticky prázdný a představitelé Fedu už vstoupili do mediálního období klidu před rozhodnutím o úrokových sazbách, které je naplánováno na 29. dubna. Pozornost trhu se proto soustředí na nadcházející události v tomto týdnu. Investoři čekají především na zítřejší data o maloobchodních tržbách za březen, která by měla ukázat solidní oživení podpořené vyššími cenami paliv, a také na klíčové slyšení Kevina Warshe, kandidáta na nového šéfa Federálního rezervního systému. Níže najdete kalendář zveřejnění čtvrtletních tržeb hlavních společností v tomto týdnu. Zdroj: XTB
Volatilita je momentálně patrná na klíčových trzích. Zdroj: xStation
Klíčové firemní informace:
- American Airlines (AAL) – Akcie aerolinek v předobchodní fázi klesají asi o 3 %. Společnost oficiálně odmítla spekulace o možné megafúzi s United Airlines s tím, že takové spojení by poškodilo konkurenci i spotřebitele. Taková transakce by vytvořila největší leteckou společnost na světě, analytici ale dlouhodobě upozorňují, že šance na schválení ze strany antimonopolních úřadů jsou velmi malé. Letecký sektor je dnes navíc pod dalším tlakem kvůli prudkému růstu cen paliv způsobenému napětím na Blízkém východě.
- Marvell Technology (MRVL) – Akcie tohoto výrobce čipů na otevření trhu rostou o výrazných 7 %. Růst podporují mediální zprávy, podle nichž firma vede pokročilá jednání s Googlem (Alphabet). Spolupráce se má týkat návrhu dvou nových vysoce specializovaných čipů určených pro efektivnější zpracování modelů umělé inteligence. Vyhlídka na posílení technologických vazeb s takto velkým gigantem firmu pevně posouvá do lukrativního trhu AI, což vysvětluje dnešní euforii.
- TopBuild (BLD) – Akcie distributora a montážní firmy v oblasti izolačních materiálů rostou o více než 17 %. Prudká volatilita je reakcí na zprávu, že společnost kupuje konglomerát QXO za 17 miliard dolarů. V rámci této transakce budou mít akcionáři TopBuild možnost získat buď hotovost (505 USD za akcii), nebo akcie QXO, což představuje prémii přes 23 % vůči páteční zavírací ceně. Transakce má okamžitě zvýšit zisky nové skupiny a vytvořit druhého největšího distributora stavebních materiálů v Severní Americe.
- AST SpaceMobile (ASTS) – Akcie této inovativní telekomunikační společnosti dnes ráno propadly o 14 až 15 %. Důvodem výprodeje je neúspěšný víkendový start rakety New Glenn od Blue Origin, která vynesla satelit AST na nesprávnou, příliš nízkou oběžnou dráhu. Satelit nebude schopen využít své motory ke korekci trajektorie a brzy shoří v atmosféře. Přestože management ujišťuje investory, že náklady na satelit pokryje pojistka, tento nepříjemný incident vytváří nejistotu ohledně harmonogramu budoucího komerčního nasazení.
Sektory na začátku seance: Energetika září, cestovní ruch ztrácí
Během dnešní seance sledujeme jasnou rotaci kapitálu a velmi výrazně rozdílnou výkonnost napříč jednotlivými sektory. Jasným lídrem je energetický sektor, který prudce roste díky rychlému růstu cen ropy, což podporuje akcie firem jako Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips a APA. Na opačné straně stojí širší cestovní ruch — především aerolinky a provozovatelé výletních plaveb (například Carnival a Royal Caribbean) — který čelí silnému prodejnímu tlaku kvůli obavám z výrazného růstu nákladů na palivo. Se slábnoucí ochotou investorů podstupovat riziko se mezi dnešní největší poražené zařadily také cyklické firmy včetně automobilek, bank a společností navázaných na kryptoměnový trh. Zdroj: xStation
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.