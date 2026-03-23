US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze

Wall Street zažívá klasickou geopolitickou horskou dráhu. Volatilita je extrémní a téměř výhradně ji pohánějí události spojené s konfliktem v Perském zálivu. Ještě před několika hodinami se trh připravoval na eskalaci po vypršení 48hodinového ultimáta vůči Íránu, aby se vzápětí dozvěděl, že bylo prodlouženo o pět dní. Toto rozhodnutí přineslo okamžitou úlevu a prudký obrat napříč více třídami aktiv.
Dnešní pohyby na trhu jsou v podstatě zrychlenou verzí scénáře „buy the rumor, sell the news“. Před otevřením amerického trhu trh započítával možnost útoku na energetickou infrastrukturu, což tlačilo ceny ropy výše a zvyšovalo index volatility. Investoři zároveň zohledňovali riziko inflačního šoku a jestřábího postoje centrálních bank, což vytvářelo tlak na akcie, dluhopisy i další aktiva.
Situace se téměř okamžitě otočila poté, co Donald Trump oznámil pokrok v jednáních s Íránem. Futures na hlavní indexy prudce posílily a ceny ropy výrazně klesly, což odráželo naději na deeskalaci. Pozoruhodné je, že samotná Trumpova vyjádření a příspěvky stačily ke změně sentimentu a poslaly klíčové americké indexy znovu vzhůru. Na začátku hotovostní seance na Wall Street index S&P 500 roste o více než 1,5 %, Dow Jones přidává 1,6 % a Nasdaq více než 1,5 %.
To ukazuje, jak citlivý se trh stal na jednotlivé titulky a jak malá stabilita panuje v krátkodobých trendech. Rychlá odmítnutí ze strany Íránu tuto nejistotu ještě více podtrhují. Investoři se pohybují mezi krajními scénáři a každý nový signál může směr trhu dramaticky změnit.
Ropa zůstává v centru pozornosti jako hlavní kanál přenosu rizika. Obavy z narušení v Hormuzském průlivu přímo ovlivňují očekávání inflace, ocenění úrokových sazeb i výkonnost firem. To vysvětluje, proč občas vidíme neobvyklé situace, kdy jsou současně pod tlakem akcie, dluhopisy a dokonce i zlato.
Tato epizoda připomíná předchozí období, kdy americká politická komunikace způsobovala náhlé a nepředvídatelné tržní pohyby. Rozdíl je dnes v tom, že ve hře není jen sentiment investorů, ale i reálný energetický šok, který by se mohl promítnout do vyšší inflace a pomalejšího ekonomického růstu.
Zdroj: xStation5
Kontrakty na US500 (S&P 500) dnes ukazují jasný odraz vzhůru. Trhy reagují na rozhodnutí prodloužit ultimátum vůči Íránu, což dočasně zmírnilo obavy z eskalace v Perském zálivu a rizika náhlého energetického šoku. Tato krátkodobá úleva se rychle promítá do vyšší ochoty podstupovat riziko.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Na Wall Street posilují technologické a polovodičové akcie díky signálům o zmírnění napětí na Blízkém východě, přičemž odraz vedou NVIDIA (NVDA.US) a AMD (AMD.US). Zlepšující se tržní sentiment přilákal investory, kteří se zajímají o dlouhodobý potenciál AI, zatímco krátkodobé zisky ukazují, jak citlivé jsou technologické firmy na geopolitické impulzy a investorský sentiment.
- Akcie Apple (AAPL.US) na začátku seance rostou přibližně o 1,5 %. Trh reaguje pozitivně na silné prodeje iPhonů a rekordní tempo obměny zařízení. Zejména uživatelé v Číně své telefony rychle obnovují, což signalizuje stabilní poptávku. Apple zůstává pilířem technologického sektoru, přitahuje kapitál v obdobích nejistoty a slouží jako symbol stability a inovace.
- Berkshire Hathaway (BRKA.US) oznámila plán významné investice do japonské pojišťovny Tokio Marine, přičemž nejprve získá přibližně 2,5% podíl.
- Akcie Core Scientific (CORZ.US) na otevření rostou přibližně o 1 %. Společnost si zajistila dalších 500 milionů dolarů úvěrového financování, čímž celkové financování vzrostlo na 1 miliardu dolarů, a podpořila tak rozvoj HPC infrastruktury a služeb v oblasti AI. Pro investory zaměřené na vysoce výkonné technologie je to důležitý signál, že firma rozšiřuje své aktivity a zvyšuje svou dlouhodobou růstovou kapacitu.
- Akcie Palantir (PLTR.US) na začátku seance rostou o více než 1,5 %. Systém Maven AI této společnosti bude oficiálně nasazen v Pentagonu, čímž armáda získá pokročilé nástroje pro detekci a potlačování hrozeb ve všech doménách. Tento významný kontrakt podtrhuje důležitost Palantiru v obranném sektoru a může pozitivně ovlivnit reputaci firmy i její ocenění v očích investorů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.