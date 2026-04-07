Wall Street klesá, protože obavy z eskalace na Blízkém východě rostou 📉 Casey’s vstoupí do S&P 500

Americké akciové trhy jsou pod zřetelným tlakem, protože se blíží klíčový termín Trumpova ultimáta vůči Íránu (2:00 SELČ, 8. dubna). Naděje na dohodu slábnou poté, co Írán oznámil, že v reakci na Trumpovy hrozby přerušil veškeré nepřímé komunikační kanály s USA. Rostoucí geopolitické napětí doléhá na akcie a zároveň tlačí ceny ropy výše, což zvyšuje nejistotu ohledně dalšího směru americké politiky. Rétorika Bílého domu zvyšuje riziko silového scénáře, i když trhy stále ponechávají prostor pro omezené zmírnění napětí.
- Trump stanovil termín do 2:00 SELČ pro dosažení dohody s Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu a varoval, že pokud k dohodě nedojde, může následovat zničení íránské infrastruktury.
- Nedávné komentáře amerického prezidenta naznačují nízkou pravděpodobnost průlomu, i když úzké okno pro alternativní výsledek stále zůstává otevřené.
- Mediální zprávy uvádějí, že USA provedly údery na íránský ostrov Chárg, což napětí dále vyostřilo.
- Komoditní trhy reagují prudce: WTI se obchoduje nad 116 USD (+3 % a více), zatímco Brent se drží pevně nad 110 USD, což ukazuje na rostoucí geopolitickou rizikovou prémii.
- Analytici upozorňují, že i když se plná dohoda jeví jako nepravděpodobná, nejhoršímu scénáři v podobě rozsáhlých útoků na civilní infrastrukturu by se zatím mohlo podařit vyhnout.
- UBS snížila svůj cílový odhad pro S&P 500 na konec roku 2026 na 7 500 bodů s odkazem na rostoucí nejistotu spojenou s konfliktem a cenami energií. Banka doporučuje opatrnější přístup, zejména vůči trhům citlivým na energetické šoky, jako je Evropa a Indie.
- Makrodata zklamala, když objednávky zboží dlouhodobé spotřeby meziměsíčně klesly o 1,4 %, což bylo pod očekáváním a dále přispělo k negativnímu sentimentu.
- Současně data ADP ukázala nárůst zaměstnanosti o 27 tisíc pracovních míst (oproti předchozím 10 tisícům), což naznačuje, že trh práce se nepřehřívá, ale zároveň není plošným zdrojem slabosti — a může tak dál podporovat inflační rizika.
- Navzdory širšímu prostředí risk-off některé tituly, jako například Broadcom, dál překonávají trh díky silné expozici na umělou inteligenci a nově získaným kontraktům.
Firemní zprávy
- Universal Music Group (UMG) – akcie vyskočily zhruba o 10 % poté, co Pershing Square navrhl převzetí za 55,8 miliardy eur (64,4 miliardy USD), což implikuje prémii 78 % vůči závěrečné ceně z 2. dubna. Hotovostně-akciová struktura transakce naznačuje nabídku na převzetí řízenou aktivistickým investorem a výrazný re-rating díky kontrolní prémii.
- Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s, americký řetězec convenience stores na středozápadě a jihozápadě USA, nahradí společnost Hologic v indexu S&P 500 před čtvrtečním otevřením trhu po převzetí Hologicu společnostmi Blackstone a TPG. Akcie Casey’s mírně posílily, zatímco obchodování s akciemi Hologicu bylo pozastaveno, protože transakce byla dokončena a firma opouští veřejné trhy.
