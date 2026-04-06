Wall Street pokračuje v oživení před otevřením USA 📈 Netflix prudce roste po zvýšení doporučení od Goldman Sachs

Před otevřením Wall Street odevzdaly futures na americké indexy malou část předchozích zisků. Futures na Nasdaq 100 klesly zhruba z 24 380 na 24 300 bodů, ale v rámci dne jsou stále výše o více než 0,7 %. Pozornost investorů se soustředí na data US ISM ve službách, která budou zveřejněna v 16:00, a také na pokračující jednání mezi americkými zprostředkovateli a jejich íránskými protějšky, která podle zpráv probíhají přes Pákistán. Írán zatím odmítl znovu otevřít Hormuzský průliv výměnou za příměří, jednání však dál pokračují. Donald Trump stanovil středu 8. dubna v 2:00 jako klíčový termín pro další fázi konfliktu — buď dojde k eskalaci, včetně možných útoků na infrastrukturu, nebo ke zmírnění napětí.
Společnost Raymond James upozorňuje, že navzdory vypuknutí války s Íránem zůstaly akciové trhy překvapivě odolné a nedošlo k výraznému výprodeji. Podle banky pomohla stabilizovat úvěrové i akciové trhy silná makroekonomická data z počátku roku 2026 a také struktura ropného trhu, kde jsou zvýšené ceny koncentrovány především v krátkodobém horizontu.
US100 (D1)
To zatím omezuje tlak na pokles, ale dalším klíčovým testem pro investory bude termín, který Donald Trump stanovil pro dosažení dohody s Íránem. Z technického pohledu futures na Nasdaq 100 zůstávají uvnitř klesajícího cenového kanálu a stále se obchodují pod 200seančním klouzavým průměrem, který leží přibližně o 200 bodů výše.
Zdroj: xStation5
Ed Yardeni o americkém akciovém trhu
Ed Yardeni, zakladatel Yardeni Research, zůstává ohledně indexu S&P 500 konstruktivní. Tvrdí, že současné valuace jsou relativně atraktivní a že akcie po velkých amerických vojenských konfliktech historicky často podávaly dobrý výkon.
- S&P 500 byl dva roky po každém z posledních čtyř velkých konfliktů výše — po druhé světové válce, korejské válce, válce v Perském zálivu a válce v Iráku — přičemž zisky se pohybovaly v rozmezí 31 % až 44 %.
- Yardeni tvrdí, že současné úrovně trhu nabízejí relativně atraktivní vstupní body. Ukazatel forward P/E dosáhl loni v říjnu vrcholu na úrovni 23 a od té doby klesl přibližně o 15 %.
- Zároveň forward zisky vzrostly o 12,7 % a dostaly se na rekordní maxima, což naznačuje, že pokles valuací odráží spíše kompresi násobků než zhoršení fundamentů.
- Zpočátku byla tato komprese způsobena obavami o ziskovost spojenou s AI a později strachem, že konflikt může vyvolat globální recesi.
- Navzdory tomu analytici své odhady zisků výrazně nesnížili a ve výhledech je dál zvyšují.
- Podle dat FactSet klesl forward 12měsíční P/E na 19,8, tedy pod pětiletý průměr 19,9 a mírně nad desetiletý průměr 18,9.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Netflix (NFLX.US) – akcie v předobchodní fázi rostou o téměř 2 % poté, co Goldman Sachs zvýšila doporučení z „neutral“ na „buy“. Banka poukázala na pokračující vedoucí pozici společnosti v oblasti akvizice a vývoje obsahu i na silný potenciál návratnosti kapitálu pro akcionáře.
- Soleno Therapeutics – akcie vyskočily o přibližně 40 % poté, co společnost Neurocrine Biosciences oznámila dohodu o převzetí firmy za 53 USD za akcii v hotovosti, což oceňuje transakci na zhruba 2,9 miliardy USD. Očekává se, že akvizice rozšíří portfolio léků společnosti Neurocrine a posílí její pozici v oblasti endokrinologie a vzácných onemocnění.
- Twilio – akcie posílily o více než 3 % po zvýšení doporučení od Jefferies z „hold“ na „buy“. Banka vyzdvihla klíčovou roli společnosti Twilio ve vývoji hlasových řešení založených na umělé inteligenci.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.