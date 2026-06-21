📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 26 / 2026)

Wie bewegt sich der DAX aktuell nach den jüngsten Signalen der US-Notenbank Fed, den neuen Konjunkturdaten und die sich anzeichnende Entspannung rund um den Iran?

In unserer DAX Prognose für die KW 26 analysieren wir die wichtigsten Chartmarken und zeigen auf, warum der DAX trotz des gedämpften wirtschaftlichen Ausblicks in Deutschland charttechnisch weiterhin ein bullisches Potenzial besitzt.

📌 Key Takeaways: DAX

Geldpolitischer Gegenwind: Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins restriktiv bei 3,50 % bis 3,75 %. Starke US-Einzelhandelsumsätze (+0,9 % im Mai) dämpfen die Hoffnung auf rasche Zinssenkungen.

Wachstumsbremse im Inland: Das Ifo-Institut senkt seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 1,2 % auf 0,8 %.

Entspannung für die weltweiten Handelswege: Die Straße von Hormus ist aktuell an diesem Wochenende laut iranischen Quellen wieder geschlossen - die USA bekräftigen aber die Aussichten auf baldige Einigung bzw. "Befahrbarkeit, egal unter welchen Umständen" - Aktuelle politische Entwicklungen hier können die Märkte aber weiter volatil werden lassen!

Charttechnischer Status quo: Der DAX rettet einen Wochenschluss von 25.022 Punkten und verteidigt damit die wichtige SMA20-Linie im Tageschart (24.875 Punkte). Das übergeordnete Bild bleibt damit vorerst bullisch.

Prognose-Tendenz: Für die neue Handelswoche wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt bei 55 %, für das Bear-Szenario bei 45 %.

Entscheidende Marke: Die Marke von 25.022 Punkten fungiert als Pivot-Punkt für die kommenden Handelstage.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 21.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Die US-Notenbank (Fed) hat bei ihrer jüngsten Sitzung die Füße stillgehalten und den Zielkorridor für die Federal Funds Rate unverändert bei 3,50 % bis 3,75 % belassen. Diese Entscheidung unterstreicht die weiterhin restriktive Grundausrichtung der amerikanischen Zentralbank und dokumentiert, dass ein unmittelbarer Einstieg in eine Lockerung der Zinsen vorerst ausbleibt. Im Rahmen der Projektionen rechnen neun Notenbanker sogar mit mindestens einer Zinserhöhung bis Ende 2026 – die Gewichtung verschiebt sich somit spürbar von einer Zinssenkung hin zu einer Zinserhöhung.

Unterstützt wird dieser Kurs durch robuste US-Konjunkturdaten:

Die US Einzelhandelsumsätze im Mai stiegen saisonbereinigt um 0,9 Prozent gegenüber April auf 763,7 Mrd. US-Dollar.

Für den Zeitraum März bis Mai lagen die Umsätze 5,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Diese anhaltend starke Konsumnachfrage begrenzt den Spielraum für rasche Zinssenkungen, da ein starker Konsum inflationstreibend wirken kann, wenn Unternehmen höhere Kosten leichter an Verbraucher weitergeben.

Gleichzeitig trüben sich die Aussichten für die deutsche Wirtschaft ein: Das Ifo-Institut senkte seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von zuvor 1,2 Prozent auf nunmehr 0,8 Prozent. Diese Neubewertung verdeutlicht, dass sich die deutsche Wirtschaft später als erwartet erholt und das Wachstum für den DAX-Heimatmarkt schwächer ausfallen könnte.

🔄 DAX Rückblick: (15.06.2026 – 19.06.2026)

Der DAX startete am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 25.084 Punkten in den vorbörslichen Handel – ein deutliches Plus von 693 Punkten gegenüber dem Vorwochenmontag und 401 Punkte über dem letzten Freitagsschluss - getrieben durch positive Nachrichten rund um den Iran. Nach anfänglichen Verlusten (der Spitzen-Hochs) am Montag gelang erst im Frühhandel am Dienstag eine Stabilisierung. Die anschließende Erholung über das Montagshoch hatte jedoch keine Substanz, sodass der Index am späten Vormittag wieder nach Süden drehte und erst im späten Handel einen Boden fand.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 21.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

An den folgenden zwei Handelstagen konnte sich der Index sukzessive erholen. Die im Frühhandel am Freitag verzeichneten Verluste wurden am Freitagvormittag zwar kompensiert, die Bullen konnten das Niveau jedoch nicht verteidigen. Im weiteren Handelsverlauf rutschte der DAX wieder unter die 25.100-Punkte-Marke und ging schließlich bei 25.022 Punkten aus dem Wochenhandel. Prozentual sind dies auf Wochenbasis gute, rund 1,4% plus!

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Marken der Vorwoche, womit erneut ein Wochengewinn ausgewiesen wurde. Die Handelsspanne (Range) fiel mit 944 Punkten allerdings kleiner aus als in der Woche zuvor und lag unter dem Jahresdurchschnitt.

Das bullische Setup aus unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite passte nicht perfekt, da das Anlaufziel bei 25.222/24 Punkten knapp verfehlt wurde. Die unteren Anlaufziele wurden nicht erreicht. Die grundlegende Einschätzung einer "Erleichterungsrally" ging, besonders am Montag, voll auf!

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose: Wie könnte es weitergehen?

Für das aktuelle DAX Setups gelten die folgenden wichtigen Marken, Unterstützungen und Widerstände:

Wichtige Chart-Marken im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 25.044 / 25.091 25.002 25.107 / 25.122 24.956 / 24.946 25.218 24.875 / 24.861 25.303 24.754 / 24.744 / 24.734 / 24.713 / 24.704 25.463 24.650 / 24.637 24.521 / 24.502 24.440 24.361 24.213 24.199

Wichtige Setups-Marken:

Intraday-Marken: 25.423 und 24.583

Tagesschlussmarken: 25.690 und 24.175

Break1 Bull (Wochenschluss): 13.167

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.866

Boxbereich: 26.544 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033 Range: 26.505 bis 7.976

📊 DAX Chartcheck: Daily und 4h-Chart im Fokus

Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 21.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Dem Tageschart ist zu entnehmen, dass sich der DAX zu Wochenbeginn mit einem Gap-Up über die SMA20 (aktuell bei 24.875 Punkten) schieben konnte. Trotz kurzzeitiger Rücksetzer an den Folgetagen hielt diese Linie als Support zuverlässig stand. Am Donnerstag schob sich der Index nachhaltig nach oben. Trotz einer roten Tageskerze am Freitag notiert der Wochenschluss über der SMA20.

Prognose (Tageschart): Bullisch

Ausblick: Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Denkbare Ziele liegen bei 25.370/85 Punkten, 25.445/60 Punkten und folgend am Allzeithoch. Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA20 per Tagesschluss würde das Bild eintrüben und Abwärtspotenzial in Richtung der SMA50 (aktuell bei 24.502 Punkten) freisetzen.

4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 21.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf dieser Zeitebene spiegelt sich die relative Unentschlossenheit wider: Der DAX schaffte es bisher nicht, sich signifikant von der SMA20 (aktuell bei 24.956 Punkten) nach oben zu lösen. Zwar blitzte der Wille der Bullen auf, den Index über 25.100 Punkten zu etablieren, es fehlte jedoch an der nötigen Substanz. Der Wochenschluss konnte dennoch knapp über der SMA20 gerettet werden.

Prognose (4h-Chart): Bullisch

Ausblick: Kann sich der Markt über der SMA20 etablieren und die 25.200 Punkte dynamisch überwinden, steigt die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario. Bei anhaltender Schwäche drohen hingegen Rücksetzer zur SMA50 (24.744 Punkte) bzw. SMA200 (24.704 Punkte), wo der Index vorerst gut unterstützt ist. Ein Bruch der SMA200 würde den Weg Richtung 24.230/15 bzw. 24.180/65 Punkte freimachen.

🎯 Expertenmeinung:

FAZIT vom Experten Jens Chrzanowski: "Der DAX hat aktuell gute Perspektiven, in den kommenden Handelstagen weiter aufwärtszulaufen. Wesentlich ist hierfür, dass er im 4h-Chart stabil über der SMA20 bleibt. Wird diese Durchschnittslinie aufgegeben, könnte sich die Schwäche zügig in Richtung der SMA50 / SMA200 fortsetzen."

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Die Bullen versuchen primär, den DAX über der Marke von 25.022 Punkten zu halten. Gelingt dies, rücken sukzessive folgende Anlaufziele in den Fokus:

25.034/36 • 25.055/57 • 25.077/79 • 25.095/97 • 25.113/15 • 25.129/31 • 25.146/48 • 25.165/67 • 25.182/84 • 25.202/04 • 25.216/18 • 25.234/36 • 25.251/53 • 25.270/72 • 25.289/91

Über 25.289/91 Punkten aktiviert sich das erweiterte Long-Target:

25.311/13 • 25.329/31 • 25.347/49 • 25.365/67 • 25.382/84 • 25.402/04 • 25.421/23 • 25.438/40 • 25.455/57 • 25.473/75 • 24.488/90 • 25.502/04 • 25.520/22 • 25.536/38 • 25.553/55

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX nachhaltig unter die Marke von 25.022 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder. Die nächsten Abwärtsziele lauten:

25.007/05 • 24.990/88 • 24.973/71 • 24.953/51 • 24.930/28 • 24.915/13 • 24.894/92 • 24.879/77 • 24.861/59 • 24.846/44 • 24.829/27 • 24.814/12 • 24.795/93 • 24.780/78 • 24.761/59 • 24.742/40

Unterhalb von 24.742/40 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung:

24.724/22 • 24.705/03 • 24.687/85 • 24.666/64 • 24.647/45 • 24.628/26 • 24.610/08 • 24.593/91 • 24.576/74 • 24.558/56 • 24.540/38 • 24.520/18 • 24.505/03 • 24.488/86 • 24.469/67

📈 Erwartete Tendenz & Wahrscheinlichkeiten (KW 26 / 2026)

Erwartete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

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❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) – DAX Aktuell & Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 26 / 2026?

Die übergeordnete Tendenz für den DAX in der Kalenderwoche 26 ist seitwärts bis aufwärts gerichtete. Laut aktueller Chartanalyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 %, während dem bärischen Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 45 % zugewiesen wird. Solange der Index über den entscheidenden Durchschnittslinien (SMA20) notiert, bleibt der kurz- und mittelfristige Trend positiv.

Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am meisten?

Der DAX wird aktuell maßgeblich von zwei Kernfaktoren beeinflusst:

Geldpolitik der Fed: Die US-Notenbank hält die Zinsen restriktiv auf einem Niveau von 3,50 % bis 3,75 %. Robuste US-Konjunkturdaten (Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,9 %) verringern die Chance auf baldige Zinssenkungen.

Konjunkturschwäche in Deutschland: Das Ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für das kommende Jahr auf 0,8 % gesenkt (vorher 1,2 %), was die Dynamik im deutschen Leitindex bremst.

Wo liegen die wichtigsten Kursmarken für den DAX in dieser Woche?

Für das aktuelle DAX-Setup sind folgende Marken charttechnisch von Bedeutung:

Wichtige Widerstände: 25.044 / 25.091 Punkte sowie die Marke von 25.218 Punkten.

Wichtige Unterstützungen: 25.002 Punkte, gefolgt von der SMA20-Linie im Daily-Chart bei 24.875 Punkten.

Pivot-Punkt: Die Marke von 25.022 Punkten entscheidet kurzfristig über das Long- oder Short-Szenario.

Was passiert, wenn der DAX unter die SMA20-Linie fällt?

Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA20-Durchschnittslinie (per Tagesschlusskurs) würde das ansonsten bullische Chartbild des DAX aktuell spürbar eintrüben. In diesem Fall droht eine Ausdehnung der Korrektur:

Nächstes Ziel im 4h-Chart: Die Zone um die SMA50 (24.744 Punkte) und SMA200 (24.704 Punkte).

Nächstes Ziel im Tageschart: Die SMA50 bei aktuell 24.502 Punkten.

Wie hat der DAX die vergangene Handelswoche abgeschlossen?

Der DAX ging mit einem leichten Wochengewinn bei 25.022 Punkten aus dem Handel. Obwohl das Wochenhoch und das Wochentief über den Werten der Vorwoche formatiert wurden, fehlte den Bullen am Freitag die Substanz, um den Index nachhaltig über der Marke von 25.100 Punkten zu etablieren. Die wöchentliche Handelsspanne lag mit 944 Punkten unter dem Jahresdurchschnitt.