DAX Prognose & Analyse für KW 36/2025 📊

Die wichtigsten Punkte

Sollte der DAX Tagesschluss von Freitag der letzten Handelswoche zu Wochenbeginn bestätigt werden, so würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit würde steigen, dass sich die Schwäche in den nächsten Handelstagen weiter fortsetzen könnte. Die Abgaben könnten dabei einen durchaus dynamischen Charakter haben. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnte die 23.515/480 Punkte, die 23.365/350 Punkte bzw. die 23.075/50 Punkte sein.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 31.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen KW 36/2025

Die aktuellen Rahmenbedingungen wirken belastend auf den deutschen Aktienmarkt. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland stiegen im August 2025 erstmals seit zehn Jahren wieder über die Marke von drei Millionen. Insgesamt waren 3,025 Mio. Menschen ohne Arbeit – ein Anstieg um 46.000 Personen gegenüber dem Vormonat und um 153.000 im Jahresvergleich. Damit erhöhte sich die Arbeitslosenquote auf 6,4 Prozent. Saisonale Effekte wie Ferienzeit und auslaufende Ausbildungsverträge verstärken traditionell den Sommeranstieg, dennoch wurden zuletzt vor 15 Jahren ähnlich hohe Werte gemeldet.

Gleichzeitig haben die US-Inflationsdaten (PCE-Index) die Erwartungen bestätigt. Mit +2,6 % im Juli wird eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) erwartet. Händler bewerten die Wahrscheinlichkeit für den Zinsentscheid am 16./17. September 2025 aktuell mit 90 %.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔙 DAX Rückblick (25.08.–29.08.2025)

Der DAX eröffnete die Handelswoche bei 24.320 Punkten, was 116 Punkte unter der Vorwoche lag. Trotz eines kurzen Erholungsversuchs zu Wochenbeginn fiel der Index im Verlauf deutlich zurück. Am Freitag unterschritt der DAX die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten und beendete die Woche bei 23.942 Zählern.

Das Wochenhoch lag unter dem Vorwochenwert, während das Tief sogar unter die 24.000er-Marke fiel. Damit setzte sich die Serie von Wochenverlusten fort. Die Spanne war zwar größer als in der Vorwoche, blieb aber unter dem Jahresdurchschnitt. Die Wochenperformance im DAX ist somit negativ mit rund 1,9%. Unsere positive Haltung aus der letzten Woche ging nicht auf, wohl aber die Trading Setups! Wir hatten mit dem Überschreiten der 24.360 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 24.384/86 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.908/07 Punkte-Marke minimal unter unser nächstes Anlaufziel bei 23.889/87 Punkten. Damit hat das Setup für aktive Trader in der letzten Handelswoche gut gegriffen, ohne die positive Richtung zu bestätigen.



📈 DAX Charttechnik im Fokus

Daily-Chart:

Der DAX verlor zuletzt an Substanz. Sowohl die SMA20 (24.179) als auch die SMA50 (24.103) wurden nach unten durchbrochen. Sollte dieser Bruch bestätigt werden, könnte die Schwäche anhalten. Potenzielle Kursziele auf der Unterseite liegen bei 23.515/480 Punkten, 23.365/350 Punkten und 23.075/50 Punkten.

Ein bullisches Signal ergäbe sich erst wieder mit einem Tagesschluss über 24.480 Punkten.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

4h-Chart:

Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. Der Index notiert unter der SMA20, SMA50 und SMA200. Rückläufe an diese Linien könnten scheitern, da die SMA200 vom Support nun zum Widerstand mutiert. Erst ein stabiler Schlusskurs oberhalb von 24.480 Punkten würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Widerstände: 23.975 | 24.033–24.485 | 24.511–24.595

Unterstützungen: 23.911 | 23.777–23.485 | 23.393–23.350

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

📌 DAX Prognose für die Handelswoche KW 36/2025

Unsere DAX Prognose bleibt vorsichtig:

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

(Wahrscheinlichkeit 60 %): Stabilisierung oberhalb von 23.942 Punkten mit Zielen bis 24.146/48 und im weiteren Verlauf bis 24.384/86 Punkte.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Ein Bruch unter 23.942 Punkte könnte weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 23.700 und tiefer nach sich ziehen.

Gesamteinschätzung: Seitwärts / leicht aufwärts



👉 Fazit der DAX Analyse & DAX Prognose:

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein angeschlagenes Chartbild, belastet durch schwache Konjunkturdaten und saisonale Effekte. Eine Erholung ist möglich, erfordert jedoch klare Signale über der Zone von 24.480 Punkten.

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 36/2025

1. Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 36/2025?

Die aktuelle DAX Prognose geht von einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Tendenz aus. Solange sich der Index oberhalb von 23.942 Punkten halten kann, sind Anstiege bis 24.384 Punkte möglich. Ein Tagesschluss unter dieser Marke würde jedoch weitere Rücksetzer in Richtung 23.700 Punkte begünstigen.

2. Welche Faktoren beeinflussen die DAX Analyse in dieser Woche?

Zwei Hauptfaktoren prägen die DAX Analyse: schwache Arbeitsmarktdaten in Deutschland, mit erstmals über drei Millionen Arbeitslosen seit zehn Jahren, sowie die US-Inflationsdaten, die Spekulationen über eine mögliche Zinssenkung der Fed anheizen.

3. Wo liegen wichtige DAX Unterstützungen und Widerstände?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 23.911, 23.777 und 23.485 Punkten. Auf der Oberseite liegen die zentralen Widerstände bei 23.975, 24.205 und 24.480 Punkten. Erst oberhalb von 24.480 Punkten würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

4. Ist der DAX aktuell bullisch oder bärisch einzuschätzen?

Kurzfristig zeigt die DAX Analyse ein eher bärisches Bild, da der Index unter den gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) notiert. Erst ein stabiler Tagesschluss über 24.480 Punkten würde wieder bullische Impulse liefern.