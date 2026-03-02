Salesforce Aktie nach Zahlen unter Druck: 50 Mrd. USD Aktienrückkäufe & KI-Wachstum - jetzt Aktien kaufen?

Die Salesforce Aktie geriet nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel unter Druck und verlor rund 5 %. Dabei fielen die Ergebnisse operativ stark aus – doch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Salesforce Aktien zu kaufen – oder droht weiteres Abwärtspotenzial?

► Salesforce WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Salesforce Aktie

📈 Gewinn deutlich über Erwartungen: 3,81 USD je Aktie vs. 3,04 USD erwartet

💰 50 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm angekündigt

⚠️ Jahresprognose 2027 leicht unter Konsens

📊 Quartalszahlen: Starkes Wachstum

Salesforce erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 11,20 Milliarden USD, leicht über den Erwartungen.

Der Umsatz wuchs um 12 % gegenüber dem Vorjahr – das schnellste Wachstum seit zwei Jahren.

Auch der Nettogewinn stieg auf 1,94 Milliarden USD, nachdem er im Vorjahr bei 1,71 Milliarden USD lag.

💸 Aktienrückkäufe als Kurstreiber?

CEO Marc Benioff kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 50 Milliarden USD an.

Das Management sieht die Bewertung offenbar als attraktiv an.

Gleichzeitig lag die Aktie 2026 bislang rund 28 % im Minus, während der S&P 500 leicht zulegen konnte.

🤖 KI-Strategie & Agentforce

Salesforce treibt seine KI-Offensive weiter voran:

🤖 Einführung eines KI-gestützten Slack-Assistenten

📈 Agentforce erreicht annualisierten Umsatz von 800 Mio. USD

💰 Gewinn von 811 Mio. USD aus strategischen Beteiligungen (u. a. Anthropic)

Bis 2030 peilt Salesforce einen Umsatz von 63 Milliarden USD an.

🔮 Ausblick: Solide, aber keine Überraschung

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Salesforce:

📊 Umsatz: 45,8–46,2 Mrd. USD

📈 Gewinn je Aktie: 13,11–13,19 USD

Diese Prognose lag minimal unter den Erwartungen der Analysten und belastete kurzfristig die Aktie.

⚖️ Salesforce Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Starkes Cashflow-Profil

50 Mrd. USD Buyback

Wachsende KI-Umsätze

Hohe wiederkehrende Erlöse

⚠️ Risiken

Wachstumsverlangsamung

KI-Konkurrenz (z. B. Anthropic, IBM-Tools)

Hohe Bewertung im Software-Sektor

👉 Wer langfristig Aktien kaufen möchte und auf Enterprise-Software sowie KI-Integration setzt, findet in der Salesforce Aktie weiterhin einen soliden Large-Cap-Wert.

🧠 Fazit: Solides Fundament mit KI-Fokus

Die Salesforce Aktie überzeugt operativ mit starken Zahlen und einem massiven Aktienrückkaufprogramm.

Kurzfristig belastet der leicht schwächere Ausblick – langfristig bleibt Salesforce jedoch ein zentraler Player im Cloud- und KI-Markt.

👉 Für Anleger, die selektiv Aktien kaufen, könnte die aktuelle Schwächephase eine strategische Gelegenheit darstellen.

Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Salesforce Aktie

❓ Warum ist die Salesforce Aktie nach den Zahlen gefallen?

Obwohl Salesforce starke Quartalszahlen vorlegte, lag die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 leicht unter den Erwartungen der Analysten. Das führte zu einem Kursrückgang im nachbörslichen Handel.

❓ Wie stark waren die aktuellen Quartalszahlen?

Salesforce erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,81 USD (erwartet: 3,04 USD) bei einem Umsatz von 11,20 Mrd. USD. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 12 % gegenüber dem Vorjahr.

❓ Welche Rolle spielt KI für die Salesforce Aktie?

Salesforce treibt seine KI-Strategie mit Agentforce weiter voran. Der annualisierte Umsatz dieses KI-Angebots überschritt 800 Mio. USD.

❓ Was bedeutet das 50-Milliarden-USD-Aktienrückkaufprogramm?

Das neue Aktienrückkaufprogramm über 50 Mrd. USD signalisiert, dass das Management die Bewertung als attraktiv einschätzt und Kapital an Aktionäre zurückführen möchte.

❓ Ist die Salesforce Aktie aktuell kaufenswert?

Wer langfristig Aktien kaufen möchte und an das Wachstum im Cloud- und KI-Sektor glaubt, findet in der Salesforce Aktie einen etablierten Large-Cap mit stabilen wiederkehrenden Umsätzen. Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch möglich.