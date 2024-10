Lesezeit: 20 Minute(n)

Sowohl Trader als auch Menschen, die noch nie investiert haben, fragen sich vielleicht, was Finanzkrisen eigentlich sind und in welche Werte man während einer Rezession investieren sollte. In diesem Artikel werden wir versuchen, die oben genannten Aspekte des Investierens in der Rezession zu klären. Wir werden auch auf rezessionssichere Aktien und wichtige Regeln eingehen, die Ihr Geld vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch schützen.

Was ist eine Rezession?

Lassen Sie uns mit einigen Grundlagen beginnen, nämlich einer kurzen Definition einer Rezession. Grob gesagt ist eine Rezession eine Situation, in der der Wert von Vermögenswerten schnell sinkt oder Finanzinstitute Liquiditätsprobleme haben. Beide Fälle führen in der Regel zu einer Finanzkrise und einem panikartigen Ausverkauf an den Finanzmärkten. Während Finanzkrisen auf eine einzelne Region, ein Land oder eine Anlageklasse (z. B. den portugiesischen Immobilienmarkt) beschränkt sein können, ist es heutzutage wahrscheinlicher, dass sie sich global ausbreiten. Die Finanzmärkte sind im Zuge der finanziellen Liberalisierung, die vor mehreren Jahrzehnten begann, stark miteinander verflochten. Die direkten Ursachen für solche Krisen können unterschiedlich sein - es könnte das Platzen einer Spekulationsblase sein, ein Krieg, der zu einem Marktcrash führt, oder schließlich eine globale Pandemie. Eines ist sicher - Anleger sollten auf solche Umstände vorbereitet sein, da jede Krise wahrscheinlich ihr Portfolio beeinträchtigen, aber auch Marktchancen schaffen wird.



Lohnt es sich, während einer Rezession zu investieren?

Es ist wichtig zu betonen, dass man kein Geld investieren sollte, das für die täglichen lebensnotwendigen Ausgaben benötigt wird. Stattdessen sollte man Ersparnisse anlegen, die in nächster Zeit nicht lebensnotwendig sind. Als Faustregel gilt, dass man immer ein finanzielles Polster zur Verfügung haben sollte - idealerweise in bar. Niemand kann die Zukunft vorhersagen und wie wir im Jahr 2020 festgestellt haben, können bestimmte Krisen auf zahlreiche Branchen besonders spürbare Auswirkungen haben.

Allerdings kann jede Rezession oder Krise auch einige großartige Anlagechancen mit sich bringen. Ein schneller Ausverkauf an den weltweiten Finanzmärkten wird unweigerlich dazu führen, dass verschiedene Anlageklassen extrem billig werden. Auch wenn niemand zu 100% sicher sein kann, dass sich ein bestimmter Vermögenswert wieder erholt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich einige von ihnen früher oder später erholen werden. Daher sollten Anleger immer bereit sein, denn wenn eine Finanzkrise eintritt, kann es sehr schnell gehen.

Es besteht der Glaube, dass sich die Aktienindizes langfristig nach oben bewegen sollten, da auch die Weltwirtschaft im Aufwind ist. Wie man in der obigen Grafik sehen kann, waren einige Kurseinbrüche in der Tat schwerwiegend und Aktien brauchten viele Jahre, um die Verluste wieder aufzuholen. Daher scheint der Ansatz „kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt“ sinnvoller zu sein, als während eines lang anhaltenden Bullenmarktes zu kaufen. Quelle: macrotrends.net



So erkennen Sie eine kommende Rezession rechtzeitig

Der erste Schritt zum erfolgreichen Investieren während einer Rezession besteht darin, die ersten Anzeichen einer sich anbahnenden Rezession zu erkennen. Finanzkrisen sind oft das Ergebnis einer Kombination von Faktoren wie übermäßiger Risikobereitschaft, erhöhter Kreditaufnahme und regulatorischen Versäumnissen im Finanzsystem. Sind Anleger gut informiert und wachsam, erhalten sie Einblicke in den Zustand der Wirtschaft und das Potenzial für eine bevorstehende Rezession sowie in die Auswirkungen auf Unternehmen. Um die Indikatoren für eine potenzielle Krise zu verstehen, müssen folgende Schlüsselbereiche untersucht werden.



Wirtschaftsdaten

Die Überwachung wichtiger Wirtschaftsindikatoren wie BIP-Wachstum, Arbeitslosenquote und Inflation ist für die Erkennung einer Krise von entscheidender Bedeutung. Diese Indikatoren geben Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft und weisen auf mögliche Abschwünge hin. So gilt ein Land im Allgemeinen als in einer Rezession befindlich, wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken ist, was sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken kann.

Die genaue Beobachtung von Wirtschaftsindikatoren ermöglicht es Anlegern, Warnzeichen für eine bevorstehende Krise zu erkennen und ihre Anlagestrategien bei Bedarf anzupassen.



Markttrends

Neben den Wirtschaftsdaten ist die Beobachtung von Markttrends für die Vorhersage potenzieller Krisen von zentraler Bedeutung. Zu den Markttrends gehören Aktivitätsmuster auf dem Aktienmarkt, Wirtschaftsindikatoren und andere Variablen, die auf eine Rezession oder einen finanziellen Abschwung hindeuten können. Sie zeigen also an, in welche Richtung sich der Markt bewegen könnte. So wird beispielsweise eine Umkehrung der Renditekurve, bei der die langfristigen Zinssätze unter die kurzfristigen Zinssätze fallen, häufig als Vorbote einer Wirtschaftskrise oder Rezession angesehen.

Beispiele für Markttrends aus vergangenen Krisen sind der Börsencrash von 2008 während der globalen Finanzkrise sowie der starke Rückgang der Aktienkurse und die erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Die genaue Beobachtung der Markttrends ermöglicht eine bessere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Krise und hilft, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen. Globale Ereignisse, wie politische Instabilität und Naturkatastrophen, können ebenfalls tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben und Krisen auslösen.

Um solche Markttrends frühzeitig zu erkennen, können Anleger auf die Technische Analyse und die Fundamentalanalyse zugreifen. Diese helfen dabei, Markttrends zu identifizieren und in unbeständigen Zeiten kluge Investitionsentscheidungen zu treffen.



Wichtige Aspekte beim Investieren während einer Rezession

Eine Finanzkrise ist in der Regel mit einer Rezession verbunden, die eine Periode sinkender wirtschaftlicher Leistung in der gesamten Volkswirtschaft markiert. Unter solchen Umständen zu investieren, ist mit einem großen Risiko verbunden, da die Marktvolatilität hoch ist und die Zukunft höchst ungewiss bleibt. Es gibt mehrere Aspekte beim Investieren in einer Rezession, die berücksichtigt werden sollten.

Diversifizierung

„Nicht alle Eier in einen Korb legen", sagt das alte Sprichwort. Ein diversifiziertes Portfolio wird das spezifische Risiko reduzieren und damit das Gesamtrisiko minimieren. Es bedeutet nicht nur, in zahlreiche Instrumente zu investieren, sondern auch verschiedene Anlageklassen zu kaufen. Je nach Risikobereitschaft des Anlegers kann ein Teil des Portfolios aus relativ risikoarmen Anlagen bestehen (solide Dividendenaktien, Staatsanleihen, Edelmetalle und Bargeld), während der Rest des Geldes in risikoreichere Anlagen (Wachstumsaktien, Kryptowährungen und CFDs) investiert werden kann.

Auch die Investition in Fractional Shares (Teilaktien) fördert eine bessere Diversifizierung. Fractional Shares ermöglichen es Ihnen, Bruchteile von Aktien zu kaufen, anstatt ganze Aktien erwerben zu müssen. Somit können Sie schon mit kleinen Beträgen in eine Vielzahl von Aktien investieren, können Ihr Portfolio also auf diese Weise kostengünstig diversifizieren. Dies ist besonders nützlich, wenn die Preise einzelner Aktien sehr hoch sind und erlaubt es Ihnen auch mit kleineren Beträgen in teure Unternehmen zu investieren. Bei XTB können Sie ganz einfach in Fractional Shares investieren. Erfahren Sie mehr über unser Teilaktien-Angebot.

Timing

Das richtige Timing kann entscheidend sein, wenn die Dinge schnell passieren und die Märkte einbrechen. Wenn die Märkte sehr volatil bleiben, könnte es sein, dass unser Portfolio noch weiter einbricht und wir Geld verlieren. Wenn die Volatilität jedoch nachlässt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir bessere Anlageentscheidungen treffen. Natürlich ist niemand in der Lage, perfekte Einstiegspunkte mit absoluter Sicherheit vorherzusagen.

Investieren über längere Zeit

Aus den oben genannten Gründen erscheint eine Einmalanlage inmitten der anhaltenden Marktturbulenzen riskant. Für risikoaverse Anleger könnte daher eine Investition über einen längeren Zeitraum oder eine Dollar-Cost-Averaging-Strategie (Durchschnittskosteneffekt) die bessere Entscheidung sein, da die Aufteilung einer Investition in kleinere Teile das mit der Volatilität verbundene Risiko verringern sollte. Bei der Dollar-Cost-Averaging-Strategie investieren Sie in regelmäßigen Abständen feste Beträge in ein bestimmtes Anlageinstrument (wie Aktien), unabhängig vom Kurs oder aktuellen Marktgeschehnissen. Indem Sie regelmäßig einen festen Betrag investieren, können mehr Einheiten eines Vermögenswerts bei niedrigen Preisen und weniger bei hohen gekauft werden. Dies hat zum Ziel, den durchschnittlichen Kaufpreis pro Einheit langfristig zu senken.

Nerven aus Stahl

Jeder Anleger hat eine andere Risikobereitschaft. Das Investieren während einer Rezession wird sicherlich für einige Händler extrem beunruhigend sein - stellen Sie sich nur vor, dass Ihr Portfolio an nur einem Tag 10% seines Wertes verliert. Einige Marktteilnehmer sind nicht in der Lage, ein solches Umfeld zu verkraften, auch wenn sich die Märkte möglicherweise in naher Zukunft irgendwo erholen könnten. Daher sollte man sich bewusst sein, dass Kriseninvestitionen immer Nerven aus Stahl erfordern.



So investieren Sie in Aktien während einer Rezession

Wirtschaftliche Kontraktionen machen die Investoren ängstlich über die Zukunft von vielen Unternehmen. Die Ungewissheit trägt zu einem panikartigen Ausverkauf bei, der tatsächlich einige potenzielle Vorteile für Anleger hat, da er Chancen an den Aktienmärkten schafft. Einige betonen, dass das Investieren in Aktien während einer Rezession wie der Versuch ist, ein fallendes Messer zu fangen, was wahr ist, da das Risiko einer Double-Dip-Rezession oder eines weiteren Ausverkaufs immer vorhanden ist. Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen (vier Regeln, die wir oben aufgeführt haben) können Anleger jedoch Renditen erzielen, insbesondere wenn sie einen langfristigen Ansatz verfolgen.



Rezessionssichere Aktien wählen

Viele rationale Investoren würden sich lieber auf sichere Aktien konzentrieren, in die sie während einer Rezession investieren. Wie identifiziert man Aktien, die in einer Rezession gut abschneiden? Es wäre sinnvoll, in qualitativ hochwertige Unternehmen mit guten Fundamentaldaten zu investieren, insbesondere mit starken Bilanzen und einem niedrigen Verschuldungsgrad. Abgesehen davon sollten Aktien für eine Rezession durch stetige und vorhersehbare Cashflows gekennzeichnet sein. Diese antizyklischen Unternehmen sind oft in Branchen zu finden, die historisch gesehen in schwierigen Zeiten gut abschneiden. Im Folgenden stellen wir einige Branchen vor, die als relativ rezessionsresistent angesehen werden können:

Gesundheitsversorgung : Eine moderne Gesundheitsversorgung ist in entwickelten Volkswirtschaften das ganze Jahr über unerlässlich. Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen sollte auch während einer Rezession relativ stabil bleiben - einige Unternehmen könnten sogar von einer Krise wie der Corona-Pandemie profitieren. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist BioNTech, ein Biotechnologieunternehmen aus Mainz, das sich auf die Immuntherapie konzentriert und auch bei der Impfstoffentwicklung während der Corona-Pandemie weit vorn mitspielte. Bei XTB können Sie in die BioNTech Aktie kommissionsfrei (bei einem monatlichen Gesamtumsatz von bis zu 100.000 EUR, danach 0,2%, mindestens 10 EUR) investieren.

: Eine moderne Gesundheitsversorgung ist in entwickelten Volkswirtschaften das ganze Jahr über unerlässlich. Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen sollte auch während einer Rezession relativ stabil bleiben - einige Unternehmen könnten sogar von einer Krise wie der Corona-Pandemie profitieren. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist BioNTech, ein Biotechnologieunternehmen aus Mainz, das sich auf die Immuntherapie konzentriert und auch bei der Impfstoffentwicklung während der Corona-Pandemie weit vorn mitspielte. Bei XTB können Sie in die BioNTech Aktie kommissionsfrei (bei einem monatlichen Gesamtumsatz von bis zu 100.000 EUR, danach 0,2%, mindestens 10 EUR) investieren. Basiskonsumgüter : Nahrungsmittel & Getränke, Haushaltswaren, Hygieneprodukte oder Tabak gelten als nicht zyklisch, was bedeutet, dass sie immer gefragt sind. Ein schneller Marktausverkauf könnte eine Gelegenheit sein, einige gut etablierte Basiskonsumgüteraktien zu kaufen. Ein Beispiel hierfür wäre die Beiersdorf Aktie.

: Nahrungsmittel & Getränke, Haushaltswaren, Hygieneprodukte oder Tabak gelten als nicht zyklisch, was bedeutet, dass sie immer gefragt sind. Ein schneller Marktausverkauf könnte eine Gelegenheit sein, einige gut etablierte Basiskonsumgüteraktien zu kaufen. Ein Beispiel hierfür wäre die Beiersdorf Aktie. Versorger: Die Versorgung von Gemeinden mit Strom, Gas oder Wasser ist absolut wichtig und darf nur in gewissem Umfang reduziert werden (vor allem bei Anlagen aufgrund von Produktionsdrosselung). Daher können einige Anleger Versorgungsunternehmen als die besten Aktien betrachten, die man in einer Rezession kaufen kann. Als Beispiel für ein Energieversorgungsunternehmen lässt sich die RWE AG nennen. Auch in die RWE Aktie können Sie bei XTB investieren.

Im Großen und Ganzen könnte intelligentes Investieren während einer Rezession auch mit Dividendenaktien in Verbindung gebracht werden, da solche Unternehmen in der Regel als gut etablierte Unternehmen gelten, die Marktführer sind. Entscheidend ist, dass sie oft alle Merkmale von rezessionssicheren Aktien aufweisen, da sie in der Regel als Value-Aktien eingestuft werden. Dividendenaktien gelten seit Jahrzehnten als beste Anlage in der Rezession.



Den richtigen Broker finden

Die Wahl des richtigen Brokers ist ein wesentlicher Schritt beim Investieren in Aktien, insbesondere während einer Rezession. Ein guter Broker kann Ihnen nicht nur den Zugang zu den Märkten erleichtern, sondern auch wertvolle Tools und Ressourcen zur Verfügung stellen, die Ihnen helfen, bessere Investmententscheidungen zu treffen. Bei der Wahl eines Brokers sollten Sie mehrere Faktoren berücksichtigen.

Zunächst einmal ist natürlich die Gebührenstruktur wichtig. Achten Sie auf die Handelsgebühren, Kontoführungsgebühren und mögliche versteckte Kosten. XTB macht sich hierbei mit seiner günstigen Kostenstruktur bewährt. Aktien und ETF handeln Sie bei uns mit 0% Kommission (Für einen monatlichen Gesamtumsatz von bis zu 100.000 EUR, danach 0,2%, mindestens 10 EUR). Zudem ist die Kontoeröffnung und -führung bei XTB für Sie kostenlos. Niedrige Kosten können einen erheblichen Einfluss auf Ihre Gesamtrendite haben, insbesondere bei häufigem Handel.

Des Weiteren sollten Sie die Plattform und Benutzerfreundlichkeit des Brokers bewerten. XTB stellt eine benutzerfreundliche und intuitive Handelsplattform zur Verfügung, die es Ihnen leicht macht, Trades zu platzieren und Ihre Investitionen zu verfolgen. Kundenservice und Support sind ebenfalls entscheidend. Ein zuverlässiger Kundenservice, der schnell auf Anfragen reagiert, kann Ihnen in unsicheren Marktphasen viel Stress ersparen.

Nicht zuletzt sollten Sie auch die Sicherheitsstandards und die Regulierung des Brokers prüfen. Ein regulierter Broker bietet mehr Sicherheit für Ihr Kapital und gewährleistet, dass die Handelspraktiken transparent und fair sind. XTB ist ein vollständig regulierter Broker und erfüllt höchste Sicherheitsstandards, was gerade in stressigen Zeiten von Vorteil ist. Indem Sie den richtigen Broker finden, schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre Investitionen und können sicherstellen, dass Sie gut gerüstet sind, um durch eine Rezession zu navigieren.



Langfristige Perspektive bewahren

Ein weiterer wesentlicher Punkt beim Investieren während einer Rezession ist, eine langfristige Perspektive zu bewahren. Rezessionen sind Teil des wirtschaftlichen Zyklus und dauern in der Regel nicht ewig. Investoren, die sich auf kurzfristige Verluste konzentrieren, könnten in Panik geraten und Aktien zu ungünstigen Preisen verkaufen. Stattdessen sollten Sie sich auf die langfristigen Fundamentaldaten der Unternehmen konzentrieren und geduldig bleiben. Historisch gesehen haben sich Aktienmärkte nach Rezessionen oft stark erholt, was langfristig orientierten Investoren zugutekommen kann.

Liquidität sicherstellen

Während einer Rezession ist es wichtig, auch die eigene finanzielle Liquidität im Auge zu behalten. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend liquide Mittel haben, um kurzfristige finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen, ohne Ihre Investitionen liquidieren zu müssen. Dies gibt Ihnen nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern ermöglicht es Ihnen auch, potenzielle Kaufgelegenheiten zu nutzen, wenn Aktienkurse stark gefallen sind. Liquiditätspuffer schützen Sie vor dem Zwang, zu ungünstigen Zeiten verkaufen zu müssen, und geben Ihnen die Flexibilität, strategisch zu investieren.



Regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Portfolios

Ein weiterer wichtiger Schritt beim Investieren während einer Rezession ist die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Portfolios. Wirtschaftliche Bedingungen und Unternehmensbewertungen können sich schnell ändern, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Es ist daher ratsam, Ihr Portfolio regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass es weiterhin Ihren langfristigen Anlagezielen entspricht. Dabei sollten Sie nicht nur die Performance der einzelnen Aktien, sondern auch die Gesamtzusammensetzung und Risikoverteilung Ihres Portfolios im Auge behalten. Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, Anpassungen vorzunehmen, um die Resilienz Ihres Portfolios weiter zu stärken und es optimal auf die aktuellen Marktbedingungen abzustimmen.



In welche Finanzinstrumente Sie in Zeiten der Rezession investieren sollten

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist es entscheidend, die richtigen Finanzinstrumente zu wählen, um das eigene Portfolio vor Verlusten zu schützen. In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, welche Anlageklassen während einer Rezession besonders vielversprechend sein können.



Am Beispiel der Corona-Krise: Tech-Aktien übertrafen Erwartungen

Die Corona-Krise war etwas anders als die vorangegangenen, da Menschen auf der ganzen Welt buchstäblich gezwungen waren, aufgrund von verhängten Lockdowns zu Hause zu bleiben. Sie hat unser Leben definitiv in vielerlei Hinsicht verändert - die Arbeit von zu Hause aus und die steigende Bedeutung des E-Commerce gehören zu den größten Entwicklungen. Daher gibt es einige Branchen, die eindeutig von der Pandemie profitiert haben:

Informationstechnologie : Software- & Dienstleistungsaktien, Hardwarefirmen sowie Halbleiter - sie alle gewannen aufgrund der verhängten Lockdowns, da Millionen von Menschen gezwungen waren, zu Hause bleiben und von zu Hause aus zu arbeiten. Es gibt viele etablierte Akteure in diesen Branchen, die es geschafft haben, noch mehr Vorteile zu erlangen. Kluges Investieren während einer Rezession würde erfordern, dass man zumindest ein kleines Engagement in diesem wichtigen Sektor eingeht.

: Software- & Dienstleistungsaktien, Hardwarefirmen sowie Halbleiter - sie alle gewannen aufgrund der verhängten Lockdowns, da Millionen von Menschen gezwungen waren, zu Hause bleiben und von zu Hause aus zu arbeiten. Es gibt viele etablierte Akteure in diesen Branchen, die es geschafft haben, noch mehr Vorteile zu erlangen. Kluges Investieren während einer Rezession würde erfordern, dass man zumindest ein kleines Engagement in diesem wichtigen Sektor eingeht. Kommunikationsdienste: Telekommunikationsunternehmen können als relativ stabile Unternehmen beschrieben werden und scheinen in einer Rezession eine gute Wahl zu sein. Auf der anderen Seite erholten sich einige Medien- und Unterhaltungsaktien, da die Menschen aufgrund des Aufenthalts im Haus mehr Videospiele spielten oder sich bei großen Streaming-Diensten (wie Netflix oder Disney+) anmeldeten. Die Investition in relativ stabile Sektoren kann als ein vernünftiger Schritt betrachtet werden, um Ihr Geld vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu schützen.

Auch wenn diese Branchen in Bezug auf die Marktbewertungen teuer geworden sind, werden bestimmte Aktien auch in den kommenden Jahren Gewinner bleiben. Es besteht der Glaube, dass die größten Player auf dem Weg sind, noch größer zu werden, und ihre Aktienkurse haben sich auch regelmäßig besser entwickelt als der breite Markt. Natürlich weisen einige darauf hin, dass die Möglichkeit einer Blase besteht, da zwischen einigen Mega-Cap-Aktien und allen anderen im S&P 500-Index, der die US-Wirtschaft widerspiegelt, eine erhebliche Lücke besteht. Es zeigt jedoch, dass die Anleger bisher die genannten Tech-Giganten bevorzugt haben.



Investment in Rohstoffe während einer Rezession

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten stehen viele Anleger vor der Herausforderung, ihr Portfolio gegen die Unsicherheiten einer Rezession abzusichern. Rohstoffe, wie z.B. Gold und Öl bieten in solchen Phasen oft einen sicheren Hafen und gelten als stabile Anlageformen. Nachdem die Investition in Aktien näher betrachtet wurde, soll nun im Folgenden untersucht werden, ob Rohstoffe wie z.B. Edelmetalle und Öle während einer Rezession eine ebenso attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen können.



Was ist mit Gold?

Die Idee, in Edelmetalle wie Gold zu investieren, hat viele Befürworter - nicht umsonst halten die Zentralbanken Gold als Reservewert. Gold wird oft als „sicherer Hafen" bezeichnet, was bedeutet, dass es in Zeiten hoher Inflation oder bei Turbulenzen an den Finanzmärkten als relativ sichere Anlage gilt. Darüber hinaus hat Gold durch die expansive Geldpolitik der großen Zentralbanken viele Liebhaber gewonnen. Man sagt, dass die Programme zum Ankauf von Vermögenswerten (bekannt als quantitative Lockerung) die Fiat-Währungen zerstören. Infolgedessen sind viele Anleger bestrebt, zumindest einen kleinen Teil ihres Geldes in Gold anzulegen, was unter anderem zu einem schnellen Anstieg der ETF-Goldbestände führt.

Während Edelmetalle insgesamt angesichts des heutigen Ansatzes der Zentralbanken eine gute Wahl sein können, sollte man darauf hinweisen, dass ihr Preis auch bei einem plötzlichen Marktcrash einbrechen könnte. Investoren verkaufen Edelmetalle während einer Finanzkrise, um Nachschussforderungen zu decken, was zu einem freien Fall des Goldpreises führt. Daher ist das alte Sprichwort „Cash is King" in der Regel zutreffend, da Bargeld extrem wertvoll ist. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich die Edelmetalle wieder erholen werden, sobald die Marktpanik vorbei ist, was auch während des jüngsten Einbruchs der Fall war.

Der Goldpreis brach während des Panikausverkaufs während der Coronakrise zusammen mit anderen Anlageklassen ein. Gold konnte sich jedoch wieder erholen, da Edelmetalle in Zeiten erhöhter Unsicherheit und Krisen als sichere Häfen gelten. Quelle: xStation 5



Weitere Rohstoffe

Einige Rohstoffe (z. B. Öl oder Kupfer) sind streng an die wirtschaftlichen Bedingungen gebunden. In der Zwischenzeit tragen Rezessionen zu einer geringeren Nachfrage nach vielen Gütern bei, was zu einem Rückgang der Rohstoffpreise führt. Der Mechanismus ist hier recht einfach und könnte mit den Gesetzen von Angebot und Nachfrage erklärt werden - wenn die Nachfrage einbricht und das Angebot auf demselben Niveau bleibt, würde der Preis unweigerlich sinken. Kommt es jedoch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung (oder zumindest zur Hoffnung auf einen solchen), steigt die Nachfrage nach Industrierohstoffen, was schließlich zu einem Preisanstieg führt. Öl kann in diesem Fall als Beispiel gesehen werden, da die Preise für Brent und WTI zu steigen begannen, sobald die Nachfrage wieder anstieg.

Die Daten bilden die Performance der Vergangenheit ab und sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen an den Märkten. Quelle: xStation 5



4 Häufige Fehler beim Investieren während einer Rezession

Aus Fehlern aus der Vergangenheit zu lernen ist der Schlüssel zu erfolgreichen Investitionen während einer Wirtschaftskrise. Wenn Sie die häufigsten Fallstricke, auf die Anleger in Finanzkrisen stoßen, kennen und verstehen, können Sie ähnliche Fehler vermeiden und Ihre Investitionen schützen. In diesem Abschnitt werden wir vier häufige Fehler bei Investitionen während einer Rezession genauer erörtern.

1. Panikverkäufe

Panikverkäufe treten auf, wenn Anleger ihre Bestände während einer Rezession überstürzt verkaufen, was zu einem starken Kursverfall führt und denjenigen, die verkaufen, Verluste bringt. Dies kann sich nachteilig auf ihre langfristigen Anlageziele auswirken, da es dazu führen kann, dass Anleger Chancen auf eine Besserung verpassen, wenn sich der Markt wieder erholt. Um Panikverkäufe während einer Krise zu vermeiden, ist es wichtig, geduldig zu bleiben und zu warten bis sich der Markt stabilisiert. Wenn Sie dem Drang widerstehen, während einer Rezession zu verkaufen, können Sie Ihre Anlagen vor unnötigen Verlusten schützen und von potenziellen Gewinnen profitieren, sobald sich der Markt wieder erholt.

2. Versuchen, den Markt zu timen

Das Timen des Marktes, also der Versuch, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen und daraus Kapital zu schlagen, ist ein weiterer häufiger Fehler beim Investieren während einer Rezession. Diese Strategie lässt sich hier nur schwer erfolgreich umsetzen, da es nahezu unmöglich ist, Marktbewegungen während einer Krise genau vorherzusagen. Anstatt zu versuchen, den Markt zu timen, sollten Sie sich darauf konzentrieren, ein gut diversifiziertes Portfolio zu halten und stabile Aktien zu kaufen, wenn sie günstiger sind.

3. Fehlende Diversifikation

Eine übermäßige Konzentration Ihres Anlageportfolios auf eine einzige Aktie, einen Sektor oder eine Anlageklasse, kann das Risiko Ihres Portfolios erhöhen und es anfälliger für Schwankungen und potenzielle Verluste machen. Um eine übermäßige Konzentration zu vermeiden, ist es wichtig, Ihre Anlagen auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen. Durch ein gut diversifiziertes Portfolio können Sie das Risiko verringern, dass Ihre Anlagen unverhältnismäßig stark von der Entwicklung einer einzelnen Klasse oder eines einzelnen Sektors beeinflusst werden.

4. Kaufen in einer Krisenphase

Durch den Kauf überbewerteter, steigender Aktien gehen Anleger ein höheres Risiko ein. Vor allem, wenn ein Unternehmen fremdfinanziert ist und einen relativ hohen Schuldenstand aufweist. Wenn die Märkte fallen, verlieren die meisten überbewerteten und beliebten Unternehmen in der Regel am meisten, weil die Enttäuschung am Markt so groß ist. Dies führt zu einem Absturz und zu Panikverkäufen. Konzentrieren Sie sich auf den Cashflow, ein gutes Verständnis der Geschäftsmodelle und zukünftige Möglichkeiten und vergessen Sie Ihr Risikomanagement nicht.



Abschließendes zum Investieren während einer Rezession

Rezessionen am Aktienmarkt sind immer schwierige Zeiten für Investoren, da jeder um sein Portfolio besorgt ist. Doch egal wie verheerend die Krise ist, die Menschen beginnen sich schließlich zu fragen, wie man während einer Rezession am Aktienmarkt Geld verdienen kann, was per Definition die Asset-Preise nach oben treiben sollte. Niemand ist in der Lage, die besten Einstiegs- oder Ausstiegspunkte vorherzusagen, aber mit gesundem Menschenverstand und der Umsetzung einiger Portfolio-Risikomanagement-Strategien können Sie eine anständige Rendite erzielen - wenn nicht kurzfristig, dann wahrscheinlich langfristig. Es gibt immer Unternehmen, die im Vergleich zu den am meisten betroffenen Branchen als rezessionssichere Aktien angesehen werden. Daher ist es wichtig, einige Nachforschungen anzustellen und herauszufinden, was als nächstes in der Weltwirtschaft passieren könnte.