El Ibex 35 aumenta la brecha con los 15.000 puntos

El Ibex 35 sube 3 décimas en la apertura y pone distancia con el soporte clave de los 15.000 puntos. El mercado europeo digiere con optimismo los resultados presentados por Nvidia, ya que la IA sigue siendo un motor clave para el sector tecnológico. La demanda de chips sigue aumentando, pese a que el crecimiento remite tímidamente y los ingresos por centros de datos se quedaron a las puertas del objetivo (41.100 vs 41.290 millones).

Por su parte, el EuroStoxx 50 mejora el rendimiento del Ibex 35 y se apunta un 0,45% de subida.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acereras del Ibex 35 lideran la subida. Encuadradas en un patrón alcista durante todo el 2025, ArcelorMittal y Acerinox experimentan un repunte de volatilidad en las últimas sesiones a raiz de las conversaciones de paz que pondrían fin a la guerra en Ucrania. Se espera que las acereras españolas jueguen un papel clave en la reconstrucción de Ucrania.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La tercera parte de las compañías del Ibex 35 han arrancado la sesión con pérdidas. Entre las más bajistas destaca Indra, que cae 4 décimas debido a la mayor diversificación de compras de software y material armamentísitico dentro de la UE. También retroceden las eléctricas, que pierden parte de lo ganado en las últimas sesiones.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

