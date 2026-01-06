FAQ

Quelle est la définition simple d'une action? Une action est un type de titre qui représente la propriété d'une entreprise. Elle représente un droit sur une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise.

Comment les actions peuvent-elles vous rapporter de l'argent? En détenant des actions, vous pouvez potentiellement bénéficier de la croissance et du succès de l'entreprise. Les actions peuvent vous faire gagner de l'argent de plusieurs manières : paiements de dividendes (certaines actions versent des dividendes, c'est-à-dire des paiements versés aux actionnaires à partir des bénéfices de l'entreprise), appréciation du capital (lorsque le prix d'une action que vous possédez augmente, vous pouvez vendre l'action dans un but lucratif), les fractionnements d'actions (lorsqu'une entreprise divise ses actions, elle émet plus d'actions aux actionnaires existants, augmentant ainsi le nombre d'actions que vous possédez. Cela peut également entraîner une augmentation de la valeur de votre investissement).

Quels sont les 3 principaux types d'actions? Il existe trois principaux types d'actions : les actions ordinaires (donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et donnent droit à une partie des bénéfices de l'entreprise par le biais de dividendes), les actions privilégiées (verse des dividendes à un taux fixe et ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires ; ne sont généralement pas assorties de droits de vote) et les bons de souscription (type de titre qui donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un nombre spécifique d'actions à un prix prédéterminé dans un certain délai).