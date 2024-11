La Bourse de Paris en Net Repli, Pénalisée par le Secteur Automobile et les Tensions Mondiales Un début de séance sous pression La Bourse de Paris démarre la journée en recul marqué, perdant 1,3% pour atteindre les 7 180 points. Ce repli est principalement attribué à la chute des actions des constructeurs automobiles, avec des baisses notables de 4% pour Stellantis et 3,4% pour Renault. Les investisseurs doivent également composer avec un environnement économique global morose, marqué par l’incertitude politique, une demande affaiblie en Chine et les conséquences de la récente victoire de Donald Trump. L'inflation en zone euro sous surveillance Les chiffres définitifs de l’inflation pour le mois d’octobre en zone euro, attendus à 11h00, devraient offrir des indications précieuses sur le rythme des baisses de taux potentielles de la BCE. Selon les premières estimations, le taux d’inflation serait remonté à 2% sur un an, contre 1,7% le mois précédent, principalement en raison d’effets de base défavorables en Allemagne. Ces données seront scrutées à l'approche de la prochaine réunion de la BCE prévue le 12 décembre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les incertitudes pèsent aussi sur Wall Street Aux États-Unis, les marchés continuent de faire face à des interrogations croissantes autour de la politique économique de Donald Trump. Les craintes d’un ralentissement de l’assouplissement monétaire de la Fed, en réponse à une possible résurgence de l’inflation, incitent les investisseurs à la prudence. Les rendements des emprunts d’État américains, après une récente flambée, ont légèrement reculé, avec le taux à dix ans s’établissant à 4,41%. Par ailleurs, les investisseurs attendent les résultats de Nvidia, qui seront déterminants pour l’orientation des marchés boursiers. Les marchés des matières premières en mouvement Pétrole Les cours du pétrole se replient après leur flambée de la veille, déclenchée par des tensions géopolitiques liées à l’autorisation de Joe Biden pour des frappes ukrainiennes en Russie. Le baril de Brent perd 0,4% pour s’établir à 72,9 dollars. Or Dans ce contexte tendu, l’or regagne en attractivité auprès des investisseurs, atteignant 2 630 dollars l’once, après une récente baisse de 9%. Actualité des entreprises françaises TotalEnergies : L’entreprise a annoncé un partenariat avec Oil India Limited (OIL) pour l’utilisation de la technologie AUSEA dans la détection des émissions de méthane en Inde.

Havas : Filiale de Vivendi, Havas a fixé un objectif de marge opérationnelle ajustée entre 14% et 15% d’ici à 2028, en prévision de sa scission attendue le mois prochain. Source : Cerclefinance

