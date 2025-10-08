En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
RWM.US

RWM.US - ETF

ProShares Short Russell2000 CFD
Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
À PROPOS DE L'ACTION

Instrument dont le prix est basé sur le ProShares Short Russell2000 CFD (référence du marché : marché organisé)
Résumé quotidien : les métaux précieux atteignent...

8 octobre 2025

URGENT : L'EURUSD en légère baisse après...

8 octobre 2025

UBS relève l'objectif de cours de Micron....

8 octobre 2025
Formations

Explorez nos ressources pédagogiques

Trading sur CFD : tout comprendre

17 minute(s) Plateforme

Trading du café - Investir dans les CFD sur le café

8 minute(s) CFD

Corrélation des devises

4 minute(s) CFD
FAQ

Avez-vous des questions ?

Un CFD sur ETF (Exchange-Traded Fund) est un produit financier dérivé qui permet aux investisseurs de spéculer sur l'évolution du prix d'un ETF donné sans le posséder. Un CFD d'ETF fonctionne en suivant le prix de l'ETF sous-jacent et permet aux investisseurs de trader à la hausse ou à la baisse. L'investisseur ne possède pas l'ETF, mais il conclut un contrat avec le courtier pour payer ou recevoir la différence de prix en fonction du sens de sa transaction.

Le trading de fonds négociés en bourse (ETF) à l'aide de CFD offre aux traders une certaine flexibilité et un accès à un large éventail de marchés mondiaux et de classes d'actifs. Avec la négociation de CFD d'ETF, les traders peuvent spéculer sur les mouvements du marché dans un sens ou dans l'autre en prenant une position longue (achat) pour profiter des mouvements de prix à la hausse ou une position courte (vente) pour profiter des mouvements à la baisse. En outre, les CFD offrent la possibilité de négocier en utilisant un effet de levier financier, ce qui signifie que les traders peuvent accéder à des positions plus importantes qu'ils ne pourraient le faire avec leur seul capital, ce qui amplifie les profits potentiels mais aussi les pertes potentielles. Toutefois, la négociation de CFD sur ETF comporte également des risques importants dont les traders doivent être conscients. Le marché des CFD d'ETF peut être soumis à des fluctuations de prix importantes, qui peuvent entraîner des pertes rapides et substantielles si elles ne sont pas gérées correctement. De plus, la possibilité de négocier sur marge peut être une arme à double tranchant, car elle peut amplifier les profits potentiels mais aussi augmenter les pertes potentielles.

L'effet de levier est une caractéristique du trading des CFD d'ETF qui permet aux investisseurs de conclure des transactions pour des montants bien plus élevés que le capital réellement investi. Il multiplie le pouvoir d'achat du capital déposé dans la marge, permettant de conclure des transactions dépassant la valeur du dépôt. Elle peut potentiellement augmenter les rendements d'un investissement, mais elle peut aussi augmenter le risque de perte si l'investissement ne donne pas les résultats escomptés.

Oui, vous pouvez vendre à découvert des ETF en utilisant des CFD. Les contrats sur différence vous permettent de spéculer sur la hausse et la baisse des prix en achetant des ETF dont vous pensez que la valeur va augmenter ou en vendant des ETF dont vous pensez que la valeur va diminuer.

