Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
POLYGON

POLYGON - Crypto-monnaies

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
LES PLUS POPULAIRES

Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
Investissez dans le CFD POLYGON

2.00% of market price
24 h dusamedi 4h00 au vendredi 22h00
Toutes les monnais crypto

Avec l'appli d'investissement XTB primée et facile à utiliser

Résumé quotidien : Wall Street mitigée après...

24 juillet 2025

Polygon grimpe de 15 % après son inscription...

13 septembre 2024

Polygon augmente de 33 % 📈 Les crypto-monnaies...

10 novembre 2022
Comment trader le CFD POLYGON avec XTB ?

1. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez les documents pertinents - le tout sans formalités inutiles. L'ouverture d'un compte est conditionnée par la bonne compréhension des services, vérifiée par un test.

2. Faire un dépôt

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

3. Commencez à investir

Choisissez parmi 11600+ d'actifs.

1. Télécharger l'app

Allez dans votre App/Play store et téléchargez notre application gratuitement.

2. Ouvrir un compte

Remplissez le formulaire et envoyez uniquement les documents pertinents - sans formalités inutiles. L'ouverture de votre compte est conditionnée à la réussite d'un test préalable vérifiant votre bonne compréhension de nos services.

3. Faire un dépôt et commencer à investir

Choisissez dans la liste une méthode de dépôt qui vous convient comme le paiement instantané et gratuit.

Pourquoi investir chez XTB?

Plateforme innovante

Nous travaillons constamment au développement de notre plateforme d'investissement pour nous assurer qu'elle répond à tous vos besoins. Disponible en versions pc et mobile.

Régulation

Nous sommes l'un des cinq plus importants courtiers cotés en bourse au monde, réglementé par les plus grandes autorités de surveillance. Nos clients sont également couverts par un fonds d'indemnisation.

Service client multilingue et réactif

Notre Service Client est disponible pour vous aider - 24h / 24 du lundi au vendredi.

Formations

Explorez nos ressources pédagogiques

Bitcoin et autres crypto-monnaies

6 minute(s) Crypto-monnaies

Le trading sur Ether

12 minute(s) Crypto-monnaies

L’histoire du Bitcoin

17 minute(s) Crypto-monnaies
FAQ

Avez-vous des questions ?

XTB propose des CFD de crypto-monnaies

Un CFD (Contract For Difference) de crypto-monnaie est un instrument financier qui permet aux investisseurs de spéculer sur l'évolution du prix d'une crypto-monnaie particulière, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, sans la posséder réellement.

Il existe de nombreux courtiers différents qui proposent le trading de crypto-monnaies, mais le meilleur courtier pour vous dépendra de vos besoins et préférences individuels. Parmi les éléments à prendre en compte lors du choix d'un courtier pour le trading de crypto-monnaies figurent les frais, les méthodes de paiement, la facilité d'utilisation, la sécurité et la réputation. Il est préférable de comparer les caractéristiques et les frais proposés par différents courtiers pour trouver celui qui vous convient le mieux.

La viabilité des crypto-monnaies en tant qu'investissement dépend de la tolérance au risque et des objectifs d'investissement de chacun. Les crypto-monnaies peuvent être très volatiles, ce qui peut entraîner à la fois des profits élevés et des pertes. Elles ne sont toujours pas réglementées par une quelconque autorité financière et comportent donc un niveau de risque plus élevé que les investissements plus traditionnels.

Il n'est pas possible de déterminer la "meilleure" crypto-monnaie dans laquelle investir pour les débutants, car la pertinence d'un investissement dépend des objectifs financiers et de la tolérance au risque de chacun. Il est important de faire des recherches approfondies et d'examiner chaque option avant de prendre toute décision d'investissement.

