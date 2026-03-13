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FAQ

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Un Exchange-Traded Note (ETN) est un instrument financier qui fonctionne de manière similaire à un ETF. Mais, au lieu d’investir dans un actif physique, un ETN réplique la performance d’un indice spécifique ou d’un actif sous-jacent. Les ETN sont émis par des institutions financières, telles que des banques, et se présentent sous la forme d’une dette. Ce faisant, l’investisseur ne possède pas l’actif réel, mais seulement le droit de percevoir un rendement basé sur la performance de l’indice suivi.

Pour acheter un ETN, vous devez ouvrir un compte de courtage et choisir un instrument coté qui correspond à vos objectifs d’investissement et à votre degré de tolérance au risque. Avant tout achat, il convient d’analyser sa structure, son émetteur et l’indicateur qu’il réplique. En outre, il est important pour les investisseurs débutants d’acquérir des connaissances sur les ETN, leurs avantages et leurs risques afin de prendre des décisions éclairées.

Oui, les ETN peuvent être achetés par l’intermédiaire d’une société de courtage ou directement auprès de l’émetteur. Tout investisseur peut également les vendre en bourse avant la fin de la période d’échéance s’il ne veut pas attendre le remboursement du capital. Avant d’investir, il convient de se familiariser avec les coûts de transaction et les spécificités de cet instrument.

Les ETN et les ETC sont des titres de dette de l’émetteur, tandis que les ETF sont des fonds qui détiennent des actifs réels. Un ETN est un titre de dette émis par une institution financière qui réplique la performance d’un indice ou d’un actif spécifique, mais qui ne le détient pas physiquement – le rendement de l’investisseur est basé sur la performance de l’indice, et non de l’actif lui-même. Un ETC fonctionne de la même manière qu’un ETN, mais porte uniquement sur les matières premières et est souvent adossé à un actif physique, même s’il s’agit toujours d’un instrument de dette. En revanche, un ETF est quant à lui un fonds d’investissement qui détient des actifs, tels que des actions, des obligations ou des matières premières, et suit leur performance.
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