Qu’est-ce que le PEA jeune ?

Le PEA jeune est une adaptation réglementaire du Plan d’Épargne en Actions destinée aux jeunes majeurs encore rattachés fiscalement à leurs parents.



Il ne s’agit pas d’un produit d’investissement distinct, mais d’une déclinaison du PEA classique, qui obéit aux mêmes règles. Son principal intérêt consiste à déclencher l’antériorité fiscale dès 18 ans, afin de bénéficier plus tôt du régime applicable après cinq ans de détention.

Le PEA jeune est conçu pour être conservé sur plusieurs années, plutôt que pour générer une performance à court terme. La performance dépendra toutefois des supports choisis et des conditions de marché, comme le montrent les éléments relatifs au rendement d’un PEA.

Qui peut ouvrir un PEA jeune ?

Le dispositif du PEA jeune est strictement encadré. Il peut être ouvert par une personne :

âgée de 18 à 25 ans inclus

rattachée au foyer fiscal parental

résidente fiscale française

ne détenant pas déjà un autre PEA

Lorsque le rattachement fiscal prend fin, le plan conserve son antériorité fiscale.

Le régime fiscal du PEA jeune est identique à celui du PEA classique. Tant qu’aucun retrait n’est effectué, les gains (dividendes et plus-values) restent capitalisés dans l’enveloppe.

En cas de retrait avant cinq ans :

le plan est clôturé

les gains sont soumis à la fiscalité en vigueur

les prélèvements sociaux s’appliquent

Après cinq ans :

les gains sont, en principe, exonérés d’impôt sur le revenu

les prélèvements sociaux restent dus

La fiscalité pouvant évoluer, il convient de vérifier les règles applicables au moment du retrait.

Situation Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux Conséquence sur le plan Aucun retrait Non applicable Non applicable Plan maintenu Retrait avant 5 ans Imposition des gains Oui Clôture possible Retrait après 5 ans Exonération (en principe) Oui Plan maintenu

Quels sont les frais d’un PEA jeune ?

Les frais du PEA jeune sont soumis aux mêmes règles tarifaires que le PEA classique. Depuis la loi Pacte, certains frais sont plafonnés :

Type de frais Plafond réglementaire Précisions Frais d’ouverture 10 € Plafond applicable à l’ouverture du plan Frais de tenue de compte / droits de garde 0,4 % de la valeur du plan Complément possible plafonné à 5 € par ligne (titres cotés) ou 25 € par ligne (titres non cotés) Frais de transaction (ordre en ligne) 0,5 % du montant de l’ordre Applicable lorsque l’ordre est réalisé par voie dématérialisée Frais de transaction (autre moyen) 1,2 % du montant de l’ordre Applicable lorsque l’ordre est transmis par téléphone, courrier ou autre canal non dématérialisé Frais de transfert sortant 15 € par ligne (titres cotés) 50 € par ligne (titres non cotés) Plafond global en cas de transfert total 150 € S’applique lorsque l’intégralité du plan est transférée

Ces plafonds s’appliquent aux frais du PEA facturés par l’établissement teneur de compte pour les titres admis sur un marché de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Les conditions tarifaires et les services associés pouvant varier d’un établissement à l’autre, cette dimension doit impérativement entrer en compte dans la recherche du meilleur PEA selon ses objectifs et son profil.

Quel est le plafond du PEA jeune ?

Le plafond de versement du PEA jeune est fixé à 20 000 €.

Lorsque le titulaire devient fiscalement indépendant :

le plan devient soumis au plafond du PEA classique

le plafond du PEA classique de 150 000 € s’applique

les sommes déjà versées restent prises en compte

Quels placements sont éligibles au PEA jeune ?

Le PEA jeune permet d’investir dans les mêmes catégories de supports que le PEA classique.

Il est possible d’y loger :

des actions de sociétés établies dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen

certains fonds et ETF éligibles au PEA

PEA jeune, PEA classique et PEA-PME : quelles différences ?

Le PEA jeune reprend les règles du PEA classique avec un plafond spécifique temporaire.

Le PEA-PME est une enveloppe fiscale distincte destinée à orienter l’épargne vers les petites et moyennes entreprises européennes. Il permet d’investir dans des titres répondant à des critères spécifiques de taille et de capitalisation, définis dans les règles relatives aux actions éligibles au PEA-PME.

Critère PEA jeune PEA classique PEA-PME Âge requis 18-25 ans 18 ans et + 18 ans et + Condition fiscale Rattaché au foyer parental Indépendant fiscalement Indépendant fiscalement Plafond 20 000 € 150 000 € 225 000 €* Objectif Déclencher l'antériorité fiscale Épargne actions/ETF long terme Soutien aux PME/ETI et diversification de l’épargne

* Le PEA-PME dispose d’un plafond spécifique, mais lorsqu’il est détenu en complément d’un PEA classique, les versements sont aussi plafonnés à 225 000€. Il ne s’agit donc pas de deux enveloppes totalement indépendantes sur le plan des montants cumulés.

Dans quels cas le PEA jeune est-il pertinent ?

La pertinence du PEA jeune dépend avant tout de la situation personnelle du titulaire et de ses objectifs.

Il peut être particulièrement cohérent lorsque :

l’épargne investie n’est pas destinée à financer un projet à court terme (logement, études, installation professionnelle)

une capacité d’épargne régulière existe, même modeste

l’objectif est de construire progressivement un capital sur plusieurs années

le titulaire souhaite se familiariser avec les mécanismes de l’investissement en actions dans un cadre fiscal structuré

À l’inverse, le PEA jeune peut être moins adapté lorsque la priorité porte sur la constitution d’une épargne de précaution immédiatement disponible ou lorsqu’une forte incertitude existe sur les besoins financiers à court terme.

Il convient également de prendre en compte l’exposition aux variations des marchés financiers. Les supports éligibles au PEA étant majoritairement investis en actions, leur valorisation peut fluctuer significativement.

Le PEA jeune constitue donc un outil intéressant dans une logique patrimoniale progressive, mais il ne correspond pas nécessairement à toutes les situations.

D’autres enveloppes peuvent être envisagées selon les objectifs patrimoniaux et l’horizon d’investissement, notamment en comparant les différences du PEA avec un compte-titres ou en analysant les complémentarités entre PEA et assurance-vie.