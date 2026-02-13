- le PEA jeune est réservé aux 18-25 ans rattachés fiscalement à leurs parents, avec un plafond de 20 000 € de versements
- le PEA jeune est réservé aux 18-25 ans rattachés fiscalement à leurs parents, avec un plafond de 20 000 € de versements
- il fonctionne comme un PEA classique et devient automatiquement un PEA standard à la fin du rattachement fiscal
- son intérêt repose principalement sur la fiscalité après 5 ans
Qu’est-ce que le PEA jeune ?
Le PEA jeune est une adaptation réglementaire du Plan d’Épargne en Actions destinée aux jeunes majeurs encore rattachés fiscalement à leurs parents.
Il ne s’agit pas d’un produit d’investissement distinct, mais d’une déclinaison du PEA classique, qui obéit aux mêmes règles. Son principal intérêt consiste à déclencher l’antériorité fiscale dès 18 ans, afin de bénéficier plus tôt du régime applicable après cinq ans de détention.
Le PEA jeune est conçu pour être conservé sur plusieurs années, plutôt que pour générer une performance à court terme. La performance dépendra toutefois des supports choisis et des conditions de marché, comme le montrent les éléments relatifs au rendement d’un PEA.
Qui peut ouvrir un PEA jeune ?
Le dispositif du PEA jeune est strictement encadré. Il peut être ouvert par une personne :
- âgée de 18 à 25 ans inclus
- rattachée au foyer fiscal parental
- résidente fiscale française
- ne détenant pas déjà un autre PEA
Lorsque le rattachement fiscal prend fin, le plan conserve son antériorité fiscale.
Comment fonctionne la fiscalité du PEA jeune ?
Le régime fiscal du PEA jeune est identique à celui du PEA classique. Tant qu’aucun retrait n’est effectué, les gains (dividendes et plus-values) restent capitalisés dans l’enveloppe.
En cas de retrait avant cinq ans :
- le plan est clôturé
- les gains sont soumis à la fiscalité en vigueur
- les prélèvements sociaux s’appliquent
Après cinq ans :
- les gains sont, en principe, exonérés d’impôt sur le revenu
- les prélèvements sociaux restent dus
La fiscalité pouvant évoluer, il convient de vérifier les règles applicables au moment du retrait.
|Situation
|Impôt sur le revenu
|Prélèvements sociaux
|Conséquence sur le plan
|Aucun retrait
|Non applicable
|Non applicable
|Plan maintenu
|Retrait avant 5 ans
|Imposition des gains
|Oui
|Clôture possible
|Retrait après 5 ans
|Exonération (en principe)
|Oui
|Plan maintenu
Quels sont les frais d’un PEA jeune ?
Les frais du PEA jeune sont soumis aux mêmes règles tarifaires que le PEA classique. Depuis la loi Pacte, certains frais sont plafonnés :
|Type de frais
|Plafond réglementaire
|Précisions
|Frais d’ouverture
|10 €
|Plafond applicable à l’ouverture du plan
|Frais de tenue de compte / droits de garde
|0,4 % de la valeur du plan
|Complément possible plafonné à 5 € par ligne (titres cotés) ou 25 € par ligne (titres non cotés)
|Frais de transaction (ordre en ligne)
|0,5 % du montant de l’ordre
|Applicable lorsque l’ordre est réalisé par voie dématérialisée
|Frais de transaction (autre moyen)
|1,2 % du montant de l’ordre
|Applicable lorsque l’ordre est transmis par téléphone, courrier ou autre canal non dématérialisé
|Frais de transfert sortant
|15 € par ligne (titres cotés)
|50 € par ligne (titres non cotés)
|Plafond global en cas de transfert total
|150 €
|S’applique lorsque l’intégralité du plan est transférée
Ces plafonds s’appliquent aux frais du PEA facturés par l’établissement teneur de compte pour les titres admis sur un marché de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Les conditions tarifaires et les services associés pouvant varier d’un établissement à l’autre, cette dimension doit impérativement entrer en compte dans la recherche du meilleur PEA selon ses objectifs et son profil.
Quel est le plafond du PEA jeune ?
Le plafond de versement du PEA jeune est fixé à 20 000 €.
Lorsque le titulaire devient fiscalement indépendant :
- le plan devient soumis au plafond du PEA classique
- le plafond du PEA classique de 150 000 € s’applique
- les sommes déjà versées restent prises en compte
Quels placements sont éligibles au PEA jeune ?
Le PEA jeune permet d’investir dans les mêmes catégories de supports que le PEA classique.
Il est possible d’y loger :
- des actions de sociétés établies dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen
- certains fonds et ETF éligibles au PEA
PEA jeune, PEA classique et PEA-PME : quelles différences ?
Le PEA jeune reprend les règles du PEA classique avec un plafond spécifique temporaire.
Le PEA-PME est une enveloppe fiscale distincte destinée à orienter l’épargne vers les petites et moyennes entreprises européennes. Il permet d’investir dans des titres répondant à des critères spécifiques de taille et de capitalisation, définis dans les règles relatives aux actions éligibles au PEA-PME.
|Critère
|PEA jeune
|PEA classique
|PEA-PME
|Âge requis
|18-25 ans
|18 ans et +
|18 ans et +
|Condition fiscale
|Rattaché au foyer parental
|Indépendant fiscalement
|Indépendant fiscalement
|Plafond
|20 000 €
|150 000 €
|225 000 €*
|Objectif
|Déclencher l'antériorité fiscale
|Épargne actions/ETF long terme
|Soutien aux PME/ETI et diversification de l’épargne
* Le PEA-PME dispose d’un plafond spécifique, mais lorsqu’il est détenu en complément d’un PEA classique, les versements sont aussi plafonnés à 225 000€. Il ne s’agit donc pas de deux enveloppes totalement indépendantes sur le plan des montants cumulés.
Dans quels cas le PEA jeune est-il pertinent ?
La pertinence du PEA jeune dépend avant tout de la situation personnelle du titulaire et de ses objectifs.
Il peut être particulièrement cohérent lorsque :
- l’épargne investie n’est pas destinée à financer un projet à court terme (logement, études, installation professionnelle)
- une capacité d’épargne régulière existe, même modeste
- l’objectif est de construire progressivement un capital sur plusieurs années
- le titulaire souhaite se familiariser avec les mécanismes de l’investissement en actions dans un cadre fiscal structuré
À l’inverse, le PEA jeune peut être moins adapté lorsque la priorité porte sur la constitution d’une épargne de précaution immédiatement disponible ou lorsqu’une forte incertitude existe sur les besoins financiers à court terme.
Il convient également de prendre en compte l’exposition aux variations des marchés financiers. Les supports éligibles au PEA étant majoritairement investis en actions, leur valorisation peut fluctuer significativement.
Le PEA jeune constitue donc un outil intéressant dans une logique patrimoniale progressive, mais il ne correspond pas nécessairement à toutes les situations.
D’autres enveloppes peuvent être envisagées selon les objectifs patrimoniaux et l’horizon d’investissement, notamment en comparant les différences du PEA avec un compte-titres ou en analysant les complémentarités entre PEA et assurance-vie.
FAQ
Le PEA jeune est juridiquement indépendant des PEA détenus par les parents.
Chaque personne physique majeure ne peut détenir qu’un seul PEA à son nom, mais cette règle s’applique individuellement. Le fait que les parents détiennent déjà chacun un PEA ne limite pas la possibilité pour leur enfant majeur rattaché fiscalement d’ouvrir un PEA jeune.
Les plafonds de versement sont également individuels et ne se cumulent pas au niveau du foyer fiscal. Un foyer peut donc théoriquement détenir :
- un PEA pour chaque parent
- un PEA jeune pour chaque enfant majeur rattaché
Le PEA jeune est accessible jusqu’à 25 ans inclus, sous réserve de rattachement fiscal au foyer parental.
Lorsque le rattachement fiscal prend fin, situation la plus courante, le plafond spécifique de 20 000 € cesse de s’appliquer. Le plan demeure juridiquement un PEA et devient soumis au plafond de droit commun de 150 000 €.
L’antériorité fiscale est intégralement conservée. Le délai de cinq ans continue à courir depuis la date du premier versement.
Un cas particulier peut toutefois se présenter si une personne reste rattachée fiscalement au-delà de 25 ans dans une situation exceptionnelle. La réglementation ne permet pas à un adulte rattaché de détenir un PEA classique en plus d’un foyer déjà détenteur de deux PEA. Dans ce cas, des ajustements peuvent être nécessaires.
Le transfert d’un PEA jeune est possible dans les mêmes conditions qu’un PEA classique.
Le nouvel organisme se charge généralement d’initier la procédure auprès de l’établissement d’origine. L’opération permet de conserver l’antériorité fiscale du plan, ce qui signifie que le délai de cinq ans n’est pas remis à zéro.
Des frais de transfert peuvent toutefois être facturés par l’établissement sortant, dans la limite des plafonds réglementaires applicables.
Le PEA jeune est réservé aux titres éligibles établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Les actions américaines ne peuvent donc pas être logées directement dans un PEA ou un PEA jeune.
Il est néanmoins possible de s'exposer aux actions américaines via les ETF éligibles au PEA qui répliques les grands indices US.
